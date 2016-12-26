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Закона.Нет
Схема с двойным гражданством набирает популярность в Казахстане
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GoodZone 26 Декабря 2016 в 19:36:38
Жамбылская областная прокуратура провела масштабную проверку в сфере миграционного законодательства и выявила вопиющие нарушения.

Оказалось, сегодня очень выгодно получать казахстанское гражданство, при этом де-факто оставаясь в другой стране. В нашей стране созданы благоприятные условия для получения пенсий и пособий, которые в разы превышают выплаты в соседних странах. Иностранцы умело этим пользуются, нанося бюджету нашего государства серьезный удар.

Манящий Казахстан
О том, в каких масштабах происходят подобные нарушения, стало известно на состоявшейся недавно коллегии прокуратуры области. Как известно, самый протяженный участок государственной границы с Киргизской Республикой расположен именно в Жамбылской области. По словам заместителя начальника управления прокуратуры области Даурена КУБЕЕВА, за последние три года гражданство нашей страны получили около 3 тысяч граждан Киргизии. Еще 25 тысяч получили вид на жительство. При этом количество желающих стать гражданами нашей страны растет. Так, если в 2014 и 2015 годах в среднем число таких лиц составляло 8 тысяч, то в этом году такие же показатели были уже по итогам 8 месяцев.

– Это прямое подтверждение тому, что наша страна на постсоветском пространстве является едва ли не самой благоприятной в экономическом плане, – говорит Даурен Кубеев.

Прибавлению в семействе, конечно же, можно было бы радоваться, если бы не некоторые жирные обстоятельства.

В статье 3 Конституции страны регламентирован законодательный запрет на наличие у казахстанцев гражданства другого государства. Однако сверками органов миграции и уполномоченных органов Киргизской Республики выявлено 76 фактов двойного гражданства. В течение трех лет эти люди свободно перемещались в двух странах, некоторые из них к тому же являлись получателями в нашей стране социального пакета.

Отток капитала

Но это еще полбеды. Оказывается, можно получить казахстанское гражданство, но проживать в соседних странах. В таких приграничных населенных пунктах Кордайского района, как Сортобе, Масанчи и Аухатты, зарегистрировано более четырех тысяч граждан, которые фактически проживают в городах Киргизии.

Прокуратура вынуждена заявить о наличии в регионе “серых” схем, которые причиняют большой ущерб государству. Только по предварительным подсчетам, объемы выводимого из страны капитала превышают 50 миллионов тенге в год.

Проверка показала, что большинство из так называемых “новых граждан” Казахстана приезжали к нам в страну исключительно в день выдачи соцпособий на два часа, и то лишь для того, чтобы проехать к банковскому терминалу.

Более того, обнаружены граждане, у которых имелось тройное гражданство. По крайней мере, три человека имели подданство Казахстана, Киргизии и России одновременно.

Этот факт не мешал им при переходе границы предъявлять поочередно документы различных стран.

А следующий пример демонстрирует, насколько несовершенна система контроля в сфере миграции в Республике Казахстан. Так, женщина, имея с 2007 года вид на жительство в нашей стране, скончалась в январе текущего года. Но ее отсутствие на территории страны никто не заметил, и ей продолжали производить пенсионные начисления. Деньги, судя по всему, все это время получали ее родственники.

А ну-ка, женщины!

Не лучшим образом данная проблема отражается на медицине.

В частности, врачи приграничных районов бьют тревогу, ежегодно сталкиваясь с поздним выявлением медицинских отклонений у лиц, получивших гражданство Казахстана, но фактически проживающих в соседней стране.

– К примеру, в трех округах Кордайского района в настоящее время на учете состоят 29 беременных, которые не проживают в стране и не могут быть в плановом порядке обследованы, – сетует прокурор. – А для чего эти женщины тогда получают вид на жительство? Для того, чтобы получить пособия на рождение ребенка и по уходу за ним.

Еще одним негативно сопутствующим фактором в сфере нелегальной миграции является ухудшение криминогенной обстановки. Только за последние три года гражданами соседнего государства совершено в Жамбылской области 376 преступлений.

Кроме того, за нарушение административного законодательства страны свыше 8 тысяч человек привлечено к ответственности. В течение двух последних лет гражданами соседнего государства совершены административные правонарушения в сфере дорожной безопасности с суммой штрафа более 100 миллионов тенге. Но эти деньги практически не поступают в бюджет, потому что есть большие проблемы с установлением места нахождения правонарушителей.

– Если резюмировать сказанное, сложившуюся ситуацию иначе как критической не назовешь, – считает Даурен Кубеев.

Остается надеяться, что на проблему обратят внимание в МВД страны. Иначе в Казахстане пенсионеры с двойным гражданством продолжат получать очень хорошие выплаты, при этом фактически проживая в соседней стране и имея там еще одну пенсию.

Жамбылская область
https://www.caravan.kz/gazeta/skhema-s-dvojjnym-grazhdanstvom-nabiraet-populyarnost-v-kazakhstane-387510/?utm_medium=interchange&utm_source=partners&utm_campaign=marketgid&utm_term=1266642s6691&utm_content=4940440
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 26.12.2016 в 20:48:25   # 569223
Quote:
По крайней мере, три человека имели подданство Казахстана, Киргизии и России одновременно.
"ПОДДАНСТВО" имеют только жители стран с монархическим строем.
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  Insar 26.12.2016 в 22:30:27   # 569235
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  Pancho S 26.12.2016 в 23:06:22   # 569243
прям сенсация...
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