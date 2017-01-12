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Закона.Нет
КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ
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danilov 12 Января 2017 в 15:39:59
Учредитель ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжан Кенжебаев использовал в личных целях полученные от ЕНПФ пять миллиардов тенге. Об этом говорится в ответе КНБ на официальный запрос Tengrinews.kz.

Как известно, сейчас правоохранительные органы расследуют сделку с участием ЕНПФ и ТОО "Бузгул Аурум". В ее рамках Единый накопительный пенсионный фонд приобрел облигации золотодобывающей компании со ставкой в 19 процентов годовых за счет собственных средств. Сделка вызвала сомнения у руководства Нацбанка, вследствие чего представители финансового регулятора обратились в правоохранительные органы. В ЕНПФ, в свою очередь, поясняли, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет ценных бумаг ТОО "Бузгул Аурум".

Комментируя сделку, в КНБ заявили, что при принятии решения о покупке 500 тысяч облигаций этой компании не было учтено ранее выданное департаментом управления рисками АО "ЕНПФ" заключение, в котором рекомендовано воздержаться от инвестирования в связи с наличием высоких кредитных и проектных рисков.

"По имеющимся данным, указанная сделка заключена под влиянием председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева, который, будучи руководителем инвестиционного комитета АО "ЕНПФ", оказывал воздействие на подчиненных в целях скорейшего вынесения положительного решения по вопросу о приобретении фондом купонных облигаций ТОО "Бузгул Аурум". При этом начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками Муса Бахтов незаконно составил повторное заключение по сделке, в котором указано об отсутствии возможных рисков для фонда при приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум. В свою очередь, директор ТОО "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин подписал и предоставил ряд фиктивных документов в процессе размещения облигаций указанного ТОО на Казахстанской фондовой бирже и приобретения их АО "ЕНПФ", - прокомментировали в КНБ.

В ведомстве резюмировали, что таким образом "путем заключения вышеуказанной сделки между АО "ЕНПФ" и ТОО "Бузгул Аурум" было совершено хищение средств фонда, являющегося учреждением со 100-процентным участием государства, на сумму в пять миллиардов тенге".

"Кроме того, Кенжебаев Б.С, являясь единственным учредителем ТОО "Бузгул Аурум", незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенге вопреки их целевому назначению", - говорится в ответе КНБ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на постановление о мере пресечения председателю правления АО "ЕНПФ" Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын", а также учредителю ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО "Бузгул Аурум" Азату Найзагарину.

"Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге", - заявлял ранее адвокат Кенжебаева и Найзагарина Галым Нурпеисов.

Содержание под стражей на два месяца было санкционировано алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных.

https://tengrinews.kz/crime/biznesmen-ispolzoval-poluchennyie-enpf-sredstva-lichnyih-309910/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 12.01.2017 в 15:46:42   # 572842
Quote:
"Кроме того, Кенжебаев Б.С, являясь единственным учредителем ТОО "Бузгул Аурум", незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенге
Какие же разные у нас и у них запросы. Я даже не представляю куда можно потратить 5 лярдов для личных целей.
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  едридмадрид 12.01.2017 в 15:54:36   # 572843
"Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге", - заявлял ранее адвокат Кенжебаева и Найзагарина Галым Нурпеисов.

ну что, вот тут СУД -как говорится не лохонулся, хорошо что ворюг не отпустил под залог
а ведь они собрали для залога типа , что своровали

или походу , своровано ЕЩЁ БОЛЬШЕ денег , чем 5 лярдов наших тенге
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  Ильф 12.01.2017 в 15:57:06   # 572844
Эта статья по сути моральная подготовка для народа о том, чтобы не ждали своих кровных
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  Маке0912 12.01.2017 в 16:05:54   # 572846
Вот так и живём.
И всё верим в честное будущее.
И страховку на старость в пенсионном фонде.
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  Мура45 12.01.2017 в 16:09:28   # 572847
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  bozon house 12.01.2017 в 16:16:36   # 572850
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте, то эффект накопительный был бы просто фантастическим. Или оно так и есть, но только для "эффективных менеджеров"? Копать нужно глубже.
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  KAN13 12.01.2017 в 16:40:36   # 572859

И как всегда нацбанк не приделах .
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  Мура45 12.01.2017 в 16:44:32   # 572862
Пора вернуть расстрел за некоторые преступления.
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  bozon house 12.01.2017 в 16:44:59   # 572863
Цитата: KAN13 от 12.01.2017 16:40:36

И как всегда нацбанк не приделах .
Мало того если копать глубоко, то и до банков второго уровня можно докопаться, а там...
ЗЫ. Че то я в финансовую фантастику ударился, жуть-то какая!
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  Dior 12.01.2017 в 16:48:41   # 572868
Сколько можно мои деньги ПРОСЕРАТЬ?
Только и делают, что обдирают народ. Причем как официально, так и не официально.
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  tchelovek 12.01.2017 в 16:55:34   # 572872
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте

Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.
Вот тогда
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
эффект накопительный был бы просто фантастическим.

Но, это не наш метод
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  KAN13 12.01.2017 в 16:55:35   # 572873
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:44:59
Цитата: KAN13 от 12.01.2017 16:40:36

И как всегда нацбанк не приделах .
Мало того если копать глубоко, то и до банков второго уровня можно докопаться, а там...
ЗЫ. Че то я в финансовую фантастику ударился, жуть-то какая!


Да , да Вы поосторожнее , "где деньги вагонами -там кровь рекой"
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  bozon house 12.01.2017 в 16:57:10   # 572875
Цитата: tchelovek от 12.01.2017 16:55:34
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте

Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.
Вот тогда
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
эффект накопительный был бы просто фантастическим.

Но это не наш метод
А ведь идейка-то просто антикризисная!
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