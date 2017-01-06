В Казахстане подростки получили тюремные сроки за подготовку джихада в России

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едридмадрид 06 Января 2017 в 19:12:34
Судом по делу установлено, что Кудайбергенов С.Р., поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации.
С этой целью 19.08.2016 года Кудайбергенов С.Р. вместе со своими сторонниками Есенгуловым Қ.С., Боранбаевым Г.А., несовершеннолетними Болатбаевым Е.Н., Сейтқали Н., придерживающихся взглядов религиозного экстремизма собрались на арендованной квартире.
В ходе встречи Кудайбергенов С.Р. призвал собравшихся на вооруженный джихад и довел до присутствующих цели и задачи террористической группы. Там же присутствующими Кудайбергенов С.Р. был избран «әмиром» террористической группы, а Балтабаев Е.Н. ее казначеем. Для вооружения террористической группы и совершения нападения на сотрудников полиции, Кудайбергенов С.Р. намеревался взять из дома два охотничьих ружья 16 калибра с патронами.
21.08.2016 года Кудайбергенов С.Р. собрал членов террористической группы во дворе школы №13 г. Актобе с целью привлечения в нее новых членов. Туда же пришли Бисенғали Д.А. и несовершеннолетние Сабитов Н.Қ. и Жалғас Ә.М., которые дали свое согласие на участие в террористической группе.
В ходе встречи Кудайбергенов довел до присуствующих планы ее деятельности на территории Российской Федерации путем совершения террористических актов в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах.
Кроме того по делу установлено, что Есенгулов К.С., посредством интернет приложения «Вконтакте» занимался пропагандой терроризма и религиозного экстремизма. Создав в социальной сети личную страницу под псевдонимом «Холид Сейфуллах» Есенгулов К.С. размещал материалы радикального и экстремисткого характера, в которых содержались призывы к участию в вооруженном джихаде.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 28-30 августа 2016 года Кудайбергенов С.Р., вместе со своими сторонниками Есенгуловым Қ.С., Бисенғали Д.А., несовершеннолетними Болатбаевым Е.Н., Сейтқали Н., Жалғас Ә.М., Сабитовым Н.К. были задержаны.
При вынесении приговора суд учёл все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, возраст подсудимых, признание осужденными своей вины и расскаяние в содеянном, а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни.
Приговором суда от 06 января 2017 года Кудайбергенов С.Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 ч. 1 УК РК, и ему назначено 9 лет лишения свободы, в исправительной колонии строгого режима.
Балтабаев Е.Н. осужден по ст. 257ч.1 УК к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Несовершеннолетний Сейтқали Н. осужден по ст. 257 ч.1УК к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии общего режима.
Есенғұлов Қ.С.осужден по ст. 257 ч.1 УК к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества, по ст.174 ч. 1 УК к 3 годам лишения свободы, по ст. 256 ч.2 УК к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
На основании ст.58 ч.3 УК путём частичного сложения наказаний, окончательно Есенғұлову Қ.С. определено к отбытию 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества.
Несовершеннолетний Жалғас Ә.М. признан виновным по ст. 257 ч.2 УК РК и осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии общего режима.
Сабитов Н.К. признан виновным по ст. 257 ч.2 УК РК и осужден на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Бисенғали Д.А. осужден по ст. 257 ч.2 УК к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.
Приговор не вступил в законную силу.
Источник:
Пресс-служба Актюбинского областного суда
http://akt.sud.kz/rus/news/cpecializirovannym-mezhrayonnym-sudom-po-ugolovnym-delam-aktyubinskoy-oblasti-rassmotreno
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