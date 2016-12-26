Следственная группа рассматривает несколько версий крушения самолёта Минобороны Ту-154 над Чёрным морем.

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Alexy 26 Декабря 2016 в 12:50:37
Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сочинские военные следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил полёта. По её словам, следователи уже изымают предполётную документацию и допрашивают руководителей полётов, а также техперсонал, который имел отношение к подготовке самолёта к вылету и дозаправке.
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров уже полностью исключил версию теракта. Однако эту версию не сбрасывают со счетов.
— Есть основания предполагать, что на борту Ту-154 произошёл взрыв, — считает авиационный эксперт Сергей Крутоусов. — В подтверждение этой страшной версии свидетельствуют большой радиус разброса обломков — более километра — и внезапность случившегося. Пилоты не успели выйти на связь с диспетчерами аэропорта.
Однако большинство экспертов склоняются к версии о технической неполадке, некачественном топливе или отказе электроники. Рухнувший лайнер был 1983 года выпуска. Последний раз он ремонтировался в декабре 2014 года, а в сентябре 2016 года прошёл плановое обслуживание.
В Сети появилась аудиозапись предположительно последнего сеанса связи экипажа самолёта Минобороны РФ Ту-154 с авиадиспетчерами. На записи авиадиспетчер передаёт данные о погоде и другие условия вылета. В конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолёта, но ответа уже не получают.
— Одной из вероятных причин катастрофы ТУ-154 при наборе высоты мог стать отказ гидросистемы самолёта, что привело к полной утрате способности управлять машиной экипажем. Причиной отказа гидросистемы самолёта могло стать короткое замыкание в одном из двигателей лайнера, — рассказал Лайфу источник в ГВСУ.
Источник Лайфа в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) предположил, что Ту-154 могла погубить так называемая болезнь стартеров. По его словам, после запуска двигателя возникли неисправности воздушного стартера в одном из трёх двигателей самолёта. Именно по этой причине 3 января 1994 года в при взлёте из аэропорта Иркутска разбился Ту-154, выполнявший рейс по маршруту Иркутск — Москва.
— Тогда наши эксперты выяснили, что, когда стартер вышел на опасные обороты, произошло его разрушение, а повреждённый диск стартера разрушил топливно-масляные коммуникации двигателя и коммуникации гидросистемы, после чего произошла потеря управляемости самолётом, в результате чего он упал, — рассказывает эксперт.
Другой источник Лайфа в СКР не исключает версию некачественного топлива.
— При взлёте из аэропорта Адлера самолёт Ту-154, скорее всего, не смог набрать заданные режимы оборотов двигателей, в результате чего и упал с небольшой высоты в Чёрное море. В качестве приоритетной версии причин сбоя в работе двигателей рассматривается заправка воздушного судна некачественным топливом, — говорит источник.
По его словам, эксперты уже взяли пробы топлива, которым Ту-154 был заправлен на военном аэродроме в Подмосковье и в Адлере. Нельзя исключать, что на взлёте из-за проблем с топливом могли остановиться сразу три двигателя лайнера. В топливо могла просто попасть вода, которая при отрицательных температурах замерзала, и льдообразования перекрыли проход топлива через фильтры.
Пилот "Аэрофлота" Юрий Литвинов, который в своё время восемь лет отлетал на Ту-154 и хорошо знает сочинский аэропорт, уверен, что причины трагедии связаны не с погодой и особенностями воздушного порта, а скорее с отказом систем лайнера.
— Ту-154 — достаточно надёжный и очень скоростной самолёт, но лётчики его всегда называли строгим самолётом. Он не прощает ошибок. В нём устаревшее оборудование, которое требует от пилота большого мастерства. Молодые лётчики очень долго адаптировались к этому самолёту, — рассказал Лайфу Литвинов. — Учитывая, что они улетели всего лишь на полтора километра от берега, это скорее похоже на какой-то очень серьёзный отказ техники.
Что касается особенностей места вылета, то в сочинском аэропорту всегда присутствует умеренный сдвиг ветра, то есть разнонаправленные воздушные потоки на разных высотах, говорит Литвинов.
Такое всегда наблюдается на границе моря и суши, плюс в Сочи рядом горы. При этом наблюдаются температурные перепады и перепады давления. Но сдвиг ветра, подчёркивает пилот, вряд ли мог привести к трагедии, тем более на взлёте.
Литвинов отметил, что отказ двигателей мог быть связан и с возрастом самолёта: ведь Ту-154 было 33 года.
— Я считаю, надо избавляться от старых самолётов и летать на новых, — резюмирует эксперт.
Как рассказал Лайфу заслуженный пилот РФ Виктор Саженин, который восемь лет летал за штурвалом сто пятьдесят четвёртого, катастрофа могла быть вызвана неправильной центровкой багажа. В Ту-154 распределение по весу багажа крайне важно, чтобы самолёт не повёл хвостом вниз.
— Особенностей у самолёта много. Самолёт длинный, сигарообразный, имеет узкий фюзеляж. У него тяжёлый хвост, потому что там расположены двигатели. Поэтому у него проблемы с центровкой. И почти при всех авариях, которые происходили с этим самолётом, разлом шёл в этой части, — рассказал Лайфу Саженин. — Здесь летел ансамбль. Не исключено, что у них было очень много реквизита, и непонятно, как он загружался. А если загрузить самолёт неправильно, например, всё в носовую часть, то центровка может быть нарушена.
Также самолёт мог попасть в восходящий поток, после чего свалился в штопор.
— Можно предположить, что при наборе высоты машина попала в восходящий поток и свалилась в штопор, — говорит авиационный эксперт Сергей Крутоусов.
По его словам, во время набора высоты Ту-154 оказался на границе двух сред — воды и суши. Это привело к попаданию машины в восходящий поток, а при таком угле атаки, самолёт просто свалился на правое или левое крыло и ушёл в штопор.
Не исключена и версия ошибки пилотов. При наборе высоты пилоты не смогли рассчитать правильный угол тангажа.
— При пилотировании в штурвальном режиме основная трудность состоит именно в выдерживании правильной скорости, что является залогом стабильности при пилотировании и удерживании лайнера по тангажу при скорости набора высоты 500–550 км/ч, — говорит эксперт Сергей Крутоусов.
Самолёт Ту-154 совершил свой первый полёт в 1968 году и был в своё время самым массовым и передовым гражданским самолётом вплоть до 90-х годов, говорит бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов. Это трёхдвигательный реактивный самолёт, который по кодификации НАТО проходит под названием Careless — "Беззаботный". Рассчитан, в зависимости от модификации, на 152–180 пассажиров, для авиалиний средней протяжённости.
По словам Смирнова, это был очень надёжный самолёт для своего времени, что подтверждается количеством выпущенных машин — около тысячи. К сожалению, и падали они много. За всё время разбилось 73 самолёта этой модели, общее количество погибших в катастрофах на Ту-154 составило более трёх тыс. человек.
Источник: по материалам https://life.ru
Комментарии, по рейтингу, по дате