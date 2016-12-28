Чиновникам хотят повысить зарплату, чтобы они не брали взяток

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МишкаНаСевер 28 Декабря 2016 в 09:48:35
Схему приметили в Грузии и европейских странах: сократить госаппарат, а за счет освободившихся денег повысить оклады.
Ожидается, что после этого желание брать взятки в госорганах уменьшится. Идея пока не впечатлила депутатов Сената.
Всего за последние два года на коррупции попались почти 2 тысячи чиновников, а ущерб государству составил 48,5 миллиардов тенге. Правда, большую часть удалось вернуть.
Напомним, ранее замглавы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал наиболее коррумпированные ведомства. По его словам, это органы внутренних дел, это сфера госзакупок, здравоохранения, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений – это получение взятки.
Источник: http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/12/27/74853
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 28.12.2016 в 10:12:35 # 569521
с моего взгляда , увеличение , ну не как не сломает систему , а ттем более не исправит мышление основной массы чинуш
Цитата: Marvel от 28.12.2016 10:18:20
В Грузии марихуанну легализовали. Давайте и у нас тоже че. Почему все время смотрим на другие страны
В Грузии марихуанну легализовали. Давайте и у нас тоже че. Почему все время смотрим на другие страны
Потому что мий жок .
Долго смеялся, можно назвать ФИО тех кто вернули и тех кто заставил их вернуть. Своих миллиардеров хочется знать по фамильно
Карл Зайцев 28.12.2016 в 10:29:22 # 569534
Чиновникам хотят повысить зарплату,и тогда средняя з/п повысится у всего казахстана и соотвественно лучше от этого всем, логика однако
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
Terminator 28.12.2016 в 12:04:49 # 569566
Цитата: Skeptik от 28.12.2016 11:26:00
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
Вы не правильно ставите вопрос- Они есть, просто их искусственно не допускают к власти некоторых посадили некоторые вынуждены находиться за бугром. Им не дадут работать пока правит старая элита
Цитата: Skeptik от 28.12.2016 11:26:00
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.
С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
Как это где? С титуса ёптить!