Чиновникам хотят повысить зарплату, чтобы они не брали взяток

" Ильф 28.12.2016 в 10:56:02 # 569543Встречаются два чиновника- Хочешь возглавить антикоррупционную компанию?- Да, конечно- Тогда надо в правительстве кое кого подмазать.С взятками надо бороться радикально, как в поднебесной, а в правительство ставить молодых патриотов. Ибо пока не не уйдет в мир иной старый пласт-балласт чинуш и на его место не придут светлые, молодые умы патриоты - вся эта борьба с коррупцией будет называться война с ветрянной мельнецей"А где взять молодых и честных патриотов? Кто их воспитает? Или из-за границы выписать?