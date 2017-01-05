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Бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии задержан по подозрению в хищении $680 тысяч
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едридмадрид 05 Января 2017 в 16:41:55
Национальным бюро по противодействию коррупции задержан старший бухгалтер Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь Сейдуалиев А.

Установлено, что Сейдуалиев А. в период с 2012 по 2015 годы путем составления фиктивных расходных кассовых ордеров о якобы произведенной оплаты генеральному подрядчику строительства здания Посольства ООО «Активбизнесплюс» похитил бюджетные денежные средства в сумме 207 000 долларов США.

Кроме того, за указанный период Сейдуалиев А. похитил денежные средства в сумме 474 883 долларов США, поступившие в адрес Посольства в качестве возврата НДС от налоговых органов Республики Беларусь.

Общая сумма похищенных денежных средств составляет 681 883 долларов США.

В настоящее время Сейдуалиев А. в соответствии со ст.128 УПК РК водворен в ИВС ДВД г.Астана.
Досудебное расследование продолжается.

http://anticorruption.gov.kz/rus/infocentr/obsh_znachimye_rassledovaniya/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 05.01.2017 в 17:08:48   # 570981
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  xxxBratanxxx 05.01.2017 в 17:34:07   # 570985
Щя 2 года условно дадут и потом похуй почем продовольствие и бенза так и живем
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  RaInMaN 05.01.2017 в 17:39:51   # 570986
в связи с тем, что обвиняемый брал деньги в условных единицах, срок ему выносится условно....
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  Денис222 05.01.2017 в 18:05:33   # 570996
Ну я и говорю, украсть, обмануть...кто его туда бухгалтером посадил? Полюбому родственник где то высоко сидит...и что ему будет, нихуя...а почему? Родственник!
Где бы мне такого родственника найти...
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  KAN13 05.01.2017 в 18:31:49   # 571007

681 883 долларов США что это, деньги что ли ? , не понимаю за что парню нервы тратят .
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  старик 05.01.2017 в 19:05:29   # 571014
Quote:
Бухгалтер посольства Казахстана в Белоруссии задержан по подозрению в хищении $680 тысяч
Наш парень!
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  Викторовна 05.01.2017 в 19:39:19   # 571021
КГБ в Беларуси работает !
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