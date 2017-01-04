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Закона.Нет
Полицейских наказали за остановку авто жестом руки
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danilov 04 Января 2017 в 12:08:10
За остановку автомобилей жестом руки были привлечены к ответственности полицейские из Актюбинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД РК.

Очевидцы сняли видео, на котором полицейские останавливали машины жестом руки. Запись была опубликована в социальных сетях.



"В первые дни нового года в социальных сетях было опубликовано видео, где сотрудники полиции останавливали жестом руки. Выяснилось, что это сотрудники местной полицейской службы ДВД Актюбинской области. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение ведомственного приказа", - сообщила официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.

По словам Лукьяниной, водитель обязан остановиться по требованию полицейского, поскольку такая обязанность прописана в Правилах дорожного движения (пункт 2.1.1).

"Но если водитель считает, что его остановили с нарушениями, в том числе жестом руки, он вправе написать жалобу, обратиться к нам через Facebook, снять на видео. Мы разберемся, было ли нарушение", - пояснила Лукьянина.

Она рассказала, в каких случаях полицейские могут останавливать автомобили жестом руки.

"Жестом руки можно останавливать в случае ДТП, заторовых ситуациях и ЧС, а также на стационарных постах дорожно-патрульной полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Например, когда угнали машину или совершили преступление, у нас вводится план на задержание, вот тогда могут останавливать. Остановку транспорта жестом руки мы оставили на стационарных постах "Рубеж". В Астане, например, шесть таких постов. В некоторых регионах их нет, к примеру, в Актюбинской области. В Астане на постах есть шлагбаумы, и они закрываются, а светофор переключается на красный, если есть нарушение. Некоторые стационарные посты не оборудованы шлагбаумами, вот там и оставили, чтобы сотрудник полиции мог остановить машину жестом руки. Сейчас в городе не может быть таких ситуаций, чтобы водителей останавливали полицейские жестом руки. Если это не оперативно-розыскное мероприятие. Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции", - объяснила Лукьянина.

Ранее сообщалось, что пешим нарядам полиции запретили останавливать авто в Казахстане с 1 января 2017 года. Полиция полностью переходит на метод автопатрулирования.

Также с начала 2017 года казахстанские полицейские перестали использовать в работе жезлы. Остановка теперь производится только с использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах в режиме автопатрулирования, а также в исключительных случаях жестом руки с одновременной подачей свистка.

Как ранее сообщал начальник Управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов, при фиксации нарушения сотрудник полиции включает на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы, в громкоговоритель называется номер и марка автомобиля и дается команда для остановки. После составляется административный протокол о зафиксированном нарушении ПДД.

Жезлы сотрудников полиции будут изъяты и отправлены на хранение в подразделения органов внутренних дел.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politseyskih-nakazali-za-ostanovku-avto-jestom-ruki-309376/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Likalika 04.01.2017 в 12:17:16   # 570629
да неужели))))
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  портфил 04.01.2017 в 12:21:58   # 570631
я так понимаю , ментам не получилось отработать праздничные новогодние подарки для своего окружения ,

"хотели как лучше - получилось как всегда "
ещё больше попали на мани , хотели состричь с водил , а сами лохонулись ,
СПАСИБО видео регистратору
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  Skype 04.01.2017 в 12:34:29   # 570632
ПАлки раздали умелым, а неучи без палок крыльями машут
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  Лялька 04.01.2017 в 12:34:51   # 570633
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?
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  KAN13 04.01.2017 в 12:40:26   # 570636

"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",

И обязательно дать денег ....... .
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  портфил 04.01.2017 в 12:44:35   # 570639
Цитата: Лялька от 04.01.2017 12:34:51
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?


тётенька, в статье всё вроде ясно написано ))))

" Сейчас в городе не может быть таких ситуаций, чтобы водителей останавливали полицейские жестом руки. Если это не оперативно-розыскное мероприятие. Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции"

получается , если решили на лоха развести , то можно и нужно с ними говор вести ,
если попали под оперативные разработки , то там много много ментов будет , и куча машин как делают у нас по Рыскулова от Севера до Евразии - рейды так называемые ,
и буквально вчера- видел своими глазами , что менты на патрульки догнали Газель и в громко говоритель её остановили ,

одним словом , на первое время ментов - стоящих - должно быть мало на улице , а вот потом они что нибудь придумают , бездельников среди них дофига и все кушать хотят )))
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  KAN13 04.01.2017 в 12:46:08   # 570640
Цитата: Лялька от 04.01.2017 12:34:51
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?


