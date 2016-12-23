В ЕНПФ проводятся проверки - Нацбанк РК

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danilov 23 Декабря 2016 в 11:33:38
"Проверка проводится по операциям, осуществленным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы АО "ЕНПФ" формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО "ЕНПФ" самостоятельно", - сообщили в Нацбанке.
"Пенсионные накопления граждан отделены от баланса АО "ЕНПФ" и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным Банком исключительно по направлениям, одобренным Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики", - говорится в сообщении регулятора.
При этом отмечается, что финансовый регулятор не вправе комментировать действия правоохранительных органов. "Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и после вынесения соответствующих процессуальных решений", - сообщает Нацбанк.
Также подчеркивается, что по итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15 процента при уровне инфляции в этот период в размере 7,5 процента, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции. Детальная информация о структуре портфеля, инвестиционной деятельности и доходности ежемесячно публикуется на сайте АО "ЕНПФ" (www.enpf.kz).
https://tengrinews.kz/private_finance/v-enpf-provodyatsya-proverki-natsbank-rk-308720
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депозиты сейчас приносят больше, пока 14% годовых.
Sangil 7222 23.12.2016 в 14:44:41 # 568662