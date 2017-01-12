Люди в белом: между раем и адом

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 12 Января 2017 в 14:07:03
Накануне нового года была избита главврач Рудненского перинатального центра Галина БАЛАНДИНА. Досталось и главному акушеру-гинекологу Костанайской области Ивану ЯНЦЕНУ - он получил в свой адрес нешуточные угрозы. Корреспондент “Времени” поговорил с пострадавшими, которые уверены: профессия врача в нашей стране девальвировалась - хуже, чем дензнаки.
Прежде было как? - Янцен прекрасно помнит ранешние времена. - Первый человек в городе - это хирург, второй - акушер-гинеколог. Это люди, которые спасали, и к ним не зарастала народная тропа. А теперь что? Отношение к врачам в обществе кардинально изменилось, и далеко не в лучшую сторону…
- Почему?
- У меня есть сто вариантов ответа на этот вопрос, но ни один из них не будет правильным и исчерпывающим. В сложившемся положении виноваты все и… никто не виноват.
Вот и причиной для нашего разговора стала история, в которой все ее участники, по большому счету, без вины виноватые. Наше издание еще в конце декабря первым из СМИ сообщило о большом ЧП в костанайской медицине - гибели в рудненском роддоме роженицы вместе с ребенком (см. “Трагедия в роддоме Рудного…”, www.time.kz от 28.12.2016 г.). А спустя два дня мать покойной напала на главврача клиники Галину Баландину.
Я беседовал с пострадавшим медиком примерно через час после случившегося. Баландина была почти в истерике: все, кто ее знает, вряд ли могут представить этого человека в столь ужасном состоянии. Галина Кашифовна - настоящая железная леди, закаленная годами экстремального труда, в котором кроме радости появления новых жизней полно связанных с этим болезней, слез и крови. Но в тот момент она разговаривала со мной буквально сквозь рыдания.
- Эта женщина напала на меня сзади, вцепилась в волосы и стала бить по глазам! Разбила очки… Ее муж и зять были рядом, но не стали вмешиваться - даже не шелохнулись! А ведь погибшая даже не была моим пациентом. Вот какую “награду” я получила за 32 года работы! К счастью, дверь в кабинет была открыта, и избиение увидела моя секретарь. Если бы она не оттащила нападавшую, я не знаю, чем бы все закончилось…
Оказалось, что незадолго до ЧП с Баландиной эта же женщина по телефону на чем свет стоит “отматросила” и Янцена.
- Звонок от нее поступил во время врачебной конференции, - вспоминает Иван Абрамович. - Люди, которые были рядом, видели, как изменилось мое лицо. Они, конечно, не слышали, как мне обещали переломать ноги, отбить почки и перегрызть горло… Это были совсем нешуточные угрозы! Я практически ничего не смог сказать в ответ. Никогда ничего подобного не слышал ни от пациентов, ни от их родных…
...Роженица погибла от эмболии околоплодными водами - это когда амнеотическая жидкость вдруг проникает в материнскую кровь, отчего та мгновенно сворачивается. Такое осложнение беременности трудно предвидеть, и - главное - от него практически невозможно спасти. Вскрытие, проведенное независимыми специалистами (расследованием случая занимались две разные комиссии), подтвердило страшный диагноз.
- В этой ситуации меня больше всего огорчает, что напавшая на Баландину женщина сама много лет проработала врачом, - сокрушается Янцен. - Уж ей ли не знать, что случилось и почему ее дочери никак нельзя было помочь! Поймите, факт гибели роженицы по любой причине для нас всегда ЧП - иначе быть не может. Не дай бог кому-либо оказаться на месте ее родных! Конечно, у них случился нервный срыв. Но… Если уж врач бросается на врача, то что говорить тогда о пациентах, которые бесконечно далеки от медицинского дела?!
…Перед интервью Иван Абрамович по пути к своему кабинету зашел в приемный покой. Там он увидел такую сцену: женщину на сносях отчитывает сотрудница роддома, занимающаяся оформлением пациентов в стационар. Выяснилось, что у приехавшей сюда из глубинки, Аулиекольского района, роженицы, этнической казашки, на руках российский паспорт. А в этом случае инструкция не позволяет оказывать ей медпомощь на общих основаниях.
