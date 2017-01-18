В Москве в ходе облавы проститутки изнасиловали полицейского страпоном

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МишкаНаСевер 18 Января 2017 в 21:15:21
Перед облавой стажер должен был заплатить 10 тыс. рублей за услуги жрицы любви, а затем представиться и задержать в момент передачи денег. Однако когда лейтенант договорился об интим-услугах и предъявил служебное удостоверение, проститутка Лола позвала двух подруг. Одна из них ударила полицейского кастрюлей по голове, и он потерял сознание.
Очнулся лейтенант привязанным и раздетым в одной из комнат борделя. В комнату вошла Лола с подругами. Они, как утверждает сам полицейский, стали насиловать его страпонами. Через полчаса в помещение ворвались оперативники — коллеги пострадавшего — и освободили его.
В заявлении потерпевшего говорится, что из-за физических травм он пропустил встречу с научным руководителем в вузе. Примечательно, что в своем обращении к начальнику ГУ МВД Москвы стажер просит по окончании университета направить его работать в московскую полицию.
источник: http://izvestia.ru/news/601535
Комментарии, по рейтингу, по дате
теперь лишний раз будут думать, идти или нет...
подсадную утку реально "подсадили"
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 23:24:39
Что такое страпон?
Что такое страпон?
Quote:
Страпо́н (англ. strap-on, что примерно можно перевести как «на ремне») — фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса. Типичные размеры насадки-фаллоса: длина 16—20 см, диаметр 3—4 см (однако бывают как бо́льшие, так и меньшие). Страпоны также иногда называют фаллопротезами. Может использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при слабой эрекции и для осуществления двойного проникновения). Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной ориентации.
ну и картинка...
подробности использования можно дофантазировать
Цитата: СырАешко от 18.01.2017 23:33:40Такие новости не стареют.
Старая новость
Старая новость
«У нас в ГАИ такая традиция, новичкам выкалывают глаз, либо трахают в
жопу. Иди домой, думай, до завтра»
Новобранец не спал всю ночь, семью кормить надо, глаз жалко потерять, а
один раз «в жопу» можно потерпеть. На следующий день его приняли в ГАИ.
Выходит он на трассу с радаром, и останавливает своего лучшего друга за
превышение скорости:
- Сержант Иванов, ГАИ Города, вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, говорит друг новоиспеченного мусора, ты же мой друг!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, я тебя 20 лет знаю, что с тобой?!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, да мы же с тобой с детства...!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Да ты... пидар, Вася!
- А ты когда-нибудь одноглазого гаишника видел?
Викторовна 19.01.2017 в 00:52:30 # 574615
PS Извиняюсь за чёрный юмор...