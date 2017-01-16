Пьяные пилоты - это не анекдот

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danilov 16 Января 2017 в 17:23:36
«По предварительной информации Международного аэропорта Атырау, экипаж АО «Казах Эйр» КВС Мунор, 1973 г.р. и Эспедо проходили предполетный медицинский осмотр в медицинском пункте Международного аэропорта Атырау в 17-37 местного времени 15.01.2017. Во время прохождения у КВС Мунор были повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле)», - отмечается в сообщении.
КВС Мунор с представителем АО «Казах Эйр» и с сотрудником медицинского пункта Международного аэропорта Атырау был направлен в наркологический диспансер Атырау, где в результате экспертизы в диспансере были подтверждены вышеуказанные факты, в том числе результаты алкотестера показали 0,18 промилле и признаки употребления алкоголя были подтверждены. Экипаж был отстранен от полета.
Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин. Всего на отмененный рейс приобрели билеты 46 пассажиров. Им объявили, что экипаж отдыхает.
Позднее появилась информация о нетрезвом экипаже. Кривошеев писал, что "...у отмены есть вполне конкретное основание - пилот авиакомпании был нетрезв. Его сняли с рейса, доставили в ЛОВД на освидетельствование.. Он также напомнил, что большинство пилотов компании являются иностранцами. Однако в компании информацию не подтверждали. Позже Кривошеев опубликовал отчет об обследовании пилота, согласно которому, в его организме обнаружили алкоголь. В отчете также говорится, что сам пилот признался: накануне он выпил четыре кружки пива.
Теперь в МИР РК информацию официально подтвердили.
https://www.zakon.kz/4839472-piloty-qazaq-air-rejjsa-atyrau-aktobe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Уволить всех нахрен!
Викторовна 17.01.2017 в 00:38:22 # 573787