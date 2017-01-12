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Закона.Нет
«Ужасом» назвал аким Астаны поведение водителей автобусов
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едридмадрид 12 Января 2017 в 15:52:09
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев ответил на жалобы астанчан по поводу поведения водителей общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«Многие люди жалуются. Наибольшее количество 1191 - пользование мобильным телефоном при управлении транспортным средством.
Это же ужас подвергать жизнь людей опасности, это нарушение закона прямое! В автомобилях нельзя пользоваться, а тут автобусы.

299 случаев курения в автобусах - это вообще прошлый век. 903 - нахождение в кабине водителя постороннего человека,
300 случаев - не заезд в остановочный пункт, не пристегнут ремень безопасностие, - сообщил он в ходе общественного слушания в здании столичного акимата.

Асет Исекешев отметил, что все нарушения регистрируются, благодаря новой системе по учету данных появится возможность отслеживать несоответствующее правилам поведение и штрафовать за это вплоть до расторжения договоров.

«Тогда они, наконец, научатся вести себя нормально», - заключил он.
Водителей-нарушителей будут штрафовать, а особо злостных «беспредельщиков за баранками» — увольнять, пообещал аким

http://www.kazinform.kz/ru/isekeshev-raskritikoval-vyzyvayuschee-povedenie-voditeley-avtobusov_a2988238
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 12.01.2017 в 16:00:35   # 572845
эх столица , столица

ваши водилы - дятлы в автобусах , нервно пусть курят в сторонке -по сравнению с нашими водиламидятлами в Шымкенте

P.s. и вообще не секрет что -кузница для Алматы и Астаны таких водил -это Шымкент , однако много на работу туда едут
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  bozon house 12.01.2017 в 16:32:12   # 572855
Можно подумать, что падение квалификации во всех отраслях никак не должно касаться и водил общественного транспорта. Как будто люди другие и из другой страны
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  DuMoH 12.01.2017 в 16:55:38   # 572874
Бываю в Астане, иногда езжу на автобусах, по сравнению с нашими, их поведение образцово - показательное, нашим пример еще надо брать с Астанинских...
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  wde 12.01.2017 в 16:58:00   # 572876
забрать служебный транспорт у работников акимата, НО выдать бесплатный проездной.
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