Надо помнить что у них рейд каждый день (деньги нужны постоянно), а радар потому что рейд (с ним можно больше заработать ) . Все очень просто .
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  портфил 04.01.2017 в 12:48:33   # 570641
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26

"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",

И обязательно дать денег ....... .


типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((

если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((

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  KAN13 04.01.2017 в 13:06:05   # 570645
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:48:33
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26

"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",

И обязательно дать денег ....... .


типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((

если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((



Рот закрой, щенок .
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  портфил 04.01.2017 в 13:12:16   # 570647
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 13:06:05
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:48:33
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26

"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",

И обязательно дать денег ....... .


типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((

если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((



Рот закрой, щенок .


НАХУЙ тебя пошлю и закрою ,
чтоб ты своё самолюбие, куда подальше в себя запихал ))
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  портфил 04.01.2017 в 13:16:32   # 570648
да и ещё в догонку ,

чтоб ты вообще ниже плинтуса не падал ,
сейчас такие уродцы - как ты ,типчики, понабегут сюда и начнется , тут ,
какк раз они и рублики заработают , да и тебя с плинтуса поднимут ,
на этом пожалуй и закончу , с тобой ,
тебя как и типчика АЛа , на ноль умножу ( жаль что тут нет , функции игнор , как на нормальных сайтах , а то бы занес в эту папку и всё , даже коменты не появляются ))
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  KAN13 04.01.2017 в 13:22:07   # 570649
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:16:32
да и ещё в догонку ,

чтоб ты вообще ниже плинтуса не падал ,
сейчас такие уродцы - как ты ,типчики, понабегут сюда и начнется , тут ,
какк раз они и рублики заработают , да и тебя с плинтуса поднимут ,
на этом пожалуй и закончу , с тобой ,
тебя как и типчика АЛа , на ноль умножу ( жаль что тут нет , функции игнор , как на нормальных сайтах , а то бы занес в эту папку и всё , даже коменты не появляются ))


Ты прав в одном , на этом сайте единственная ПИДРИЛА это ТЫ .
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  Zoggyla 04.01.2017 в 13:33:04   # 570652
Портфил! В недавнем прошлом ты был сдержаннее. Что случилось-то? Что? Где пропадал-то? Видать не сахарно там! Прими дань сочувствия.
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  Zoggyla 04.01.2017 в 13:38:05   # 570657
Олег Борисыч! Нужна поддержка!
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  Pancho S 04.01.2017 в 13:45:46   # 570661
портфил видать в погонах ходит, раз так разобиделся... а комент кан13- просто сарказм, в чем криминал, не вижу)
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  андремас 04.01.2017 в 13:56:46   # 570665
Какой дурдом

Портфель,— гнида вылезла из под толчка..

Кан13, не единственная! Его клоны тут еще подвизаются...едрищи всякие...и проч шушара.
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  портфил 04.01.2017 в 14:01:12   # 570666
Цитата: андремас от 04.01.2017 13:56:46
Какой дурдом

Портфель,— гнида вылезла из под толчка..

Кан13, не единственная! Его клоны тут еще подвизаются...едрищи всякие...и проч шушара.


а и ты тут
тайский бесчленовый пидор , да и ктому же безяйцывый
так понимаю траур прошел в стране , открылись компьютерные , вот теперь когда ещё туристов маловато
ты тут себе на лечение собираешь , а то нах ты туристам такой раздолбанный нужен , вот и старался - хоть где то копейку ухватить ,

но ты лечись , твоя жопа - и рот - я так понимаю еще СЛАБО но пользуется спросом , у всяких извращенцев
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  андремас 04.01.2017 в 14:04:16   # 570668
[quote name=Pancho S link=previd=83091#570661 date=1483515946]портфил видать в погонах ходит, раз так разобиделся...

