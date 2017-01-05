Бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии задержан по подозрению в хищении $680 тысяч

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едридмадрид 05 Января 2017 в 16:41:55
Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США.
Кроме того, за указанный период Сейдуалиев А. похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, поступившие в адрес Посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.
Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов США.
В настоящее время Сейдуалиев А. в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана.
Досудебное расследование продолжается.
http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 05.01.2017 в 17:08:48 # 570981
xxxBratanxxx 05.01.2017 в 17:34:07 # 570985
Где бы мне такого родственника найти...
681 883 долларов США что это, деньги что ли ? , не понимаю за что парню нервы тратят .
Бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии задержан по подозрению в хищении $680 тысячНаш парень!
Викторовна 05.01.2017 в 19:39:19 # 571021