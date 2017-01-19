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GoodZone 19 Января 2017 в 10:23:44
“Письма счастья” казахстанцам приходят постоянно: то очень сомнительный текст (словно буквальный перевод через гугл-транслит) извещает о том, что мы стали обладателями многомиллионного наследства от случайных внебрачных связей наших предков с американцами/англичанами, то за наши же деньги нам предлагают строить финансовые пирамиды, чтобы достичь вершин денежного богатства. Все это нам кажется таким далеким, смешным, ненастоящим, что мы сразу, установив причинно-следственные связи, распознаем ушлых заграничных мошенников. Зато отечественные “производители счастья” точно знают: чтобы осчастливить нашего гражданина, достаточно сделать его ПОЧЕТным. То бишь надеть на него медаль, расстелить сразу у трапа самолета красную ковровую дорожку, прилюдно присвоить звание и вручить сопровождающие побрякушки - само собой, с оглашением всех заслуг перед Отечеством.
Кто же они, эти бойцы невиданного понта? Знакомьтесь: ТОО (!) “Комитет по общественным наградам и званиям”. Письма от этой компании чуть ли не ежедневно падают на стол (или на электронную почту) бизнесменам, общественным деятелям - короче, всем, у кого есть деньги. Беспроигрышный маркетинговый ход: ведь именно в наших палестинах немало и охотно шутят про отечественные понты. И, судя по обилию клиентов комитетчиков, здесь есть только доля шутки...
В общем, я тоже решила попытать счастья на этой ярмарке тщеславия, предложив выступить в качестве покупателя своему отцу. Благо папа у меня - человек искусства. Зовут его Сергей Николаевич КОПЫЛОВ, он художник-постановщик фильма “Раненый ангел” режиссера Эмира БАЙГАЗИНА (международное признание Эмир получил на Берлинале, а сам фильм удостоился наград на четырех разных международных кинофестивалях). А еще мой отец - соавтор памятников Сергею ЕСЕНИНУ и Кыз-Жибек - Толегену в Таразе, автор мемориальной доски Анны ГЕРМАН, один из авторов антологии “Современное русское зарубежье” (которую выпустили два московских института под эгидой мэрии Москвы).
В общем, одолжив у одного общественного деятеля присланное ему из упомянутого комитета письмо-формуляр, я позвонила по указанному на бланке телефону.
- Здравствуйте, это комитет по общественным званиям и наградам? Я правильно попала?
- Да. Все верно!
- Вы знаете, мой отец - деятель искусств (перечисляю все его заслуги и регалии), а вот звания почетного гражданина Казахстана у него нет. А ведь он заслуживает его! Что для этого нужно сделать?
- Вы в курсе, что это общественная, а не государственная награда? - интересуется собеседник. - Поэтому за саму церемонию придется заплатить.
- Да, я видела, в одной из ваших рассылок указана сумма - миллион с чем-то...
- 1 миллион 750 тысяч тенге с присутствием на церемонии, - уточняет мой собеседник, - и за заочное участие - 1 миллион 250 тысяч тенге.
- А кортик, медаль, удостоверение, лацканный знак... За все это отдельно придется платить?
- Это все уже входит в указанную сумму. Мы встречаем в аэропорту, размещаем в гостинице его и еще двух спутников, которые могут сопровождать. В этой же самой гостинице проходит концерт, где будут выступать звезды российской и казахстанской эстрады, и церемония награждения, где ваш папа может получить звание и орден (! - Е. Т.).
Церемония будет проходить
22 марта 2017 года в Астане.
- А вот вы говорите, что награда общественная... Но вы все равно где-то же должны быть зарегистрированы?
- Естественно! Мы являемся официальной организацией, не из головы же ее придумали. Правда, льгот она никаких не дает.
- То есть вы не шарашкина контора? - без обиняков спрашиваю абонента.
- С нами пыталась судиться прокуратура, как будто мы шарашкина контора, по телевидению нас показали в плохом свете, но все они потом это опровергли. Мы действительно занимаемся самым настоящим награждением!
- Кто учредитель вашего ТОО, кто вообще это все придумал?
- Создатель - Марат Садыкович НАБИЕВ, он же и учредитель. (О Марате Садыковиче Набиеве, кроме того, что он учредитель этого ТОО и председатель экспертно-отборочной комиссии кандидатур для наград, ничего не известно. Выходит, общество не узнает своих почетных граждан до тех пор, пока их не выберет за их же деньги никому не известный господин? - Е.Т.)
- Как проходит процедура оформления передачи денег?
- А вы само наградное письмо видели?
- Нет, оно моему отцу не приходило, я одолжила его у одной знаменитости, - честно признаюсь я, предчувствуя недоброе. Но, к своему удивлению, слышу в ответ:
- То, что письмо не пришло вашему отцу, значит, что наша экспертная комиссия плохо работает, это наша недоработка.
- То есть именно ваша экспертная комиссия отбирает кандидатов для звания?
- Да. В основном это бизнесмены, были и доктора.
- Давайте перейдем к процедуре оформления. Нужно ли высылать вам все регалии папы?
- Вы потом вышлете нам текст на церемонию награждения, это будет зачитываться прямо на сцене во время церемонии, а в дальнейшем размещаться на нашем собственном сайте и в прессе.
