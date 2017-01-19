Как действуют кредитные мошенники в Казахстане?

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едридмадрид 19 Января 2017 в 10:05:46
При этом в ПКБ подчеркивают, что с каждым годом фроды становятся все более изощренными. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
В ПКБ отмечают, что довольно часто кредиты оформляются на подставные адреса.
«В базе данных кредитного бюро был замечен случай, когда на одном адресе в Алматы было зафиксировано 18 действующих займов, в том числе 9 с просрочкой свыше 30 дней. Ранее по этому же адресу было зафиксировано 94 займа, 79 из которых с небольшими просрочками, а 15 — с просрочкой свыше 30 дней. Всего по этому адресу оформил кредит 21 заемщик», — заметил заместитель генерального директора ПКБ Андрей Воякин.
Он также заметил, что зачастую мошенники пользуются доверием казахстанцев.
«Например, как-то был такой случай, когда один человек подал объявление на сайт OLX по поиску сотрудников в организацию. Он предлагал соискателям высокооплачиваемую работу. При этом данный человек запрашивал у соискателей копии документов и банковские реквизиты. Люди не побоялись дать такие данные. Позже на их документы были оформлены кредиты», — рассказывает Андрей Воякин.
Как выяснилось, изменения в пенсионной системе также спровоцировали серию мошеннических схем.
«Последний тренд прошлого года — это оформление кредитов на подложные документы военнослужащих. В прошлом году были внесены изменения в закон о пенсионном обеспечении РК. Так, военнослужащие теперь не отчисляют обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ. При получении выписки из ЕНПФ информация по военнослужащим теперь отсутствует. Этим сразу же воспользовались мошенники. Появились мошенники, которые стали подделывать справки из воинских частей, воинские билеты. Они стали подавать заявки на кредиты по этим документам. По этим документам банки начали выдавать кредиты, не имея возможности проверить достоверность представленной информации. Как правило, решение о выдаче таких займов рассматривалось на кредитных комитетах, а не принималось автоматически (через скоринг. — Ред.)», — рассказывает Андрей Воякин.
Также, как пояснили в ПКБ, заемщики все еще думают, что кредитную историю можно очистить за деньги.
«Как-то к нам обратилась девушка, которая хотела получить очищенную кредитную историю. То есть ранее она уже выходила на просрочку. Позже выяснилось, что она заплатила определенную сумму денег каким-то лицам, для того чтобы они почистили ее кредитную историю и убрали ее из черных списков. Конечно же, это были мошенники, которые представились работниками ПКБ или сотрудниками аффилированными с кредитным бюро», — отметил Андрей Воякин.
В Первом кредитном бюро подчеркивают, что очистить кредитную историю невозможно, ее можно только немного улучшить.
«ПКБ является консолидирующей структурой, которая содержит кредитные истории. Владельцами кредитных историй являются банки, МФО, и только они имеют право как-то подкорректировать вашу кредитную историю. Они могут это делать только с согласия заемщика, чья история хранится в ПКБ. Никаких черных списков заемщиков в принципе не существует. Если заемщик „наследил“ в кредитной истории один раз, то по законодательству это будет храниться в течение 10 лет. Улучшить кредитную историю можно за счет получения небольших кредитов, погашая их вовремя», — подчеркнули в кредитном бюро.
https://kapital.kz/finance/56800/kak-dejstvuyut-kreditnye-moshenniki.html
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