- Вы должны будете платить за лечение, потому что вы гражданка другого государства! - втолковывала ей медработник.
- Ну ладно, тогда я поеду домой, у меня денег нет… - тихо проговорила женщина.
Едва поняв, в чем дело, Янцен коротко и строго распорядился: “Госпитализировать немедленно! Потом как-нибудь разберемся”. Тут же выяснилось: женщина всю свою беременность протянула без врачебного контроля. Вероятно, все по той же причине: везде и всюду надо платить...
А к концу нашего разговора Янцену положили на стол результаты экспресс-обследования госпитализированной по его приказу иностранки: выяснилось, что у ее ребенка, который вот-вот должен родиться… атрезия желудка. То есть этого органа в принципе нет, он просто не сформировался. Значит, ребенок обречен. А теперь представьте на минуту: потрясенные родственники, несмотря на диагноз, начнут искать виноватого...
- Ну что же делать - такая судьба, - разводит руками Иван Абрамович. - Конечно, будем пытаться помочь. Но эта женщина молодая, она может другого родить...
Подобные истории в любом роддоме случаются сплошь и рядом. Какие нервы нужно иметь, чтобы выносить в постоянном режиме людские беды?! Обычному человеку представить подобное трудно. То, что для большинства из нас - запредельная жуть, для врачей - ежедневная рутинная реальность.
- Знаете, есть такой психиатрический термин - “медицинский катернанизм”, - говорит Янцен. - Так называют неограниченную власть врача над больным, которая дает медику право порой вести себя цинично. Поэтому я требую от коллег, чтобы они помнили об этом “диагнозе”, учились поддерживать надежду пациента на выздоровление. Однако не надо забывать и такой факт: в любой клинике количество врачей, от решений которых зависят жизнь и здоровье больных, в разы меньше, чем прочего персонала. В Костанайской облбольнице, например, работают 112 врачей, а всего сотрудников более восьмисот! Теперь подумайте, с кем чаще могут возникнуть конфликты. Вот последний пример в приемном покое вы только что наблюдали. Но для обычных людей все мы одним миром мазаны.
- А может быть, это все-таки справедливо? Для пациентов вы все - в белых халатах…
- Может быть, вы правы... Скажу больше: такая ситуация, когда избили врача, - это ведь не реакция на конкретного человека, это уже реакция на всю нашу систему, которая за долгие годы каким только реформам не подвергалась и какие кризисы управления только не испытывала! Когда у руля здравоохранения страны вдруг вставали дилетанты, мы испытывали самые сильные потрясения, а это аукается на годы вперед! Я никогда не забуду, как на республиканской конференции много лет назад выступал молодой наш министр, получивший образование в Англии, который эту Англию попытался здесь насадить. Тогда светила нашей медицины, сидевшие в первых рядах, встали и вышли из зала прямо во время выступления чиновника. Их мнение было проигнорировано. И что получилось? Развал, конечно. Нужны годы, если не десятилетия, чтобы снова все собрать в систему.
- Из-за этого и врачей в стране не хватает?
- Конечно! Вы посмотрите, какие замечательные поликлиники отстроены в районах! Никогда не было ни таких условий, ни такой аппаратуры, которая появилась в больницах сейчас. Да в райбольницах раньше не было даже теплых туалетов - все бегали на улицу! Сейчас есть все. А вот людей квалифицированных не стало. Некому работать, ведь техника с компьютерами сама по себе бесполезна, онаникого не вылечит. Поэтому, я считаю, нужно ждать, когда все восстановится естественным путем, в том числе и “популяция” врачей.
Тем временем в Рудненском перинатальном центре сотрудники полиции провели следственные действия по заявлению главврача клиники Галины Баландиной. Дело идет к суду над избившей ее экс-коллегой и матерью погибшей роженицы. Однако Баландина сообщила мне, что откажется от поданного заявления в органы, если нападавшая извинится. Та пока молчит...
