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Статья за кражу ёлки
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danilov 29 Декабря 2016 в 20:31:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 29.12.2016 в 23:14:45   # 569952
А за выкапывание одних ёлок и закапывание на их место других кого-нибудь привлекут?
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  alpha_portal 29.12.2016 в 23:38:35   # 569953
1 апреля чтоли?
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  Ал 29.12.2016 в 23:41:46   # 569955

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