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В Караганде родители признались, что сожгли дочь в печи
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danilov 27 Декабря 2016 в 15:57:56
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  Маке0912 27.12.2016 в 16:14:22   # 569391
Пипец, люди звереют.
Звери и то так не поступают.
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  Максимыч 27.12.2016 в 16:18:56   # 569394
Извините, но "родители" биомусор. Их самих нужно сжечь. Живыми.
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  mitrich78 27.12.2016 в 16:32:44   # 569400
на кол их
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  Likalika 27.12.2016 в 16:58:45   # 569410
какой ужассс я в шоке ,так поступить с собственным ребенком, уму не постежимо..............
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  Софруджу 27.12.2016 в 18:10:37   # 569428
К сожалению, бездушная природа даёт размножаться всем, а ведь нельзя таким размножаться
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  Jokerkz 27.12.2016 в 19:07:32   # 569440
В принципе у нормального человека сама эта ситуация в голове точно не уложится. Девочке, царстве небесное!
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