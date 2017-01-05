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Закона.Нет
Штрафовать за проживание без регистрации начнут с 7 января.
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Гоги80 05 Января 2017 в 11:29:16
В Министерстве внутренних дел РК ошибочно дали информацию о дате начала действия штрафов в отношении граждан, проживающих без регистрации. Согласно уточненным данным, к административной ответственности незарегистрированные казахстанцы начнут привлекаться уже с 7 января 2017 года, передает корреспондент BNews.kz.

С 7 января текущего года к административной ответственности будут привлекаться арендодатели за допущение проживания физических лиц без регистрации в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц (10 месячных расчетных показателей – 22 690 тг.).

Кроме того, как уточнили в министерстве, административной ответственности подлежат и физические лица, проживающие без регистрации по месту временного пребывания. При этом сокращены сроки проживания в Республике Казахстан без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) либо без документов, удостоверяющих личность, с 3 до 1 месяца и увеличены штрафные санкции за данное правонарушение с 5 до 7 месячных расчетных показателей.

Требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также был предусмотрен законодательством:

- Положение о паспортной системе в РК (05.04.1993г. № 256);

- Правила документирования и регистрации населения (10.07.2000г. № 1063);

- Правила регистрации внутренних мигрантов (01.12.2011г. № 1427).

За проживание без регистрации установлена административная ответственность (статья 377 КоАП РК от 2001 года, статья 492 действующего КоАП РК).

Обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства была так же установлена Законом «О миграции населения». Вместе с тем, в законе отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» устраняет этот пробел в законодательстве.

Источник: ИА "Bnews.kz"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 05.01.2017 в 12:02:04   # 570908

Все для народа .
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  bIP6bIC 05.01.2017 в 12:47:57   # 570920
Не спят родненькие! О народе все думы думают! Разве мы, убогие, заслужили таких мудрых правителей?
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  KAN13 05.01.2017 в 12:53:21   # 570922

Зато бабло рекой в казну пойдет , будет что пилить .
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  Сладкая Вата 05.01.2017 в 13:20:36   # 570929
Крепостное право 2.0 - дебилы
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  Мура45 05.01.2017 в 13:22:53   # 570930
В Аль-Фарабийском ЦОНе ажиотаж. Всем адресные справки нужны.
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  Nightwalker 05.01.2017 в 13:58:50   # 570935
Уехать из страны просто так нельзя.
Приехать просто так нельзя.
Находиться просто так нельзя.
Жить тоже.
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  titus 05.01.2017 в 14:09:02   # 570940
Quote:
Всем адресные справки нужны.

При чем тут адресные справки?
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  Мясников 05.01.2017 в 14:11:23   # 570941
Подскажите!!!
Допустим я сдаю квартиру. что от меня требуется?прописать квартирантов или что?

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  titus 05.01.2017 в 14:32:44   # 570942
Quote:
Мясников 05.01.2017 в 14:11:23 # 570941

Да, процедура такая же как и прописка, 227 тенге в кассу, показываешь что ты хоязин, даешь доки квартирантов, НО называется это временная регистрация, т.е. при получении адресной справки у квартиранта остается ОСНОВНОЕ место прописки, но ниже добавляется ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ по Вашему адресу, при этом, ни для Вас, ни для квартирантов эта процедура не влечет ни каких обязательств.
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  Максимыч 05.01.2017 в 14:50:01   # 570946
Анек в тему (не бородатый ни разу):
-Ох ТЫ! !!! А чей это бентли?
-Это бентли участкового, после принятия закона о прописке.
- А сам участковый где?
-Да вон же, в гольф играет, а гаишник ему мячики носит!!!
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  charg 05.01.2017 в 15:10:41   # 570950
а как тогда,есть недвига на в городе в котрой проживаю и прописан,а так же есть в этом же городе еще одна недвига которой по докам являюсь хозяином и проживаю день через день,так получилось .как тогда
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  Денис222 05.01.2017 в 15:11:22   # 570951
И сразу штраф! Скоро штраф за штраф...
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