Экс-премьер Ахметов просит о сокращении тюремного срока по амнистии.

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Гоги80 12 Января 2017 в 10:45:56
"Из мест лишения свободы поступило ходатайство от Ахметова Серика Ныгметовича по сокращению неотбытой части наказания на одну четвертую часть на день введения в действие закона РК об амнистии 12 декабря 2016 года", — сообщил координатор по работе со СМИ Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.
Ходатайство зарегистрировано и передано судье. Срок рассмотрения будет определен судьей, отметил Жумашев.
Ахметов в декабре 2015 года был приговорен к восьми годам колонии общего режима за хищение в крупном размере и превышение должностных полномочий.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК". Законопроект предусматривает освобождение от уголовного наказания, в основном, социально уязвимых категорий граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения. В отношении других категорий осужденных, с учетом тяжести совершенного деяния, амнистия будет применена в ограниченных пределах и дифференцировано и лишь при условии полного возмещения нанесенного ими ущерба. В то же время законопроект запрещает амнистию лиц, совершивших наиболее опасные преступления, что исключит риски ухудшения криминогенной ситуации.
Источник: Sputnik Казахстан
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То что он сделал. Цветочки по сравнению что другие делали и делают.
Неплохой человек был. В систему не вписался до конца.