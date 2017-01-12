КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ

"Кроме того, Кенжебаев Б.С, являясь единственным учредителем ТОО "Бузгул Аурум", незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенгеКакие же разные у нас и у них запросы. Я даже не представляю куда можно потратить 5 лярдов для личных целей.
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danilov 12 Января 2017 в 15:39:59
Как известно, сейчас правоохранительные органы расследуют сделку с участием ЕНПФ и ТОО "Бузгул Аурум". В ее рамках Единый накопительный пенсионный фонд приобрел облигации золотодобывающей компании со ставкой в 19 процентов годовых за счет собственных средств. Сделка вызвала сомнения у руководства Нацбанка, вследствие чего представители финансового регулятора обратились в правоохранительные органы. В ЕНПФ, в свою очередь, поясняли, что в инвестиционном портфеле пенсионных активов нет ценных бумаг ТОО "Бузгул Аурум".
Комментируя сделку, в КНБ заявили, что при принятии решения о покупке 500 тысяч облигаций этой компании не было учтено ранее выданное департаментом управления рисками АО "ЕНПФ" заключение, в котором рекомендовано воздержаться от инвестирования в связи с наличием высоких кредитных и проектных рисков.
"По имеющимся данным, указанная сделка заключена под влиянием председателя правления АО "ЕНПФ" Руслана Ерденаева, который, будучи руководителем инвестиционного комитета АО "ЕНПФ", оказывал воздействие на подчиненных в целях скорейшего вынесения положительного решения по вопросу о приобретении фондом купонных облигаций ТОО "Бузгул Аурум". При этом начальник управления финансовых рисков департамента управления рисками Муса Бахтов незаконно составил повторное заключение по сделке, в котором указано об отсутствии возможных рисков для фонда при приобретении облигаций ТОО "Бузгул Аурум. В свою очередь, директор ТОО "Бузгул Аурум" Азат Найзагарин подписал и предоставил ряд фиктивных документов в процессе размещения облигаций указанного ТОО на Казахстанской фондовой бирже и приобретения их АО "ЕНПФ", - прокомментировали в КНБ.
В ведомстве резюмировали, что таким образом "путем заключения вышеуказанной сделки между АО "ЕНПФ" и ТОО "Бузгул Аурум" было совершено хищение средств фонда, являющегося учреждением со 100-процентным участием государства, на сумму в пять миллиардов тенге".
"Кроме того, Кенжебаев Б.С, являясь единственным учредителем ТОО "Бузгул Аурум", незаконно использовал в личных целях полученные от размещения облигаций и находящиеся на депозитном счете указанного ТОО денежные средства в размере пяти миллиардов тенге вопреки их целевому назначению", - говорится в ответе КНБ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобы на постановление о мере пресечения председателю правления АО "ЕНПФ" Руслану Ерденаеву, начальнику управления финансовых рисков департамента управления рисками АО "ЕНПФ" Мусе Бахтову, председателю наблюдательного совета АО "АлатауМунайАлтын", а также учредителю ТОО "Бузгул Аурум" Бахытжану Кенжебаеву, директору ТОО "Бузгул Аурум" Азату Найзагарину.
"Суд даже не принял залог подозреваемых в общей сумме пять миллиардов тенге", - заявлял ранее адвокат Кенжебаева и Найзагарина Галым Нурпеисов.
Содержание под стражей на два месяца было санкционировано алмалинским районным судом. Органами досудебного расследования Руслан Ерденаев и другие подозреваются в совершении умышленного тяжкого уголовного правонарушения против собственности. Им предъявлено обвинение по статье 189, части 4 пункта 2 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Ранее адвокаты фигурантов по делу ЕНПФ прокомментировали задержание и арест своих подзащитных.
https://tengrinews.kz/crime/biznesmen-ispolzoval-poluchennyie-enpf-sredstva-lichnyih-309910/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 12.01.2017 в 15:54:36 # 572843
ну что, вот тут СУД -как говорится не лохонулся, хорошо что ворюг не отпустил под залог
а ведь они собрали для залога типа , что своровали
или походу , своровано ЕЩЁ БОЛЬШЕ денег , чем 5 лярдов наших тенге
И всё верим в честное будущее.
И страховку на старость в пенсионном фонде.
bozon house 12.01.2017 в 16:16:36 # 572850
И как всегда нацбанк не приделах .
bozon house 12.01.2017 в 16:44:59 # 572863
Цитата: KAN13 от 12.01.2017 16:40:36Мало того если копать глубоко, то и до банков второго уровня можно докопаться, а там...
И как всегда нацбанк не приделах .
И как всегда нацбанк не приделах .
ЗЫ. Че то я в финансовую фантастику ударился, жуть-то какая!
Только и делают, что обдирают народ. Причем как официально, так и не официально.
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте
Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.
Вот тогда
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
эффект накопительный был бы просто фантастическим.
эффект накопительный был бы просто фантастическим.
Но, это не наш метод
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:44:59
ЗЫ. Че то я в финансовую фантастику ударился, жуть-то какая!
Цитата: KAN13 от 12.01.2017 16:40:36Мало того если копать глубоко, то и до банков второго уровня можно докопаться, а там...
И как всегда нацбанк не приделах .
И как всегда нацбанк не приделах .
ЗЫ. Че то я в финансовую фантастику ударился, жуть-то какая!
Да , да Вы поосторожнее , "где деньги вагонами -там кровь рекой"
bozon house 12.01.2017 в 16:57:10 # 572875
Цитата: tchelovek от 12.01.2017 16:55:34А ведь идейка-то просто антикризисная!
Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.
Вот тогда
Но это не наш метод
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте
Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте
Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.
Вот тогда
Цитата: bozon house от 12.01.2017 16:16:36
эффект накопительный был бы просто фантастическим.
эффект накопительный был бы просто фантастическим.
Но это не наш метод