На днях я услышал анекдот, очень популярный сейчас среди костанайских врачей: апостол Петр докладывает Господу, что у райских врат стоит врач и требует его пустить, говоря, что он спас жизни тысячи больных. В ответ апостол услышал: “Скажи ему, что его место в аду, так как он всю жизнь мешал вершить на земле мою волю”…
Стас КИСЕЛЁВ, фото автора и из Интернета, Костанай
http://www.time.kz/articles/risk/2017/01/11/ljudi-v-belom-mezhdu-raem-i-adom
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 12.01.2017 в 14:40:04 # 572786
Дичаем .
bozon house 12.01.2017 в 14:56:20 # 572804
.Роженица погибла от эмболии околоплодными водами
http://www.medsecret.net/akusherstvo/patologija-beremennosti/258-embolija-okoloplodnymi-vodami
ЛЕЧЕНИЕ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Цели лечения:
• восстановление функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
• остановка кровотечения;
• коррекция системы гемостаза;
• адекватное возмещение кровопотери;
• нормализация функции жизненно-важных органов и систем.
Для восстановления функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы проводят лечебные мероприятия в соответствии с комплексным лечением шока. Лечение коагуляционных нарушений осуществляют на основании принципов терапии острой формы ДВС-синдрома. Лечение проводят совместно с анестезиологом-реаниматологом.
После выполнения неотложных лечебных мероприятий следует провести родоразрешение путём КС или через естественные родовые пути в зависимости от акушерской ситуации. При отсутствии эффекта от мероприятий, направленных на остановку кровотечения из матки, необходимо выполнить её экстирпацию.
Для предотвращения возможных послеродовых гнойно-воспалительных осложнений назначают противовоспалительную терапию.
ПРОФИЛАКТИКА
Специфической профилактики эмболии ОВ не существует. В женской консультации необходимо определение степени перинатального риска и проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возможных осложнений и лечение имеющихся заболеваний.
Принимая во внимание факторы, способствующие проникновению ОВ в материнский кровоток, для предотвращения эмболии ОВ необходимо:
• использовать физиологически обоснованные методы подготовки шейки матки к родам;
• рационально применять утеротонические средства для родовозбуждения и родостимуляции;
• объективно оценивать характер сократительной деятельности матки и механизм родов;
• использовать адекватные методы обезболивания родов;
• проводить профилактику аномальной родовой деятельности;
• своевременно решать вопрос об изменении тактики ведения родов;
• каждый озноб родтльницы в первые минуты и часы послеродового периода необходимо расценивать как микроэмболию ОВ.
ПРОГНОЗ
Прогноз неблагоприятный, определяется только эффективностью противошоковой терапии.
http://lookmedbook.ru/disease/emboliya-okoloplodnymi-vodami
Осложнения и последствия
Гибель плода.
Острая почечная недостаточность матери (острое нарушение функций почек, приводящее к прекращению выделения мочи).
Острое нарушение мозгового кровообращения.
Гнойно-воспалительные осложнения в послеродовом периоде (эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)).
Смерть матери.
bozon house 12.01.2017 в 15:11:21 # 572812
Цитата: koleso от 12.01.2017 15:07:21СПС.
Quote:
http://www.medsecret.net/akusherstvo/patologija-beremennosti/258-embolija-okoloplodnymi-vodami
ЛЕЧЕНИЕ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Цели лечения:
• восстановление функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
• остановка кровотечения;
• коррекция системы гемостаза;
• адекватное возмещение кровопотери;
• нормализация функции жизненно-важных органов и систем.
Для восстановления функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы проводят лечебные мероприятия в соответствии с комплексным лечением шока. Лечение коагуляционных нарушений осуществляют на основании принципов терапии острой формы ДВС-синдрома. Лечение проводят совместно с анестезиологом-реаниматологом.
После выполнения неотложных лечебных мероприятий следует провести родоразрешение путём КС или через естественные родовые пути в зависимости от акушерской ситуации. При отсутствии эффекта от мероприятий, направленных на остановку кровотечения из матки, необходимо выполнить её экстирпацию.
