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Пьяные пилоты - это не анекдот
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danilov 16 Января 2017 в 17:23:36
Авиарейс Атырау-Актобе-Шымкент перенесли из-за нетрезвых членов экипажа.

«По предварительной информации Международного аэропорта Атырау, экипаж АО «Казах Эйр» КВС Мунор, 1973 г.р. и Эспедо проходили предполетный медицинский осмотр в медицинском пункте Международного аэропорта Атырау в 17-37 местного времени 15.01.2017. Во время прохождения у КВС Мунор были повышенное давление (173/110), быстрый пульс (109), запах алкоголя изо рта и алкотестер показал положительный результат (0,18 промилле)», - отмечается в сообщении.



КВС Мунор с представителем АО «Казах Эйр» и с сотрудником медицинского пункта Международного аэропорта Атырау был направлен в наркологический диспансер Атырау, где в результате экспертизы в диспансере были подтверждены вышеуказанные факты, в том числе результаты алкотестера показали 0,18 промилле и признаки употребления алкоголя были подтверждены. Экипаж был отстранен от полета.

Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин. Всего на отмененный рейс приобрели билеты 46 пассажиров. Им объявили, что экипаж отдыхает.

Позднее появилась информация о нетрезвом экипаже. Кривошеев писал, что "...у отмены есть вполне конкретное основание - пилот авиакомпании был нетрезв. Его сняли с рейса, доставили в ЛОВД на освидетельствование.. Он также напомнил, что большинство пилотов компании являются иностранцами. Однако в компании информацию не подтверждали. Позже Кривошеев опубликовал отчет об обследовании пилота, согласно которому, в его организме обнаружили алкоголь. В отчете также говорится, что сам пилот признался: накануне он выпил четыре кружки пива.
Теперь в МИР РК информацию официально подтвердили.

https://www.zakon.kz/4839472-piloty-qazaq-air-rejjsa-atyrau-aktobe.html
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  SVOY 16.01.2017 в 18:13:31   # 573721
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  Маке0912 16.01.2017 в 18:16:23   # 573722
Прям как в юморине "Крутое пике"
Уволить всех нахрен!
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  старик 16.01.2017 в 19:02:30   # 573730
Я лично давно знаю, что это не анекдот. Конечно, не повальное пьянство пилотов, но не должно быть и одного случая.
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  Marvel 16.01.2017 в 19:02:35   # 573731
Летал я Qazaq Air. Нету той вышколенности у стюардесс, как в Air Astana. И этому есть логичное объяснение: все что связано с самрук-казына - все через одно место
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  Temka 16.01.2017 в 22:02:15   # 573760
к нам сотрудник задержался, вчера должен был прилететь...
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  almako 16.01.2017 в 23:11:09   # 573776
По многолетнему опыту могу сообщить вам, что такие случаи гораздо чаще. чем вы даже можете предполагать.Но, в определенном контексте, данное явление повсеместное и находится "в пределах нормы"...Самый значительный эпизод из доподлинно известных:2 литра водки, ящик пива и коробка шашлыка на экипаж 4 чел. в рейсе Тараз-Астана-Уральск-Москва и строжайшая машина Ту-134, 99 год, это полный ахтунг...
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  Викторовна 17.01.2017 в 00:38:22   # 573787
В руках пилотов человеческие жизни... Что делается..В следующий свой полет, перед посадкой в салон, обязательно обнюхаю командира .
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