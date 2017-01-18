Экс-чиновник, отдавший $20 тысяч для устройства дочерей, намерен судиться с облздравом

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danilov 18 Января 2017 в 12:06:29
По информации источника, в горсуд Актобе поступил иск от Алмата Ермагамбетова, который осенью был уволен с поста заместителя главы Управления здравоохранения Актюбинской области.
Как сообщили "Диапазону" в суде, на этой неделе поступило гражданское дело, в котором сообщается, что бывший сотрудник областного управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов подал иск с требованием восстановиться на работе. Чиновник был уволен в ноябре прошлого года после скандала.
Напомним, будучи заместителем главы управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов рассказал полиции, что дал 20 000 долларов, чтобы она устроила его дочерей в престижные учебные заведения. По его показаниям, знакомая женщина предложила ему устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а среднюю - в Назарбаевскую школу Актобе. По имеющимся данным, женщина говорила чиновнику, что знает директора НИШ, а проректор вуза – ее дядя, и что она сама в составе экзаменационной комиссии. Поэтому полностью доверился ей и отдал 20 тысяч долларов в присутствии своей жены. Расписку с нее чиновник не взял, так как доверял ей.
После этого Ермагамбетов стал потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье судят Ботагоз Биекенову.
После публикации в СМИ о попытке устроить дочерей с помощью денег, действия чиновника раскритиковал аким области Бердыбек Сапарбаев. После этого дисциплинарный совет департамента по делам госслужбы порекомендовал уволить Алмата Ермагамбетова с должности заместителя начальника управления здравоохранения. До увольнения Ермагамбетов курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретения медикаментов. В 2012 году Ермагамбетов стал членом партии «Нур Отан».
http://www.zakon.kz/4839777-jeks-chinovnik-otdavshijj-20-tysjach.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 18.01.2017 в 12:09:58 # 574332
КоТэ_НаРкОтЭ 18.01.2017 в 12:16:03 # 574338
bozon house 18.01.2017 в 12:24:13 # 574349
Цитата: Лялька от 18.01.2017 12:20:13Понимаю иронию, но если вещи называть своими именами, то дал взятку.
Ничего вы не понимаете..это же честно заработанные непосильным трудом деньги...Он просто хотел вложить их в светлое и образованное будущее страны, в виде своих дочерей...эх..вы...
Ничего вы не понимаете..это же честно заработанные непосильным трудом деньги...Он просто хотел вложить их в светлое и образованное будущее страны, в виде своих дочерей...эх..вы...