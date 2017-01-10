Как изменятся размеры штрафов в Казахстане в наступившем году

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danilov 10 Января 2017 в 16:00:48
Соответственно, возрастут с января и размеры штрафов. Во сколько теперь гражданам обойдутся различные проступки?
Мы включили в таблицу наиболее распространенные административные взыскания и пересчитали их в соответствии с МРП, который принят на 2017 год — 2269 тенге.
|Статья КоАП РК
|Наименование правонарушения
|Размер штрафа в МРП
|Сумма в тенге
|590
|Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
|Часть 1
|Управление ТС (транспортным средством) с нечитаемым госномером
|5
|11 345
|Часть 2
|Управление ТС без госномера
|10
|22 690
|591, часть 1
|Использование телефона или радиостанции за рулем
|5
|11 345
|592
|Превышение водителем ТС установленной скорости:
|Часть 1
|На величину от 10 до 20 километров в час
|10
|22 690
|Часть 2
|На величину от 20 до 40 километров в час
|15
|34 035
|Часть 3
|На величину более 40 километров в час
|30
|68 070
|593, часть 1
|Неиспользование ремней безопасности
|5
|11 345
|594
|Нарушение правил проезда перекрестков:
|Часть 1
|Выезд на перекресток в случае образования затора на нем
|10
|22 690
|Часть 2
|Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках
|15
|34 035
|595
|Нарушение правил маневрирования:
|Часть 1
|Невыполнение требования подачи сигнала перед началом движения, при поворотах и остановках
|5
|11 345
|Часть 2
|Разворот или движение задним ходом в местах, где это запрещено
|10
|22 690
|596
|Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона:
|Часть 1
|Движение ТС по пешеходным дорожкам и тротуарам
|15
|34 035
|Часть 2
|Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу
|20
|45 380
|Часть 3
|Выезд на встречную полосу движения, где это запрещено ПДД
|Лишение прав на 1 год
|597
|Нарушение правил остановки или стоянки ТС:
|Часть 1
|Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
|10
|22 690
|Часть 2
|Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках
|15
|34 035
|Часть 3
|Создание ТС препятствий для движения другого транспорта
|20
|45 380
|599, часть 1
|Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
|10
|22 690
|600, часть 1
|Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам
|10
|22 690
|601, часть 1
|Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой
|5
|11 345
|602, часть 1
|Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации
|5
|11 345
|606, часть 1
|Создание аварийной обстановки на дороге
|10
|22 690
|608, часть 1
|Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения
|Лишение прав на 3 года
|612, часть 1
|Управление ТС без надлежащих документов
|5
|11 345
|613, часть 1
|Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС
|Лишение прав на 1 год
|615, часть 1
|Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками)
|5
|11 345
|619, часть 1
|Допуск к управлению ТС водителя, не имеющего либо лишенного права на управление
|20
|45 380
|434, часть 1
|Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, парков, скверов, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц
|10
|22 690
|437, часть 1
|Нарушение тишины в ночное время (с 23 ночи до 6 утра)
|5
|11 345
|440, часть 1
|Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения
|5
|11 345
|441, часть 1
|Курение табачных изделий в местах, где установлен запрет на это
|3
|6 807
Комментарии, по рейтингу, по дате
602, часть 1 Нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации 5 11 345А почему в недавнем посте о плохо горевшей лампочке фары шла речь о 31000 тенге?
Это щтрафы для депутатов и членов правительства ?
Цитата: Skype от 10.01.2017 19:13:45
Курить дешевле выходит, чем на машине ездить.
Это щтрафы для депутатов и членов правительства ?
Курить дешевле выходит, чем на машине ездить.
Это щтрафы для депутатов и членов правительства ?
Да , деньги им пойдут , на содержание токалок .