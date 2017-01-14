Петарда влетела в квартиру астанчан, взорвалась и спалила всё имущество

Может, имущество было неправедным путем заработано? В мире все взаимосвязано. Такие бы петарды в больших количествах, да нашим продажным чиновникам, депутатам, оборотням в мантиях и погонах, предателям,и другим гон.онам в окна, да и в задницу тоже...