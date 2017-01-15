СМИ: Арестован бывший замруководителя администрации президента РК Майлыбаев

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Гость 15 Января 2017 в 22:55:34
Баглан Майлыбаев. Фото: wikipedia.org
Как сообщил изданию источник в Астане, в пятницу правоохранительными органами арестован Баглан Майлыбаев, до недавнего времени занимавший пост заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан, а также ряд сотрудников президентской администрации.
Официальных комментариев по данной теме получить не удалось. Телефоны самого Майлыбаева с пятницы не доступны.
Баглан Асаубаевич Майлыбаев родился в 1975 году, доктор юридических наук.
С 2002 года занимал посты директора департамента СМИ Министерства культуры, информации и общественного согласия, президента АО "Республиканская газета "Казахстанская правда", президента акционерной компании "Зан", руководителя пресс-службы президента Республики Казахстан, председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации, вице-министра культуры и информации РК, пресс-секретаря президента Республики Казахстан.
С октября 2011 года по январь 2017 года - заместитель руководителя администрации президента Республики Казахстан. Курировал вопросы внутренней политики, идеологии.
Награжден орденами "Курмет", "Парасат", медалями.
12 января указом президента он был освобожден от должности. Куратором внутренней политики в тот же день был назначен посол Казахстана в России Марат Тажин.
https://www.nur.kz/1375762-smi-arestovan-byvshiy-zamrukovoditel.html
Редакция Kazday заявляет, что эта информация требует подтверждения. Так как со стороны Национального бюро по противодействию коррупции подтверждения, также как и опровержения этого сообщения, не поступало. Редакция выясняет через своих источники достоверность публикации.
Но если же этот факт подтвердится, он станет первым за всю историю Казахстана. Поскольку ни один из представителей администрации президента до этого не терял доверия и не попадался на коррупционных преступлениях.
Комментарии, по рейтингу, по дате
рабнагалере 15.01.2017 в 23:13:55 # 573473
Поскольку ни один из представителей администрации президента до этого не терял доверия и не попадался на коррупционных преступлениях.Вот именно НЕ ПОПАДАЛСЯ! Но никто не говорит , что их не было.