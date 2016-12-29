Задержан экс-председатель КНБ Казахстана
danilov 29 Декабря 2016 в 00:00:12
Проводятся обыски, изымаются вещественные доказательства
Вечером 28 декабря на сайте Комитета национальной безопасности появилось сообщение, что это служба проводит досудебное расследование в отношении ряда должностных лиц государственных органов.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.185 ч.3 («Разглашение государственных секретов») и ст. 362 ч.3 («Превышение власти и должностных полномочий») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны ДУТБАЕВ Нартай Нуртаевич, ХАСЕН Нурлан Болатулы и НУРТАЕВ Ерлан Суюмбаевич.
Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в следственный изолятор КНБ.
По местам жительства подозреваемых и их родственников проведены обыски, изъяты вещественные доказательства.
Расследование продолжается, о его ходе и результатах будет сообщено дополнительно.
Напомним, что Нартай Дутбаев возглавлял Комитет национальной безопасности РК с 2001-го по 2006 год. В феврале 2006 года подал в отставку в связи с причастностью бойцов спецназа КНБ РК к убийству политика Алтынбека САРСЕНБАЕВА и его спутников.
Последняя должность - вице-президент АО "Национальная атомная компания "Казатомпром".