Люди в белом: между раем и адом

.Роженица погибла от эмболии околоплодными водами

Quote:http://www.medsecret.net/akusherstvo/patologija-beremennosti/258-embolija-okoloplodnymi-vodamiЛЕЧЕНИЕ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИЦели лечения:• восстановление функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы;• остановка кровотечения;• коррекция системы гемостаза;• адекватное возмещение кровопотери;• нормализация функции жизненно-важных органов и систем.Для восстановления функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы проводят лечебные мероприятия в соответствии с комплексным лечением шока. Лечение коагуляционных нарушений осуществляют на основании принципов терапии острой формы ДВС-синдрома. Лечение проводят совместно с анестезиологом-реаниматологом.После выполнения неотложных лечебных мероприятий следует провести родоразрешение путём КС или через естественные родовые пути в зависимости от акушерской ситуации. При отсутствии эффекта от мероприятий, направленных на остановку кровотечения из матки, необходимо выполнить её экстирпацию.Для предотвращения возможных послеродовых гнойно-воспалительных осложнений назначают противовоспалительную терапию.ПРОФИЛАКТИКАСпецифической профилактики эмболии ОВ. В женской консультации необходимо определение степени перинатального риска и проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возможных осложнений и лечение имеющихся заболеваний.Принимая во внимание факторы, способствующие проникновению ОВ в материнский кровоток, для предотвращения эмболии ОВ необходимо:• использовать физиологически обоснованные методы подготовки шейки матки к родам;• рационально применять утеротонические средства для родовозбуждения и родостимуляции;• объективно оценивать характер сократительной деятельности матки и механизм родов;• использовать адекватные методы обезболивания родов;• проводить профилактику аномальной родовой деятельности;• своевременно решать вопрос об изменении тактики ведения родов;• каждый озноб родтльницы в первые минуты и часы послеродового периода необходимо расценивать как микроэмболию ОВ.ПРОГНОЗПрогноз неблагоприятный, определяется только эффективностью противошоковой терапии.http://lookmedbook.ru/disease/emboliya-okoloplodnymi-vodamiОсложнения и последствияГибель плода.Острая почечная недостаточность матери (острое нарушение функций почек, приводящее к прекращению выделения мочи).Острое нарушение мозгового кровообращения.Гнойно-воспалительные осложнения в послеродовом периоде (эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)).Смерть матери.