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Закона.Нет
Экс-премьер Ахметов просит о сокращении тюремного срока по амнистии.
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Гоги80 12 Января 2017 в 10:45:56
Бывший премьер-министр Казахстана Серик Ахметов подал прошение о сокращении срока лишения свободы, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе суда.

"Из мест лишения свободы поступило ходатайство от Ахметова Серика Ныгметовича по сокращению неотбытой части наказания на одну четвертую часть на день введения в действие закона РК об амнистии 12 декабря 2016 года", — сообщил координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Ходатайство зарегистрировано и передано судье. Срок рассмотрения будет определен судьей, отметил Жумашев.

Ахметов в декабре 2015 года был приговорен к восьми годам колонии общего режима за хищение в крупном размере и превышение должностных полномочий.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК". Законопроект предусматривает освобождение от уголовного наказания, в основном, социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения. В отношении других категорий осужденных, с учетом тяжести совершенного деяния, амнистия будет применена в ограниченных пределах и дифференцировано и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба. В то же время законопроект запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, что исключит риски ухудшения криминогенной ситуации.

Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 12.01.2017 в 11:00:43   # 572655
Тоже бизнес, посадили отобрали все что можно, потом пинка дали иди на все 4 стороны
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  Маке0912 12.01.2017 в 12:02:48   # 572697
Сломали мужика.
То что он сделал. Цветочки по сравнению что другие делали и делают.
Неплохой человек был. В систему не вписался до конца.
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