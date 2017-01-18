В Москве в ходе облавы проститутки изнасиловали полицейского страпоном

Цитата: Софруджу от

Что такое страпон? Что такое страпон?

Страпо́н (англ. strap-on, что примерно можно перевести как «на ремне») — фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса. Типичные размеры насадки-фаллоса: длина 16—20 см, диаметр 3—4 см (однако бывают как бо́льшие, так и меньшие). Страпоны также иногда называют фаллопротезами. Может использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при слабой эрекции и для осуществления двойного проникновения). Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной ориентации.