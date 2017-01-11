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Закона.Нет
Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере
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едридмадрид 10 Января 2017 в 21:20:49
АЛМА-АТА, 10 янв – РИА Новости, Михаил Егорин. Бывший министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору", — говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.

В настоящее время Бишимбаев водворен в ИВС департамента внутренних дел Астаны. Досудебное расследование продолжается.

Бишимбаев был освобожден от должности министра в конце декабря 2016 года. Комментируя отставку, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечал, что министр был отстранен от должности "в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".

Бишимбаев был назначен министром национальной экономики в мае 2016 года. До этого назначения он несколько лет возглавлял Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Ранее в ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО "Байтерек Development" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") по фактам получения взяток в особо крупном размере были арестованы несколько человек.

https://ria.ru/world/20170110/1485425214.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 10.01.2017 в 21:37:41   # 572209
А карьера какая головокружительная была и нате хрен из под кровати.Одно ворье ...
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  Skype 10.01.2017 в 21:44:32   # 572214
ну так а кто там ещо может быть ?
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  KAN13 10.01.2017 в 21:56:16   # 572217

Папе хвоста не накрутили ? , за кучу дипломов о "верхнем" образовании сынка .
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  Guddini 10.01.2017 в 21:59:42   # 572219
Ну вот Серик и залетел, диснейленд его жизни превратился в тыкву. Мне он сразу прям не понравился и дичь которую он задвигал тоже. А еще что то про голубую кровь и белую кость трындел.
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  Blackadder 10.01.2017 в 22:12:43   # 572223
Десять болашакеров отправились обедать,
Один поперхнулся, их осталось девять.
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  Пастафариан 10.01.2017 в 23:08:48   # 572232
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  ss720 10.01.2017 в 23:21:21   # 572233
А что там на счет мента который мента завалил ? Не уж то померились ?
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  Мура45 11.01.2017 в 00:08:07   # 572240
Согласно сообщению, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
Эх, молодость, молодость... Делиться надо!!
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  Денис222 11.01.2017 в 00:49:22   # 572249
А кто его посадил в кресло министра? Кто ответит за то, что у нас министры такую херь творят? Кто?
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  Витал 11.01.2017 в 00:53:35   # 572251
Цитата: Денис222 от 11.01.2017 00:49:22
А кто его посадил в кресло министра? Кто ответит за то, что у нас министры такую херь творят? Кто?
неприкасаемый кто еще
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