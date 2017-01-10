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Закона.Нет
Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в наступившем году
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danilov 10 Января 2017 в 16:00:48
В наступившем году размер одного месячного расчетного показателя составит 2269 тенге. Это на 148 тенге больше по сравнению со ставкой прошлого года.

Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов. Во сколько теперь гражданам обойдутся различные проступки?

Мы включили в таблицу наиболее распространенные административные взыскания и пересчитали их в соответствии с МРП, который принят на 2017 год — 2269 тенге.

Статья КоАП РКНаименование правонарушенияРазмер штрафа в МРПСумма в тенге
590Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
Часть 1Управление ТС (транспортным средством) с нечитаемым госномером511 345
Часть 2Управление ТС без госномера1022 690
591, часть 1Использование телефона или радиостанции за рулем511 345
592Превышение водителем ТС установленной скорости:
Часть 1На величину от 10 до 20 километров в час1022 690
Часть 2На величину от 20 до 40 километров в час1534 035
Часть 3На величину более 40 километров в час3068 070
593, часть 1Неиспользование ремней безопасности511 345
594Нарушение правил проезда перекрестков:
Часть 1Выезд на перекресток в случае образования затора на нем1022 690
Часть 2Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках1534 035
595Нарушение правил маневрирования:
Часть 1Невыполнение требования подачи сигнала перед началом движения, при поворотах и остановках511 345
Часть 2Разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено1022 690
596Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона:
Часть 1Движение ТС по пешеходным дорожкам и тротуарам1534 035
Часть 2Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу2045 380
Часть 3Выезд на встречную полосу движения, где это запрещено ПДДЛишение прав на 1 год
597Нарушение правил остановки или стоянки ТС:
Часть 1Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств1022 690
Часть 2Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках1534 035
Часть 3Создание ТС препятствий для движения другого транспорта2045 380
599, часть 1Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика1022 690
600, часть 1Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам1022 690
601, часть 1Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой511 345
602, часть 1Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации511 345
606, часть 1Создание аварийной обстановки на дороге1022 690
608, часть 1Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьяненияЛишение прав на 3 года
612, часть 1Управление ТС без надлежащих документов511 345
613, часть 1Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТСЛишение прав на 1 год
615, часть 1Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками)511 345
619, часть 1Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишенного права на управление2045 380
434, часть 1Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц&nbsp;&nbsp;&nbsp;1022 690
437, часть 1Нарушение тишины в ночное время (с 23 ночи до 6 утра)511 345
440, часть 1Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения511 345
441, часть 1Курение табачных изделий в местах, где установлен запрет на это36 807
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лялька 10.01.2017 в 16:47:01   # 572143
смешные такие гуманные штрафы
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  старик 10.01.2017 в 17:10:26   # 572155
Quote:
602, часть 1 Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации 5 11 345
А почему в недавнем посте о плохо горевшей лампочке фары шла речь о 31000 тенге?
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  андремас 10.01.2017 в 17:17:34   # 572159
Мрп два раза в год поднимают?
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  Snake666 10.01.2017 в 17:49:47   # 572169
Ну до Сингапура, мы пока только по штрафам дотягиваем.
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  Skype 10.01.2017 в 19:13:45   # 572179
Курить дешевле выходит, чем на машине ездить.

Это щтрафы для депутатов и членов правительства ?
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  KAN13 10.01.2017 в 19:31:10   # 572185
Цитата: Skype от 10.01.2017 19:13:45
Курить дешевле выходит, чем на машине ездить.

Это щтрафы для депутатов и членов правительства ?


Да , деньги им пойдут , на содержание токалок .
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