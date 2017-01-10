Топ-менеджеров ЕНПФ арестовали на два месяца

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danilov 10 Января 2017 в 10:23:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
Не везет нашим попавшимся казнокрадам , их всех подставили .
едридмадрид 10.01.2017 в 11:32:18 # 572012
а у него работа такая -отмазывать , даже если и виновны - то минимальный срок просить , работа адвокатов такая , клиент у них всегда прав, даже если и неправ - то свести к минимуму его неправоту ( грехи и пр.)
Цитата: UgO от 10.01.2017 11:33:36всегда так думала
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
Цитата: UgO от 10.01.2017 11:33:36
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
неправильно ... мы получим ДО Х...Я НИх..я...