КНБ раскрыл схему вывода денег из ЕНПФ

Цитата: bozon house от

Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте Вообще интересно, если бы хотя бы последние 10 лет все пенсионные накопления граждан просто конвертировались в твердую валюту( доллар, евро) и тупо лежали бы в нужном месте

Цитата: bozon house от

эффект накопительный был бы просто фантастическим. эффект накопительный был бы просто фантастическим.

Либо золотишко (только реальное, а не "бумажное") на эти денежки покупали. Не надо думать: куда вложить, как приумножить, просто сохранить и всё.Вот тогдаНо это не наш метод