Может и в погонах, но не мусором....
Этот чмырь может быть таможенником, но тоже маловероятно..скорее гдето около таможни трется или инспекция на транспорте..
Крысеныш бюджетный, на карман мимо кассы....
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  андремас 04.01.2017 в 14:15:38   # 570671
Это ты черт свои фантазии распространяешь..
затки свой говноток
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  Мура45 04.01.2017 в 14:19:26   # 570673
Цитата: андремас от 04.01.2017 14:15:38
Это ты черт свои фантазии распространяешь..
затки свой говноток

Чё тут спорить, если с утречка "разговаривал портфил с самим едридмадридом" в одной из тем
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  Nightwalker 04.01.2017 в 14:23:12   # 570675
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
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  Zoggyla 04.01.2017 в 14:26:09   # 570676
Цитата: Nightwalker от 04.01.2017 14:23:12
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Ну, положим, твои междометия тоже читают
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  Гопник 04.01.2017 в 14:28:28   # 570677
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Quote:
портфил 04.01.2017 в 14:01:12 # 570666


Братуха, охуеть как тебя после Нового Года понесло...

Ты что пил? Случаем не настойку боярышника?

Слова такие пишешь, какие нормальный человек даже в голове подумать постесняется!

А самое главное - зачем???

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  Zoggyla 04.01.2017 в 14:32:08   # 570678
Надо мириться! Хватит делить шкурку тушканчика. Сдержанность и уважение, обоснованность и здоровый юмор с сарказмом! Все хороши.
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  Nightwalker 04.01.2017 в 14:34:56   # 570679
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:26:09
Цитата: Nightwalker от 04.01.2017 14:23:12
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Ну, положим, твои междометия тоже читают

Дык я же конкретно кому то не прилагаю это..просто вместо восклицательного знака ))) так сказать, остудить пыл дерущихся )))
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  Мура45 04.01.2017 в 14:36:53   # 570680
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:32:08
Надо мириться! Хватит делить шкурку тушканчика. Сдержанность и уважение, обоснованность и здоровый юмор с сарказмом! Все хороши.

Ну, дык, некоторые, переходя на личности, не просто подкалывают, а прямо переходят к оскорблениям. Печально это всё
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  гримм 04.01.2017 в 14:37:52   # 570681
Quote:
а также в исключительных случаях жестом руки с одновременной подачей свистка.


по видео видно и слышно что свисток был не одновременный, а прерывистый, можно будет за это предератся
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  Zoggyla 04.01.2017 в 14:39:07   # 570682
А началось-то все с личной переписки правого крыла. Устроили тут театр одного актера. Ну, блин, к чему все это? А затем поучения неученые. Тьфу, блин, тоска!
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  Profi 04.01.2017 в 15:03:48   # 570694
Вчера вечером ближе к ночи меня остановили ГАЙцы, как оказалось, левая фара у моей машины плохо горела, стукнув все сработала. Взяли права, документы и в их машину. Попросил простить и отпустить, сказал что такое у меня в первой и обещал что по приезду домой все сделаю. Но, наши ГАЙцы бессердечны, не понимают что это не самое грубое нарушение и что можно за это отпустить проверив документы и предупредив водителя. Сказали мы отпустить не можем, по закону вам положен штраф в размере 31 000 тг. Я в ах*е! Мне даже стало хреново обидно что живу в этом Казахстане, в стране где люди жестоки и безжалостны... У меня не было выхода либо штраф в размере 31 000 тг., либо на еще одно нарушение закона, т.е. коррупция. В итоге 5 000 тг. и все поехали по своим путям. А знали бы, каким трудом я заработал эти 5 000 тг. ....обидно
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  Zoggyla 04.01.2017 в 15:07:47   # 570696
Цитата: Profi от 04.01.2017 15:03:48
Вчера вечером ближе к ночи меня остановили ГАЙцы, как оказалось, левая фара у моей машины плохо горела, стукнув все сработала. Взяли права, документы и в их машину. Попросил простить и отпустить, сказал что такое у меня в первой и обещал что по приезду домой все сделаю. Но, наши ГАЙцы бессердечны, не понимают что это не самое грубое нарушение и что можно за это отпустить проверив документы и предупредив водителя. Сказали мы отпустить не можем, по закону вам положен штраф в размере 31 000 тг. Я в ах*е! Мне даже стало хреново обидно что живу в этом Казахстане, в стране где люди жестоки и безжалостны... У меня не было выхода либо штраф в размере 31 000 тг., либо на еще одно нарушение закона, т.е. коррупция. В итоге 5 000 тг. и все поехали по своим путям. А знали бы, каким трудом я заработал эти 5 000 тг.
Коррупционер.
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