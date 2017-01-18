Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
В Москве в ходе облавы проститутки изнасиловали полицейского страпоном
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
МишкаНаСевер 18 Января 2017 в 21:15:21
В Москве три проститутки избили и изнасиловали младшего лейтенанта полиции во время проведения им контрольной закупки в одном из притонов в Шмитовском проезде в центре столицы. Об этом пострадавший написал в заявлении (есть в распоряжении «Известий»).

Перед облавой стажер должен был заплатить 10 тыс. рублей за услуги жрицы любви, а затем представиться и задержать в момент передачи денег. Однако когда лейтенант договорился об интим-услугах и предъявил служебное удостоверение, проститутка Лола позвала двух подруг. Одна из них ударила полицейского кастрюлей по голове, и он потерял сознание.

Очнулся лейтенант привязанным и раздетым в одной из комнат борделя. В комнату вошла Лола с подругами. Они, как утверждает сам полицейский, стали насиловать его страпонами. Через полчаса в помещение ворвались оперативники — коллеги пострадавшего — и освободили его.

В заявлении потерпевшего говорится, что из-за физических травм он пропустил встречу с научным руководителем в вузе. Примечательно, что в своем обращении к начальнику ГУ МВД Москвы стажер просит по окончании университета направить его работать в московскую полицию.

источник: http://izvestia.ru/news/601535
Комментарии, по рейтингу, по дате
  мартин 18.01.2017 в 23:17:57   # 574596
вот так вот московские поступают, ни денег, связаный, на учебу опоздал
поощрить | покарать
  Pancho S 18.01.2017 в 23:20:56   # 574598

теперь лишний раз будут думать, идти или нет...
подсадную утку реально "подсадили"
поощрить | покарать
  Софруджу 18.01.2017 в 23:24:39   # 574601
Что такое страпон?
поощрить | покарать
  332-712 18.01.2017 в 23:24:51   # 574602
русское порно - беспощадное...
поощрить | покарать
  332-712 18.01.2017 в 23:28:14   # 574603
Цитата: Софруджу от 18.01.2017 23:24:39
Что такое страпон?


Quote:
Страпо́н (англ. strap-on, что примерно можно перевести как «на ремне») — фаллоимитатор, состоящий из трусиков-ремешков и насадки в виде фаллоса. Типичные размеры насадки-фаллоса: длина 16—20 см, диаметр 3—4 см (однако бывают как бо́льшие, так и меньшие). Страпоны также иногда называют фаллопротезами. Может использоваться как женщинами, желающими играть в сексе активную роль, так и мужчинами (при слабой эрекции и для осуществления двойного проникновения). Страпоном могут пользоваться люди любой сексуальной ориентации.


ну и картинка...



подробности использования можно дофантазировать
поощрить | покарать
  СырАешко 18.01.2017 в 23:33:40   # 574605
Старая новость
поощрить (2) | покарать
  Manitu 18.01.2017 в 23:44:26   # 574607
поощрить (1) | покарать
  Nafis 18.01.2017 в 23:59:55   # 574610
Отработал гаишник первый день, приходит к начальнику, а тот говорит:
«У нас в ГАИ такая традиция, новичкам выкалывают глаз, либо трахают в
жопу. Иди домой, думай, до завтра»
Новобранец не спал всю ночь, семью кормить надо, глаз жалко потерять, а
один раз «в жопу» можно потерпеть. На следующий день его приняли в ГАИ.
Выходит он на трассу с радаром, и останавливает своего лучшего друга за
превышение скорости:
- Сержант Иванов, ГАИ Города, вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, говорит друг новоиспеченного мусора, ты же мой друг!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, я тебя 20 лет знаю, что с тобой?!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Вася, да мы же с тобой с детства...!
- Вы превысили скорость, платите штраф!
- Да ты... пидар, Вася!
- А ты когда-нибудь одноглазого гаишника видел?
поощрить (2) | покарать
  Викторовна 19.01.2017 в 00:52:30   # 574615
Вроде мужчины комментируют, но откуда столько пакостной радости ? Хохмочки, ужимки и картинки... Я же очень сочувствую парню, крепко он попал.
поощрить (2) | покарать
  decoder 19.01.2017 в 02:11:44   # 574619
Викторовна, это издержки проФФесии Их служба опасна и трудна...
PS Извиняюсь за чёрный юмор...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь