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Закона.Нет
Чиновники не смогли "утопить" директора бассейна
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Гость 05 Января 2017 в 12:02:03


Проверяющие пытались наказать руководителя школы олимпийского резерва по плаванию за нарушение требований документа, которого… не было

На снимке: руководитель Актюбинской СДЮШОР Талгат Такабаев доказал свою правоту в суде.

Устранить за свой счет!

Об этой истории Ratel.kz подробно рассказывал в материале «Чиновники пытаются утопить директора бассейна». Комиссия из областного департамента труда и соцзащиты населения, нагрянувшая в июле прошлого года в специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по плаванию, составила акт о нарушениях.

Ее директору Талгату ТАКАБАЕВУ вменили в вину тот факт, что бассейн не приспособлен для нужд людей с ограниченными возможностями.

Выявленные нарушения проверяющие описали на 10 листах: ни парковочных мест для инвалидов в его учреждении нет, ни пандусов, не предусмотрены места для хранения кресел-колясок - и так далее и тому подобное.

О том, что бассейн должен быть оборудован приспособлениями для инвалидов, как указали строгие проверяющие, руководитель знал. Поскольку, по их словам, в 2012 году якобы проводилась паспортизация спортивного сооружения именно на предмет соблюдения доступности водной среды для людей с ограниченными возможностями.

Директору грозили немалый штраф и работа по устранению имеющихся недостатков за свой счёт как собственника бассейна (!).

Комиссия хотела как лучше

Талгат Такабаев с немалым удивлением узнавший, что стал собственником госучреждения, которое по бумагам принадлежит областному акимату, обжаловал акт проверки в суде. Он попросил предъявить суду результаты той самой паспортизации, на которую ссылались проверяющие. Два месяца их представитель обещал принести бумагу в храм правосудия. Пока не сознался, что паспортизация бассейна... вообще не проводилась.

- Ну, мы всё равно хотели-то как лучше, ну и что, что паспортизация не проводилась. Пускай в соответствие приводят, - не растерялись чиновники.

Такой «железный» аргумент не убедил судью Ляззат БИСЕНОВУ. Она назначила экспертизу, которая признала: возле бассейна нет возможности оборудовать парковочные места для транспортных инвалидов, так как недостаточно площади - перед зданием бассейна расположены пешеходный тротуар и дорога. Проверяющие ответили, что и сами все видели, но всё равно хотели как лучше - помочь инвалидам, вот и обязали директора бассейна совершить невозможное.

Также экспертиза установила, что приспособить бассейн, построенный в 1971 году для нужд инвалидов невозможно без его паспортизации.

Которая чиновниками не проводилась.

В результате суд признал предписание проверяющих незаконным и снял обвинения с директора бассейна, заодно обязав чиновников, которые "хотели как лучше", по-настоящему, а не на бумаге провести паспортизацию.

http://www.ratel.kz/raw/chinovniki_ne_smogli_utopit_direktora_bassejna
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  Shadvolf 05.01.2017 в 12:20:52   # 570914
Так надо было чиновников наказать хотябы...
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  Skype 05.01.2017 в 12:31:34   # 570918
Вот если бы суд этим чиновникам года по 3 с конфискацией дал бы, тогда дело. А так они у терлись и пошли дальше искать других лохов. И похеру им на испорченные нервы, на потраченное время, кстати они за это время получали зарплату, пытаясь нагнуть руководителя бассейна.

Т.е используя свое служебное положение, и получая зарплату пытались провести незаконное решение в отношениии директора гос. предпреятия. Тот получая от гос. зарплату, в свое рабочее время использовал на отмашку от этих проверяющих, а по факту занимался х.з чем а не своиими прямыми обязанностями.

Итого 3 упыря по 100.0 з.п пытались нагнуть 1 с з.п не менее 100.0 Общее рабочее время потрачено 30 дней Итого 400.0 тыс тенге выкинуто в попу, благодаря этим активистам от госуд. конторы.
Предлагаю директора нах выгнать, этих ушлепков выгнать и впредь убирать руководителей за неправомерные действия его сотрдуников. Ибо если шеф дебил, то и сотрудники такие же нарушители законов РК, тем самым создают отрицательный образ государственного чиновника , всячески порочащими честь и советсь остальных честных государственных служащих
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  Лялька 05.01.2017 в 13:02:55   # 570925
Какой-то несправедливый суд... Надо бы действительно наказать"заботливых" чиновников! А так получается... ну не получилось объегорить... да и хрен с ним.. другого найдем...
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  KAN13 05.01.2017 в 13:30:26   # 570931

Просто хотели денег срубить , а инвалиды им до .... спины .
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