В Атырау банкомат выдал двухтысячную купюру, меченую словом "взятка"

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диагностика грузовых автомобилей дог.

Автомойка - стирка ковров ( АКЦИЯ: (увезем - привезем бесплатно), (мойка "верх - дог.

Лебедка на Land Cruiser HZJ105 150000 тг.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН от 20000 дог.

Системная интеграция дог.

Гинеколог и УЗИ без выходных дог.

Гантели разборные 30кг г.Шымкент 18000 тг

Капитальный широкий гараж 800000

Солнечные панели, готовые системы дог.

Заработок в интернете, экономия на покупках из интернета дог.