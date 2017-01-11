Куандык Бишимбаев задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере

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едридмадрид 10 Января 2017 в 21:20:49
"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору", — говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев тратил на личные нужды.
В настоящее время Бишимбаев водворен в ИВС департамента внутренних дел Астаны. Досудебное расследование продолжается.
Бишимбаев был освобожден от должности министра в конце декабря 2016 года. Комментируя отставку, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечал, что министр был отстранен от должности "в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек".
Бишимбаев был назначен министром национальной экономики в мае 2016 года. До этого назначения он несколько лет возглавлял Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Ранее в ходе расследования дела в отношении должностных лиц АО "Байтерек Development" (дочерняя структура холдинга "Байтерек") по фактам получения взяток в особо крупном размере были арестованы несколько человек.
https://ria.ru/world/20170110/1485425214.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Папе хвоста не накрутили ? , за кучу дипломов о "верхнем" образовании сынка .
Blackadder 10.01.2017 в 22:12:43 # 572223
Один поперхнулся, их осталось девять.
Пастафариан 10.01.2017 в 23:08:48 # 572232
Эх, молодость, молодость... Делиться надо!!
Цитата: Денис222 от 11.01.2017 00:49:22неприкасаемый кто еще
А кто его посадил в кресло министра? Кто ответит за то, что у нас министры такую херь творят? Кто?
А кто его посадил в кресло министра? Кто ответит за то, что у нас министры такую херь творят? Кто?