Полицейских наказали за остановку авто жестом руки

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danilov 04 Января 2017 в 12:08:10
Очевидцы сняли видео, на котором полицейские останавливали машины жестом руки. Запись была опубликована в социальных сетях.
"В первые дни нового года в социальных сетях было опубликовано видео, где сотрудники полиции останавливали жестом руки. Выяснилось, что это сотрудники местной полицейской службы ДВД Актюбинской области. Они были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение ведомственного приказа", - сообщила официальный представитель Комитета административной полиции МВД РК Ирина Лукьянина.
По словам Лукьяниной, водитель обязан остановиться по требованию полицейского, поскольку такая обязанность прописана в Правилах дорожного движения (пункт 2.1.1).
"Но если водитель считает, что его остановили с нарушениями, в том числе жестом руки, он вправе написать жалобу, обратиться к нам через Facebook, снять на видео. Мы разберемся, было ли нарушение", - пояснила Лукьянина.
Она рассказала, в каких случаях полицейские могут останавливать автомобили жестом руки.
"Жестом руки можно останавливать в случае ДТП, заторовых ситуациях и ЧС, а также на стационарных постах дорожно-патрульной полиции и в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Например, когда угнали машину или совершили преступление, у нас вводится план на задержание, вот тогда могут останавливать. Остановку транспорта жестом руки мы оставили на стационарных постах "Рубеж". В Астане, например, шесть таких постов. В некоторых регионах их нет, к примеру, в Актюбинской области. В Астане на постах есть шлагбаумы, и они закрываются, а светофор переключается на красный, если есть нарушение. Некоторые стационарные посты не оборудованы шлагбаумами, вот там и оставили, чтобы сотрудник полиции мог остановить машину жестом руки. Сейчас в городе не может быть таких ситуаций, чтобы водителей останавливали полицейские жестом руки. Если это не оперативно-розыскное мероприятие. Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции", - объяснила Лукьянина.
Ранее сообщалось, что пешим нарядам полиции запретили останавливать авто в Казахстане с 1 января 2017 года. Полиция полностью переходит на метод автопатрулирования.
Также с начала 2017 года казахстанские полицейские перестали использовать в работе жезлы. Остановка теперь производится только с использованием специальных звуковых и световых сигналов громкоговорящих устройств, установленных на патрульных автомашинах в режиме автопатрулирования, а также в исключительных случаях жестом руки с одновременной подачей свистка.
Как ранее сообщал начальник Управления Комитета административной полиции МВД РК Еркин Мусилимов, при фиксации нарушения сотрудник полиции включает на служебном автомобиле световые и звуковые сигналы, в громкоговоритель называется номер и марка автомобиля и дается команда для остановки. После составляется административный протокол о зафиксированном нарушении ПДД.
Жезлы сотрудников полиции будут изъяты и отправлены на хранение в подразделения органов внутренних дел.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/politseyskih-nakazali-za-ostanovku-avto-jestom-ruki-309376/
Комментарии, по рейтингу, по дате
"хотели как лучше - получилось как всегда "
ещё больше попали на мани , хотели состричь с водил , а сами лохонулись ,
СПАСИБО видео регистратору
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
Цитата: Лялька от 04.01.2017 12:34:51
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?
тётенька, в статье всё вроде ясно написано ))))
" Сейчас в городе не может быть таких ситуаций, чтобы водителей останавливали полицейские жестом руки. Если это не оперативно-розыскное мероприятие. Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции"
получается , если решили на лоха развести , то можно и нужно с ними говор вести ,
если попали под оперативные разработки , то там много много ментов будет , и куча машин как делают у нас по Рыскулова от Севера до Евразии - рейды так называемые ,
и буквально вчера- видел своими глазами , что менты на патрульки догнали Газель и в громко говоритель её остановили ,
одним словом , на первое время ментов - стоящих - должно быть мало на улице , а вот потом они что нибудь придумают , бездельников среди них дофига и все кушать хотят )))
Цитата: Лялька от 04.01.2017 12:34:51
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?
