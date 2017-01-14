Петарда влетела в квартиру астанчан, взорвалась и спалила всё имущество

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danilov 14 Января 2017 в 10:17:18
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сладкая Вата 14.01.2017 в 12:04:23 # 573373
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2017 11:04:39
Может, имущество было неправедным путем заработано? В мире все взаимосвязано. Такие бы петарды в больших количествах, да нашим продажным чиновникам, депутатам, оборотням в мантиях и погонах, предателям,и другим гон.онам в окна, да и в задницу тоже...
Может, имущество было неправедным путем заработано? В мире все взаимосвязано. Такие бы петарды в больших количествах, да нашим продажным чиновникам, депутатам, оборотням в мантиях и погонах, предателям,и другим гон.онам в окна, да и в задницу тоже...
Сладкая Вата 14.01.2017 в 12:24:24 # 573381
Цитата: гримм от 14.01.2017 12:05:33
не мужик настоящий, прямом смысле хрен с ним с этим имуществом главное детей в этот момент не оказалось!!!
не мужик настоящий, прямом смысле хрен с ним с этим имуществом главное детей в этот момент не оказалось!!!
Держи, пользуйся.