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Закона.Нет
Экс-чиновник, отдавший $20 тысяч для устройства дочерей, намерен судиться с облздравом
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danilov 18 Января 2017 в 12:06:29
Алмат Ермагамбетов подал иск в суд с требованием восстановиться на работе.

По информации источника, в горсуд Актобе поступил иск от Алмата Ермагамбетова, который осенью был уволен с поста заместителя главы Управления здравоохранения Актюбинской области.

Как сообщили "Диапазону" в суде, на этой неделе поступило гражданское дело, в котором сообщается, что бывший сотрудник областного управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов подал иск с требованием восстановиться на работе. Чиновник был уволен в ноябре прошлого года после скандала.

Напомним, будучи заместителем главы управления здравоохранения Алмат Ермагамбетов рассказал полиции, что дал 20 000 долларов, чтобы она устроила его дочерей в престижные учебные заведения. По его показаниям, знакомая женщина предложила ему устроить старшую дочь в Назарбаев университет, а среднюю - в Назарбаевскую школу Актобе. По имеющимся данным, женщина говорила чиновнику, что знает директора НИШ, а проректор вуза – ее дядя, и что она сама в составе экзаменационной комиссии. Поэтому полностью доверился ей и отдал 20 тысяч долларов в присутствии своей жены. Расписку с нее чиновник не взял, так как доверял ей.

После этого Ермагамбетов стал потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По этой статье судят Ботагоз Биекенову.

После публикации в СМИ о попытке устроить дочерей с помощью денег, действия чиновника раскритиковал аким области Бердыбек Сапарбаев. После этого дисциплинарный совет департамента по делам госслужбы порекомендовал уволить Алмата Ермагамбетова с должности заместителя начальника управления здравоохранения. До увольнения Ермагамбетов курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретения медикаментов. В 2012 году Ермагамбетов стал членом партии «Нур Отан».

http://www.zakon.kz/4839777-jeks-chinovnik-otdavshijj-20-tysjach.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 18.01.2017 в 12:09:58   # 574332
Он так ничего и не понял!
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  КоТэ_НаРкОтЭ 18.01.2017 в 12:16:03   # 574338
лошара
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  titus 18.01.2017 в 12:16:57   # 574341
И это уровень заместителя начальника управления....
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  Лялька 18.01.2017 в 12:20:13   # 574343
Ничего вы не понимаете..это же честно заработанные непосильным трудом деньги...Он просто хотел вложить их в светлое и образованное будущее страны, в виде своих дочерей...эх..вы...
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  bozon house 18.01.2017 в 12:24:13   # 574349
Цитата: Лялька от 18.01.2017 12:20:13
Ничего вы не понимаете..это же честно заработанные непосильным трудом деньги...Он просто хотел вложить их в светлое и образованное будущее страны, в виде своих дочерей...эх..вы...
Понимаю иронию, но если вещи называть своими именами, то дал взятку.
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  Skeptik 18.01.2017 в 12:46:05   # 574360
Если он до сих пор не понял, за что его турнули, то ему там не место! Даже в Управдомы не годится!
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  Алматынец 18.01.2017 в 13:16:48   # 574376
"До увольнения Ермагамбетов курировал вопросы строительства, госзакупа, в том числе приобретения медикаментов." - он посчитал все риски и решил восстановиться. Вор украл у вора.
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  Тигра2 18.01.2017 в 14:07:01   # 574417
Те кто увольнял, прекрасно знают, что это система нашей страны, что везде нужны связи и бабло, даже устроиться техничкой в школе нужно через доверенное лицо отдать годовую зарплату, а в ниш половина детей попали именно так, и учителя тоже. Просто мужик воспринимает это как обыденность и не видит в этом чего-то эдакого. И правильно, и нечего лицемерить, особенно в судах и акиматах, где прогнило все насквозь.
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