Я ничего не поняла... объясните мне люди добрые, если у них рейд...то как они должны останавливать водителей? Если они в кустах с радаром, то тогда как и что?
Надо помнить что у них рейд каждый день (деньги нужны постоянно), а радар потому что рейд (с ним можно больше заработать ) . Все очень просто .
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((
если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:48:33
типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((
если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((
если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((
Рот закрой, щенок .
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 13:06:05
Рот закрой, щенок .
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:48:33
типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((
если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((
Цитата: KAN13 от 04.01.2017 12:40:26
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
"Но даже если такая ситуация произошла, водители должны остановиться, предъявить документы сотруднику полиции",
И обязательно дать денег ....... .
типчик , и тому же - тупой ,
я так понимаю -это твоя сущность , остановили и сразу пятки лижешь , или деньги даешь (((((
если типа в Петросяны решил сыграть , то я просто рыдаю от твоего юмора , прям шутка ДНЯ(((
Рот закрой, щенок .
НАХУЙ тебя пошлю и закрою ,
чтоб ты своё самолюбие, куда подальше в себя запихал ))
чтоб ты вообще ниже плинтуса не падал ,
сейчас такие уродцы - как ты ,типчики, понабегут сюда и начнется , тут ,
какк раз они и рублики заработают , да и тебя с плинтуса поднимут ,
на этом пожалуй и закончу , с тобой ,
тебя как и типчика АЛа , на ноль умножу ( жаль что тут нет , функции игнор , как на нормальных сайтах , а то бы занес в эту папку и всё , даже коменты не появляются ))
Цитата: портфил от 04.01.2017 13:16:32
да и ещё в догонку ,
чтоб ты вообще ниже плинтуса не падал ,
сейчас такие уродцы - как ты ,типчики, понабегут сюда и начнется , тут ,
какк раз они и рублики заработают , да и тебя с плинтуса поднимут ,
на этом пожалуй и закончу , с тобой ,
тебя как и типчика АЛа , на ноль умножу ( жаль что тут нет , функции игнор , как на нормальных сайтах , а то бы занес в эту папку и всё , даже коменты не появляются ))
да и ещё в догонку ,
чтоб ты вообще ниже плинтуса не падал ,
сейчас такие уродцы - как ты ,типчики, понабегут сюда и начнется , тут ,
какк раз они и рублики заработают , да и тебя с плинтуса поднимут ,
на этом пожалуй и закончу , с тобой ,
тебя как и типчика АЛа , на ноль умножу ( жаль что тут нет , функции игнор , как на нормальных сайтах , а то бы занес в эту папку и всё , даже коменты не появляются ))
Ты прав в одном , на этом сайте единственная ПИДРИЛА это ТЫ .
Портфель,— гнида вылезла из под толчка..
Кан13, не единственная! Его клоны тут еще подвизаются...едрищи всякие...и проч шушара.
Цитата: андремас от 04.01.2017 13:56:46
Какой дурдом
Портфель,— гнида вылезла из под толчка..
Кан13, не единственная! Его клоны тут еще подвизаются...едрищи всякие...и проч шушара.
Какой дурдом
Портфель,— гнида вылезла из под толчка..
Кан13, не единственная! Его клоны тут еще подвизаются...едрищи всякие...и проч шушара.
а и ты тут
тайский бесчленовый пидор , да и ктому же безяйцывый
так понимаю траур прошел в стране , открылись компьютерные , вот теперь когда ещё туристов маловато
ты тут себе на лечение собираешь , а то нах ты туристам такой раздолбанный нужен , вот и старался - хоть где то копейку ухватить ,
но ты лечись , твоя жопа - и рот - я так понимаю еще СЛАБО но пользуется спросом , у всяких извращенцев
Может и в погонах, но не мусором....
