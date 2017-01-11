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Женщина поплатилась за надпись «Не загораживайте выход»
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едридмадрид 11 Января 2017 в 11:11:27
Житель Астаны смог через суд добиться компенсации за то, что на его машине написали «Не загораживайте выход».

Астанчанин оставил свое авто возле жилого дома. Вернувшись к машине через некоторое время, он увидел надпись «Не загораживайте выход», оставленную на дверях со стороны водителя.

Об этом сообщает пресс-служба суда Астаны.

Возмущенный владелец поврежденного авто позвонил в полицию. Стражи порядка нашли женщину, нанесшую слова на автомобиль. Суд взыскал с нее 84 тысячи тенге в качестве компенсации вреда, причиненного имуществу истца.

https://365info.kz/2017/01/zhenshhina-poplatilas-za-nadpis-ne-zagorazhivajte-vyhod/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  realist 11.01.2017 в 11:23:46   # 572291
с точки зрения "морали"-владелец авто ур..НО!с точки зрения "права"-имущество граждан РК неприкосновенно!Штрафовать надо и автомохама,и,как бы не хотелось сочувствующим,женщину.
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  Hostel 11.01.2017 в 11:28:26   # 572293
А как же "СтопХам"? Если верить этому посту, их можно подальше посылать?
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  Aboka 11.01.2017 в 11:28:46   # 572294
Мало инфы. Где именно авто поставил, перед подъездом или выездом, дорога узкая была, может перед ее машиной поставил, а может она просто хотела отомстить за прошлый раз?
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  spy 11.01.2017 в 11:28:57   # 572295
Нехуй ставить как попало блиать...поставил как попало оставь номер телефона, гвоздем чтоли написала, что в суд подал? тоже не гуд с одной стороны...
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