Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в наступившем году

Статья КоАП РК Наименование правонарушения Размер штрафа в МРП Сумма в тенге

590 Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

Часть 1 Управление ТС (транспортным средством) с нечитаемым госномером 5 11 345

Часть 2 Управление ТС без госномера 10 22 690

591, часть 1 Использование телефона или радиостанции за рулем 5 11 345

592 Превышение водителем ТС установленной скорости:

Часть 1 На величину от 10 до 20 километров в час 10 22 690

Часть 2 На величину от 20 до 40 километров в час 15 34 035

Часть 3 На величину более 40 километров в час 30 68 070

593, часть 1 Неиспользование ремней безопасности 5 11 345

594 Нарушение правил проезда перекрестков:

Часть 1 Выезд на перекресток в случае образования затора на нем 10 22 690

Часть 2 Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках 15 34 035

595 Нарушение правил маневрирования:

Часть 1 Невыполнение требования подачи сигнала перед началом движения, при поворотах и остановках 5 11 345

Часть 2 Разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено 10 22 690

596 Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона:

Часть 1 Движение ТС по пешеходным дорожкам и тротуарам 15 34 035

Часть 2 Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу 20 45 380

Часть 3 Выезд на встречную полосу движения, где это запрещено ПДД Лишение прав на 1 год

597 Нарушение правил остановки или стоянки ТС:

Часть 1 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств 10 22 690

Часть 2 Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках 15 34 035

Часть 3 Создание ТС препятствий для движения другого транспорта 20 45 380

599, часть 1 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика 10 22 690

600, часть 1 Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам 10 22 690

601, часть 1 Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой 5 11 345

602, часть 1 Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации 5 11 345

606, часть 1 Создание аварийной обстановки на дороге 10 22 690

608, часть 1 Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения Лишение прав на 3 года

612, часть 1 Управление ТС без надлежащих документов 5 11 345

613, часть 1 Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС Лишение прав на 1 год

615, часть 1 Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками) 5 11 345

619, часть 1 Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишенного права на управление 20 45 380

434, часть 1 Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц 10 22 690

437, часть 1 Нарушение тишины в ночное время (с 23 ночи до 6 утра) 5 11 345

440, часть 1 Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения 5 11 345