Этот чмырь может быть таможенником, но тоже маловероятно..скорее гдето около таможни трется или инспекция на транспорте..
Крысеныш бюджетный, на карман мимо кассы....
затки свой говноток
Цитата: андремас от 04.01.2017 14:15:38
Это ты черт свои фантазии распространяешь..
затки свой говноток
Это ты черт свои фантазии распространяешь..
затки свой говноток
Чё тут спорить, если с утречка "разговаривал портфил с самим едридмадридом" в одной из тем
Nightwalker 04.01.2017 в 14:23:12 # 570675
Цитата: Nightwalker от 04.01.2017 14:23:12Ну, положим, твои междометия тоже читают
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Quote:
портфил 04.01.2017 в 14:01:12 # 570666
Братуха, охуеть как тебя после Нового Года понесло...
Ты что пил? Случаем не настойку боярышника?
Слова такие пишешь, какие нормальный человек даже в голове подумать постесняется!
А самое главное - зачем???
Nightwalker 04.01.2017 в 14:34:56 # 570679
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:26:09
Цитата: Nightwalker от 04.01.2017 14:23:12Ну, положим, твои междометия тоже читают
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Я хуею срач! Народ хорош а! тут если что и девчули читают..вы можете себе представить, насколько вы опускаетесь в их глазах?!
Дык я же конкретно кому то не прилагаю это..просто вместо восклицательного знака ))) так сказать, остудить пыл дерущихся )))
Цитата: Zoggyla от 04.01.2017 14:32:08
Надо мириться! Хватит делить шкурку тушканчика. Сдержанность и уважение, обоснованность и здоровый юмор с сарказмом! Все хороши.
Надо мириться! Хватит делить шкурку тушканчика. Сдержанность и уважение, обоснованность и здоровый юмор с сарказмом! Все хороши.
Ну, дык, некоторые, переходя на личности, не просто подкалывают, а прямо переходят к оскорблениям. Печально это всё
а также в исключительных случаях жестом руки с одновременной подачей свистка.
по видео видно и слышно что свисток был не одновременный, а прерывистый, можно будет за это предератся
Цитата: Profi от 04.01.2017 15:03:48Коррупционер.
Вчера вечером ближе к ночи меня остановили ГАЙцы, как оказалось, левая фара у моей машины плохо горела, стукнув все сработала. Взяли права, документы и в их машину. Попросил простить и отпустить, сказал что такое у меня в первой и обещал что по приезду домой все сделаю. Но, наши ГАЙцы бессердечны, не понимают что это не самое грубое нарушение и что можно за это отпустить проверив документы и предупредив водителя. Сказали мы отпустить не можем, по закону вам положен штраф в размере 31 000 тг. Я в ах*е! Мне даже стало хреново обидно что живу в этом Казахстане, в стране где люди жестоки и безжалостны... У меня не было выхода либо штраф в размере 31 000 тг., либо на еще одно нарушение закона, т.е. коррупция. В итоге 5 000 тг. и все поехали по своим путям. А знали бы, каким трудом я заработал эти 5 000 тг.
Вчера вечером ближе к ночи меня остановили ГАЙцы, как оказалось, левая фара у моей машины плохо горела, стукнув все сработала. Взяли права, документы и в их машину. Попросил простить и отпустить, сказал что такое у меня в первой и обещал что по приезду домой все сделаю. Но, наши ГАЙцы бессердечны, не понимают что это не самое грубое нарушение и что можно за это отпустить проверив документы и предупредив водителя. Сказали мы отпустить не можем, по закону вам положен штраф в размере 31 000 тг. Я в ах*е! Мне даже стало хреново обидно что живу в этом Казахстане, в стране где люди жестоки и безжалостны... У меня не было выхода либо штраф в размере 31 000 тг., либо на еще одно нарушение закона, т.е. коррупция. В итоге 5 000 тг. и все поехали по своим путям. А знали бы, каким трудом я заработал эти 5 000 тг.