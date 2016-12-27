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В Караганде родители признались, что сожгли дочь в печи
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danilov 27 Декабря 2016 в 15:57:56
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Маке0912
27.12.2016 в 16:14:22
# 569391
Пипец, люди звереют.
Звери и то так не поступают.
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Максимыч
27.12.2016 в 16:18:56
# 569394
Извините, но "родители" биомусор. Их самих нужно сжечь. Живыми.
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#япростовахуе#
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mitrich78
27.12.2016 в 16:32:44
# 569400
на кол их
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Likalika
27.12.2016 в 16:58:45
# 569410
какой ужассс я в шоке ,так поступить с собственным ребенком, уму не постежимо..............
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Софруджу
27.12.2016 в 18:10:37
# 569428
К сожалению, бездушная природа даёт размножаться всем, а ведь нельзя таким размножаться
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Jokerkz
27.12.2016 в 19:07:32
# 569440
В принципе у нормального человека сама эта ситуация в голове точно не уложится. Девочке, царстве небесное!
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