Для предотвращения возможных послеродовых гнойно-воспалительных осложнений назначают противовоспалительную терапию.
ПРОФИЛАКТИКА
Специфической профилактики эмболии ОВ не существует. В женской консультации необходимо определение степени перинатального риска и проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возможных осложнений и лечение имеющихся заболеваний.
Принимая во внимание факторы, способствующие проникновению ОВ в материнский кровоток, для предотвращения эмболии ОВ необходимо:
• использовать физиологически обоснованные методы подготовки шейки матки к родам;
• рационально применять утеротонические средства для родовозбуждения и родостимуляции;
• объективно оценивать характер сократительной деятельности матки и механизм родов;
• использовать адекватные методы обезболивания родов;
• проводить профилактику аномальной родовой деятельности;
• своевременно решать вопрос об изменении тактики ведения родов;
• каждый озноб родтльницы в первые минуты и часы послеродового периода необходимо расценивать как микроэмболию ОВ.
ПРОГНОЗ
Прогноз неблагоприятный, определяется только эффективностью противошоковой терапии.
http://lookmedbook.ru/disease/emboliya-okoloplodnymi-vodami
Осложнения и последствия
Гибель плода.
Острая почечная недостаточность матери (острое нарушение функций почек, приводящее к прекращению выделения мочи).
Острое нарушение мозгового кровообращения.
Гнойно-воспалительные осложнения в послеродовом периоде (эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)).
Смерть матери.
.Роженица погибла от эмболии околоплодными водами
http://www.medsecret.net/akusherstvo/patologija-beremennosti/258-embolija-okoloplodnymi-vodami
ЛЕЧЕНИЕ ЭМБОЛИИ ОКОЛОПЛОДНЫМИ ВОДАМИ
Цели лечения:
• восстановление функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
• остановка кровотечения;
• коррекция системы гемостаза;
• адекватное возмещение кровопотери;
• нормализация функции жизненно-важных органов и систем.
Для восстановления функции сердечно-сосудистой и дыхательной системы проводят лечебные мероприятия в соответствии с комплексным лечением шока. Лечение коагуляционных нарушений осуществляют на основании принципов терапии острой формы ДВС-синдрома. Лечение проводят совместно с анестезиологом-реаниматологом.
После выполнения неотложных лечебных мероприятий следует провести родоразрешение путём КС или через естественные родовые пути в зависимости от акушерской ситуации. При отсутствии эффекта от мероприятий, направленных на остановку кровотечения из матки, необходимо выполнить её экстирпацию.
Для предотвращения возможных послеродовых гнойно-воспалительных осложнений назначают противовоспалительную терапию.
ПРОФИЛАКТИКА
Специфической профилактики эмболии ОВ не существует. В женской консультации необходимо определение степени перинатального риска и проведение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение возможных осложнений и лечение имеющихся заболеваний.
Принимая во внимание факторы, способствующие проникновению ОВ в материнский кровоток, для предотвращения эмболии ОВ необходимо:
• использовать физиологически обоснованные методы подготовки шейки матки к родам;
• рационально применять утеротонические средства для родовозбуждения и родостимуляции;
• объективно оценивать характер сократительной деятельности матки и механизм родов;
• использовать адекватные методы обезболивания родов;
• проводить профилактику аномальной родовой деятельности;
• своевременно решать вопрос об изменении тактики ведения родов;
• каждый озноб родтльницы в первые минуты и часы послеродового периода необходимо расценивать как микроэмболию ОВ.
ПРОГНОЗ
Прогноз неблагоприятный, определяется только эффективностью противошоковой терапии.
http://lookmedbook.ru/disease/emboliya-okoloplodnymi-vodami
Осложнения и последствия
Гибель плода.
Острая почечная недостаточность матери (острое нарушение функций почек, приводящее к прекращению выделения мочи).
Острое нарушение мозгового кровообращения.
Гнойно-воспалительные осложнения в послеродовом периоде (эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки)).
Смерть матери.
Викторовна 12.01.2017 в 15:24:15 # 572827