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Петарда влетела в квартиру астанчан, взорвалась и спалила всё имущество
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danilov 14 Января 2017 в 10:17:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
  НурболаТТ 14.01.2017 в 11:04:39   # 573358
Может, имущество было неправедным путем заработано? В мире все взаимосвязано. Такие бы петарды в больших количествах, да нашим продажным чиновникам, депутатам, оборотням в мантиях и погонах, предателям,и другим гон.онам в окна, да и в задницу тоже...
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  Лялька 14.01.2017 в 11:47:50   # 573372
ни хрена себе
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  Сладкая Вата 14.01.2017 в 12:04:23   # 573373
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2017 11:04:39
Может, имущество было неправедным путем заработано? В мире все взаимосвязано. Такие бы петарды в больших количествах, да нашим продажным чиновникам, депутатам, оборотням в мантиях и погонах, предателям,и другим гон.онам в окна, да и в задницу тоже...



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  гримм 14.01.2017 в 12:05:33   # 573374
не мужик настоящий, прямом смысле хрен с ним с этим имуществом главное детей в этот момент не оказалось!!!
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  Сладкая Вата 14.01.2017 в 12:24:24   # 573381
Цитата: гримм от 14.01.2017 12:05:33
не мужик настоящий, прямом смысле хрен с ним с этим имуществом главное детей в этот момент не оказалось!!!




Держи, пользуйся.
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