Схема с двойным гражданством набирает популярность в Казахстане

По крайней мере, три человека имели подданство Казахстана, Киргизии и России одновременно."ПОДДАНСТВО" имеют только жители стран с монархическим строем.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 26 Декабря 2016 в 19:36:38
Оказалось, сегодня очень выгодно получать казахстанское гражданство, при этом де-факто оставаясь в другой стране. В нашей стране созданы благоприятные условия для получения пенсий и пособий, которые в разы превышают выплаты в соседних странах. Иностранцы умело этим пользуются, нанося бюджету нашего государства серьезный удар.
Манящий Казахстан
О том, в каких масштабах происходят подобные нарушения, стало известно на состоявшейся недавно коллегии прокуратуры области. Как известно, самый протяженный участок государственной границы с Киргизской Республикой расположен именно в Жамбылской области. По словам заместителя начальника управления прокуратуры области Даурена КУБЕЕВА, за последние три года гражданство нашей страны получили около 3 тысяч граждан Киргизии. Еще 25 тысяч получили вид на жительство. При этом количество желающих стать гражданами нашей страны растет. Так, если в 2014 и 2015 годах в среднем число таких лиц составляло 8 тысяч, то в этом году такие же показатели были уже по итогам 8 месяцев.
– Это прямое подтверждение тому, что наша страна на постсоветском пространстве является едва ли не самой благоприятной в экономическом плане, – говорит Даурен Кубеев.
Прибавлению в семействе, конечно же, можно было бы радоваться, если бы не некоторые жирные обстоятельства.
В статье 3 Конституции страны регламентирован законодательный запрет на наличие у казахстанцев гражданства другого государства. Однако сверками органов миграции и уполномоченных органов Киргизской Республики выявлено 76 фактов двойного гражданства. В течение трех лет эти люди свободно перемещались в двух странах, некоторые из них к тому же являлись получателями в нашей стране социального пакета.
Отток капитала
Но это еще полбеды. Оказывается, можно получить казахстанское гражданство, но проживать в соседних странах. В таких приграничных населенных пунктах Кордайского района, как Сортобе, Масанчи и Аухатты, зарегистрировано более четырех тысяч граждан, которые фактически проживают в городах Киргизии.
Прокуратура вынуждена заявить о наличии в регионе “серых” схем, которые причиняют большой ущерб государству. Только по предварительным подсчетам, объемы выводимого из страны капитала превышают 50 миллионов тенге в год.
Проверка показала, что большинство из так называемых “новых граждан” Казахстана приезжали к нам в страну исключительно в день выдачи соцпособий на два часа, и то лишь для того, чтобы проехать к банковскому терминалу.
Более того, обнаружены граждане, у которых имелось тройное гражданство. По крайней мере, три человека имели подданство Казахстана, Киргизии и России одновременно.
Этот факт не мешал им при переходе границы предъявлять поочередно документы различных стран.
А следующий пример демонстрирует, насколько несовершенна система контроля в сфере миграции в Республике Казахстан. Так, женщина, имея с 2007 года вид на жительство в нашей стране, скончалась в январе текущего года. Но ее отсутствие на территории страны никто не заметил, и ей продолжали производить пенсионные начисления. Деньги, судя по всему, все это время получали ее родственники.
А ну-ка, женщины!
Не лучшим образом данная проблема отражается на медицине.
В частности, врачи приграничных районов бьют тревогу, ежегодно сталкиваясь с поздним выявлением медицинских отклонений у лиц, получивших гражданство Казахстана, но фактически проживающих в соседней стране.
– К примеру, в трех округах Кордайского района в настоящее время на учете состоят 29 беременных, которые не проживают в стране и не могут быть в плановом порядке обследованы, – сетует прокурор. – А для чего эти женщины тогда получают вид на жительство? Для того, чтобы получить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним.
Еще одним негативно сопутствующим фактором в сфере нелегальной миграции является ухудшение криминогенной обстановки. Только за последние три года гражданами соседнего государства совершено в Жамбылской области 376 преступлений.
Кроме того, за нарушение административного законодательства страны свыше 8 тысяч человек привлечено к ответственности. В течение двух последних лет гражданами соседнего государства совершены административные правонарушения в сфере дорожной безопасности с суммой штрафа более 100 миллионов тенге. Но эти деньги практически не поступают в бюджет, потому что есть большие проблемы с установлением места нахождения правонарушителей.
– Если резюмировать сказанное, сложившуюся ситуацию иначе как критической не назовешь, – считает Даурен Кубеев.
Остается надеяться, что на проблему обратят внимание в МВД страны. Иначе в Казахстане пенсионеры с двойным гражданством продолжат получать очень хорошие выплаты, при этом фактически проживая в соседней стране и имея там еще одну пенсию.
Жамбылская область
https://www.caravan.kz/gazeta/skhema-s-dvojjnym-grazhdanstvom-nabiraet-populyarnost-v-kazakhstane-387510/?utm_medium=interchange&utm_source=partners&utm_campaign=marketgid&utm_term=1266642s6691&utm_content=4940440