Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Топ-менеджеров ЕНПФ арестовали на два месяца
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2017 в 10:23:25
В растрате чужого имущества подозреваются председатель правления фонда Руслан Ерденаев, начальник управления финансами, директор частной компании «Бузгул Аурум» и представитель «АлатауМунайАлтын». Но, вопреки серьезным обвинениям, адвокат Руслана Ерденаева уверен, что главу пенсионного фонда подставили.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Мясников 10.01.2017 в 10:50:27   # 571997
Понять , простить и расстрелять
поощрить (2) | покарать
  TerraN 10.01.2017 в 11:01:26   # 572001
7 лет за 5 лярдов(14 млн$), а потом ещё сроки скосят по какой нибудь амнистии и на свободу с чистой совестью и 5-ю лярдами, помоему не плохой рассклад!
поощрить | покарать
  name19 10.01.2017 в 11:01:37   # 572002
Да они последние деньги, что в кармане ЕНПФ были на кон поставили, отыграть хотели.
поощрить | покарать
  KAN13 10.01.2017 в 11:08:50   # 572004

Не везет нашим попавшимся казнокрадам , их всех подставили .
поощрить (2) | покарать
  СССР 10.01.2017 в 11:27:12   # 572009
Думали в казино попали
поощрить | покарать
  едридмадрид 10.01.2017 в 11:32:18   # 572012
этож АДВОКАТ говорит
а у него работа такая -отмазывать , даже если и виновны - то минимальный срок просить , работа адвокатов такая , клиент у них всегда прав, даже если и неправ - то свести к минимуму его неправоту ( грехи и пр.)
поощрить | покарать
  UgO 10.01.2017 в 11:33:36   # 572013
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
поощрить (1) | покарать
  Livi 10.01.2017 в 11:59:17   # 572023
Цитата: UgO от 10.01.2017 11:33:36
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.
всегда так думала
поощрить | покарать
  Лялька 10.01.2017 в 12:08:35   # 572029
Цитата: UgO от 10.01.2017 11:33:36
Что то мне подсказывает, что когда на пенсии нам понадобятся наши маленькие пенсионные сбережения, мы получим НИХУЯ.

неправильно ... мы получим ДО Х...Я НИх..я...
поощрить | покарать
  GoodZone 10.01.2017 в 12:21:03   # 572039
Ради интереса посмотрел выписку енпф за декабрь 2016 - отрицательный инвест доход... по-ходу с нас эти 5 ярдов уже списали, хоть и говорят, что это деньги фонда, а не накопления вкладчиков... и еще интересный момент - фонд берет за обслуживание процент от инвест дохода, следуя логике и математике у них должен быть доход отрицательный в декабре - мне должны получается доначислить за отрицательный инвест доход? (чтобы было понятнее условно возьмем (-100) это доход, 1 - это их процент с дохода, следовательно их доход (-1), то есть из моих доходов -(-1)= +1...) нужно договор почитать...
поощрить | покарать
  старик 10.01.2017 в 12:28:35   # 572047
Я так понимаю в фондах только ленивые председатели не воруют. И еще: двое парней умыкнувшие 155 миллионов из "Нурбанка" сели на шесть лет и восемь месяцев, а за пять миллиардов аж семь лет. Где судейская логика?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь