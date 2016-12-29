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Закона.Нет
Статья за кражу ёлки
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danilov 29 Декабря 2016 в 20:31:56
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Софруджу
29.12.2016 в 23:14:45
# 569952
А за выкапывание одних ёлок и закапывание на их место других кого-нибудь привлекут?
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alpha_portal
29.12.2016 в 23:38:35
# 569953
1 апреля чтоли?
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Ал
29.12.2016 в 23:41:46
# 569955
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