Полицейских наказали за остановку авто жестом руки

Вчера вечером ближе к ночи меня остановили ГАЙцы, как оказалось, левая фара у моей машины плохо горела, стукнув все сработала. Взяли права, документы и в их машину. Попросил простить и отпустить, сказал что такое у меня в первой и обещал что по приезду домой все сделаю. Но, наши ГАЙцы бессердечны, не понимают что это не самое грубое нарушение и что можно за это отпустить проверив документы и предупредив водителя.Сказали мы отпустить не можем, по закону вам положен штраф в размере 31 000 тг.Мне даже стало хреново обидно что живу в этом Казахстане, в стране где люди жестоки и безжалостны... У меня не было выхода либо штраф в размере 31 000 тг., либо на еще одно нарушение закона, т.е. коррупция. В итоге 5 000 тг. и все поехали по своим путям. А знали бы, каким трудом я заработал эти 5 000 тг.