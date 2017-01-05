Штрафовать за проживание без регистрации начнут с 7 января.

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Гоги80 05 Января 2017 в 11:29:16
С 7 января текущего года к административной ответственности будут привлекаться арендодатели за допущение проживания физических лиц без регистрации в жилищах, зданиях и (или) помещениях, принадлежащих собственнику или находящихся в ведении других лиц (10 месячных расчетных показателей – 22 690 тг.).
Кроме того, как уточнили в министерстве, административной ответственности подлежат и физические лица, проживающие без регистрации по месту временного пребывания. При этом сокращены сроки проживания в Республике Казахстан без регистрации по месту жительства, временного пребывания (проживания) либо без документов, удостоверяющих личность, с 3 до 1 месяца и увеличены штрафные санкции за данное правонарушение с 5 до 7 месячных расчетных показателей.
Требования о регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также был предусмотрен законодательством:
- Положение о паспортной системе в РК (05.04.1993г. № 256);
- Правила документирования и регистрации населения (10.07.2000г. № 1063);
- Правила регистрации внутренних мигрантов (01.12.2011г. № 1427).
За проживание без регистрации установлена административная ответственность (статья 377 КоАП РК от 2001 года, статья 492 действующего КоАП РК).
Обязанность граждан зарегистрироваться по месту жительства была так же установлена Законом «О миграции населения». Вместе с тем, в законе отсутствовала обязанность владельцев жилья обеспечить регистрацию проживающих у них лиц.
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму» устраняет этот пробел в законодательстве.
Источник: ИА "Bnews.kz"
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Все для народа .
Зато бабло рекой в казну пойдет , будет что пилить .
Сладкая Вата 05.01.2017 в 13:20:36 # 570929
Nightwalker 05.01.2017 в 13:58:50 # 570935
Приехать просто так нельзя.
Находиться просто так нельзя.
Жить тоже.
Всем адресные справки нужны.
При чем тут адресные справки?
Допустим я сдаю квартиру. что от меня требуется?прописать квартирантов или что?
Мясников 05.01.2017 в 14:11:23 # 570941
Да, процедура такая же как и прописка, 227 тенге в кассу, показываешь что ты хоязин, даешь доки квартирантов, НО называется это временная регистрация, т.е. при получении адресной справки у квартиранта остается ОСНОВНОЕ место прописки, но ниже добавляется ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ по Вашему адресу, при этом, ни для Вас, ни для квартирантов эта процедура не влечет ни каких обязательств.
-Ох ТЫ! !!! А чей это бентли?
-Это бентли участкового, после принятия закона о прописке.
- А сам участковый где?
-Да вон же, в гольф играет, а гаишник ему мячики носит!!!