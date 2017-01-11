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Женщина поплатилась за надпись «Не загораживайте выход»
Житель Астаны смог через суд добиться компенсации за то, что на его машине написали «Не загораживайте выход».
Астанчанин оставил свое авто возле жилого дома. Вернувшись к машине через некоторое время, он увидел надпись «Не загораживайте выход», оставленную на дверях со стороны водителя.
Об этом сообщает пресс-служба суда Астаны.
Возмущенный владелец поврежденного авто позвонил в полицию. Стражи порядка нашли женщину, нанесшую слова на автомобиль. Суд взыскал с нее 84 тысячи тенге в качестве компенсации вреда, причиненного имуществу истца.
https://365info.kz/2017/01/zhenshhina-poplatilas-za-nadpis-ne-zagorazhivajte-vyhod/
с точки зрения "морали"-владелец авто ур..НО!с точки зрения "права"-имущество граждан РК неприкосновенно!Штрафовать надо и автомохама,и,как бы не хотелось сочувствующим,женщину.
А как же "СтопХам"? Если верить этому посту, их можно подальше посылать?
Мало инфы. Где именно авто поставил, перед подъездом или выездом, дорога узкая была, может перед ее машиной поставил, а может она просто хотела отомстить за прошлый раз?
Нехуй ставить как попало блиать...поставил как попало оставь номер телефона, гвоздем чтоли написала, что в суд подал? тоже не гуд с одной стороны...