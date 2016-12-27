Лидеру татарстанского «Яблока» грозит уголовное дело за комментарий об обстоятельствах крушения Ту-154

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Декабря 2016 в 15:48:03
Искать основания для возбуждения уголовного дела прокуратура Татарстана будет в комментариях политика в Фейсбуке. В центре внимания оказалась публикация, в которой владелец страницы сожалел о том, что на борту разбившегося лайнера не было Иосифа Кобзона. В одном из ответов к этой записи он подчеркивал, что ему не жалко журналистов, «которые делают всё для создания в стране этой атмосферы». Автор публикации заявлял о желании видеть в числе погибших и некоторых других людей, которые, по его словам, довели страну до нынешнего состояния. В прокуратуре объявили, что будут выяснять, можно ли преследовать лидера регионального отделения «Яблока» по 282-й статье о возбуждении ненависти, а также об унижении человеческого достоинства. Комментарии в социальной сети отправят лингвистам, филологам и психологам. Если эксперты подтвердят доводы обвинения, то по статье об экстремизме Зинатуллину будет грозить до пяти лет тюрьмы.
В интервью «Радио Свобода» Зинатуллин признал, что сам написал резонансный комментарий. Он отметил, что был вынужден удалить публикацию из общего доступа из-за многочисленных оскорблений.
http://echo.msk.ru/news/1899228-echo.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
либералов бьют!!! демократия в опасности!!! свободу слова топчут, цензура процветает!!! «Радио Свобода», яблоко - непримиримые борцуны с тоталитаризмом и путинизмом, "узники совести"!!! Совковые методы, гулаг... Ничего не забыл?
А ну да это страшное имя СТАЛИН!!! Светлая память погибшим, забвение "зинатуллиным-боженаРынским-укрофашистам"!!!