- А как вас зовут? Вы не представились...
- Денис. Просто Денис...
Отправив на указанный адрес “просто Денису” персональные данные отца (Ф.И.О.) и официальное место его работы - Жамбылский областной русский драматический театр, я буквально через несколько минут получила именное “письмо счастья”, где значился мой папа - Сергей Николаевич Копылов (вот бы наши госорганы работали с такой же оперативностью!). Само письмо как шаблон приходит всем с одинаковым текстом, меняется только обращение: “Уважаемый Сергей Николаевич! Комитет по общественным наградам и званиям Республики Казахстан высоко оценивает деятельность возглавляемого Вами предприятия и Ваш личный вклад в укрепление экономической мощи, процветание и благополучие Республики Казахстан” (и все остальное в таком роде, при этом для ТОО принципиально не важно, что мой папа вообще не возглавляет предприятие, иначе бы он был директором театра). К письму-приглашению прилагался пост-релиз, в котором сообщалось, что на церемонии 17 декабря 2016 года присутствовали “100 (!) выдающихся представителей культуры, науки и образования, спорта, органов власти, предпринимателей”. По информации этого же ТОО, награды получили директор Дома литераторов Союза писателей Казахстана, советник министра науки и образования, учредитель географического общества, директор ТОО “Оздоровительный центр Масимова”. Но это еще цветочки. А вот и ягодки: “Принимая во внимание нахождение в зале выдающихся граждан Республики Казахстан, которые и олицетворяют собой гражданское общество нашей страны, ведущие предложили орден “Почетный гражданин Казахстана” за номером один вручить первому Президенту Республики Казахстан Назарбаеву Нурсултану Абишевичу. Данное предложение было единогласно поддержано громом аплодисментов всех присутствующих в зале. И первый наградной комплект, в который входит: орден (сам он из серебра, а покрытие деталей из золота, если верить Денису. - Е. Т.), удостоверение к ордену, настенная плакетка, наручные и настенные часы с символикой ордена и Казахстана, лацканный знак и именной сувенирный кортик были направлены (не ВРУЧЕНЫ и вряд ли вообще дошли. - Е. Т.) первому Президенту Республики Казахстан как безоговорочный символ поддержки его работы народом страны”.
К этим бумагам в письме прилагалось еще информационно-имиджевое сопровождение церемонии награждения орденом “Почетный гражданин Казахстана”, где перечислялось все то, чем завладеет счастливый обладатель звания. В имиджевое сопровождение помимо того, что рассказал мне просто Денис, входят еще банкет и экскурсия по Астане на лимузине (по желанию).
Дальше мне оставалось заполнить и отправить специальный бланк с личными данными и реквизитами банка, получить взамен договор, акт и счет на оплату (как услужливо пояснил все тот же Денис, счет они выставляют как на организацию, так и на физическое лицо). Вот тут мои таразские привычки и опыт плательщика потребительских кредитов подтолкнули поторговаться: “Строго ли фиксированная сумма? Можно немного сбавить цену или выплатить частями, в рассрочку?” Ответ пришел такой: “Сумма фиксированная, но оплатить за два раза будет можно. Главное, чтобы оплата поступила до церемонии награждения”.
На этом я остановилась. Папа так и не получил орден “Почетный гражданин Республики Казахстан”. Но ни он, ни я об этом нисколько не жалеем.
Комментарии в тему:
Сергей УТКИН, юрист:
- В статье 38 Гражданского кодекса есть такая фраза: “В наименовании юридического лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам общественной морали”. Еще один пункт в этой же статье гласит: “Запрещается использование в фирменных наименованиях юридических лиц, не являющихся государственными органами, указание на официальные названия государственных органов Республики Казахстан”. Есть же официальный орган, который занимается этими наградами (комиссия по государственным наградам при президенте Республики Казахстан. - Е. Т.)? Но это ТОО не копирует точное название государственного органа, поэтому докопаться до них не получится. А вот название “Комитет по общественным званиям и наградам Республики Казахстан”, которое стоит у них на бланке, сбивает людей с толку, а потому подпадает под нормы общественной морали. Ведь многие, слыша слово “комитет”, да еще в сочетании с “Республикой Казахстан”, пребывают в уверенности, что это госструктура! А в действительности это частная контора, делающая деньги на званиях, которые на самом деле - пшик. В последнее время появляется много разных “академий”, которые раздают “ученые” степени налево и направо. В какой-то степени подобные конторы занимаются мошенничеством, вводя людей в заблуждение.
Тохтар АУБАКИРОВ, первый казахский космонавт, Герой Советского Союза (1988 год), заслуженный летчик-испытатель СССР (1990 год), “Халык Кахарманы” (1995 год):
- Это противозаконно и должно жестко караться! Наверняка ТОО какое-то подпольное, а если оно официально зарегистрировано, то Министерство юстиции, которое это допустило, надо наказать! Каждую похвалу, а тем более награду надо заслужить, а не покупать за деньги. Предлагать стать почетным гражданином за миллион тенге могут только люди, которые не знают, что такое совесть.
Екатерина ТИХОНОВА, Алматы
http://www.time.kz/articles/nu/2017/01/18/bojci-nevidannogo-ponta
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