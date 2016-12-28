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Закона.Нет
Чиновникам хотят повысить зарплату, чтобы они не брали взяток
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МишкаНаСевер 28 Декабря 2016 в 09:48:35
В Агентстве по делам госслужбы предложили вдвое поднять зарплату казахстанским чиновникам, чтобы победить коррупцию. Правда, при этом нужно будет на треть сократить их количество, сообщает КТК.

Схему приметили в Грузии и европейских странах: сократить госаппарат, а за счет освободившихся денег повысить оклады.

Ожидается, что после этого желание брать взятки в госорганах уменьшится. Идея пока не впечатлила депутатов Сената.

Всего за последние два года на коррупции попались почти 2 тысячи чиновников, а ущерб государству составил 48,5 миллиардов тенге. Правда, большую часть удалось вернуть.

Напомним, ранее замглавы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев назвал наиболее коррумпированные ведомства. По его словам, это органы внутренних дел, это сфера госзакупок, здравоохранения, земельные отношения, образование, сельское хозяйство и строительство. Наиболее распространенные виды коррупционных преступлений – это получение взятки.

Источник: http://www.ktk.kz/ru/news/video/2016/12/27/74853
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samruk 28.12.2016 в 09:51:02   # 569504
это как огонь бензой тушить
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  Viktor11 28.12.2016 в 09:54:42   # 569510
Щас на это еще денег выделят, которых половину они же и слямзят
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  гримм 28.12.2016 в 10:01:55   # 569515
конкуренция пошла кто больше даст за место тот и останется!
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  einer 28.12.2016 в 10:07:51   # 569519
Проще и дешевле будет сократить госаппарат за счёт уголовных дел за взятки, а оставшиеся чиновники в страхе сами перестанут брать "на лапу".
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  едридмадрид 28.12.2016 в 10:12:35   # 569521
что, увеличение зарплаты?

с моего взгляда , увеличение , ну не как не сломает систему , а ттем более не исправит мышление основной массы чинуш
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  Marvel 28.12.2016 в 10:18:20   # 569525
В Грузии марихуанну легализовали. Давайте и у нас тоже че. Почему все время смотрим на другие страны
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  Рамзес 28.12.2016 в 10:26:39   # 569529
Расстрелять две трети чинушей вместо сокращения,остальные может и задумаются.
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  Рамзес 28.12.2016 в 10:27:29   # 569531
Цитата: Marvel от 28.12.2016 10:18:20
В Грузии марихуанну легализовали. Давайте и у нас тоже че. Почему все время смотрим на другие страны

Потому что мий жок .
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  Skype 28.12.2016 в 10:27:57   # 569532
. Правда, большую часть удалось вернуть.

Долго смеялся, можно назвать ФИО тех кто вернули и тех кто заставил их вернуть. Своих миллиардеров хочется знать по фамильно
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  Карл Зайцев 28.12.2016 в 10:29:22   # 569534
шоссе казнокрадов, откатовский район
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  Zhake 28.12.2016 в 10:31:21   # 569536
У них там мышление: "...еще и зарплата есть?"
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  tod777 28.12.2016 в 10:54:32   # 569542
Quote:
Чиновникам хотят повысить зарплату,
и тогда средняя з/п повысится у всего казахстана и соотвественно лучше от этого всем, логика однако
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  Ильф 28.12.2016 в 10:56:02   # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.

С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей
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  Лялька 28.12.2016 в 11:19:32   # 569552
ба... вот это новость... , Пойду покричу, что взятки беру... может зп поднимут
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  Skeptik 28.12.2016 в 11:26:00   # 569555
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.

С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?
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  Стрельцов 28.12.2016 в 11:46:58   # 569561
попались две тыщи чиновников остальные еще не попались , потому что более хитрые , некоторых ловить нельзя потому что там наверху коке есть, некоторые хорошо делятся, а некоторые сразу на месте решили вопрос , а неекоторые сами себя ж поймать немогут!
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  Terminator 28.12.2016 в 12:04:49   # 569566
Да сократить их нахуй все равно ничего не решают все раздали в частные руки и продолжают раздовать. Детские сады платные, школы платные, университет платный, не за что не отвечают, а на наши налоги хавают
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  Fotinij 28.12.2016 в 12:08:40   # 569567
Взятка - это халява, а халява - священна. Им хоть по миллиону сделай зарплату, а брать будуть. Это же расценивается как благодарность.
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  Temka 28.12.2016 в 13:18:15   # 569576
С колько не корми все равно все будет МАЛО!!!
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  Zoggyla 28.12.2016 в 13:31:22   # 569583
Издеваются? Да!
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  Ильф 28.12.2016 в 13:39:39   # 569586
Цитата: Skeptik от 28.12.2016 11:26:00
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.

С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?

Вы не правильно ставите вопрос- Они есть, просто их искусственно не допускают к власти некоторых посадили некоторые вынуждены находиться за бугром. Им не дадут работать пока правит старая элита
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  Денис222 28.12.2016 в 14:05:55   # 569591
Цитата: Skeptik от 28.12.2016 11:26:00
" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543
Встречаются два чиновника
- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?
- Да, конечно
- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.

С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"
А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?


Как это где? С титуса ёптить!
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  Денис222 28.12.2016 в 14:08:17   # 569592
Я возможно не против такой идеи, но Вы мне бля покажите тех кто там из за зарплаты...
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  Likalika 28.12.2016 в 14:08:21   # 569593
Чиновникам повысят зарплату, а нам поднимут налоги и цены на все,дабы возместить финансы в казну.Идеальный выход из ситуации борьбы с коррупцией .
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