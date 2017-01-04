Телевизионных дел мастер

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Гоги80 04 Января 2017 в 15:38:26
В Павлодарской области задержан мошенник-программист из ВКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе ДВД сообщили, что подозреваемый в мошенничестве 23-летний уроженец Восточно-Казахстанской области, программист по образованию, вычислил по Интернету, что в селе Алексеевка Щербактинского района слабое покрытие спутникового телевидения и решил воспользоваться этим.
На рейсовом автобусе молодой человек прибыл в село и направился в ближайший дом. Представившись хозяевам сотрудником компании «Космос плюс», сообщил, что со следующего дня на телевидении пропадут все спутниковые каналы, так как произойдет смена спутника. При этом показал им заранее подготовленные листовки: «Республика Казахстан переходит на цифровое вещание, и в связи с этим каналы нужно будет переустанавливать, так как в последующем переустановка будет стоить дороже».
За установку он взял у сельчанина 7000 тенге. После чего, взяв пульт от телевизора, вошел в меню антенны и сделал вид, что настраивает. Получив деньги, подозреваемый ушел из дома и по той же схеме обманул еще двух жителей села.
Одна из женщин, отдав деньги, заподозрила, что стала жертвой мошенничества и позвонила участковому инспектору полиции Талгату Балтабаеву, который выехал вдогонку за программистом и не дал возможности подозреваемому скрыться.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК - мошенничество. Вещественные доказательства - денежные средства изъяты, и возвращены потерпевшим.
Источник: ИА "Казинформ"
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