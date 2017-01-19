Серику Ахметову сократили срок по амнистии

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danilov 19 Января 2017 в 14:07:53
"С места лишения свободы в отношении Серика Ахметова поступило ходатайство о сокращении неотбытой части наказания на одну четвертую часть на день введения в действие Закона РК "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК". Ходатайствовали органы лишения свободы по заявлению самого Ахметова. Осужденному Серика Ахметову неотбытая часть наказания сокращена на 1/4 часть, то есть на 1 год 7 месяцев 11 дней",- сообщил корреспонденту Tengrinews.kz координатор по СМИ Абайского районного суда Ардак Жумашев.
Как сообщили в суде, Ахметову осталось отбыть 4 года 10 месяцев.
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано или опротестовано в течение 15 суток со дня его оглашения.
Напомним, ранее осужденный Серик Ахметов уже выплатил 2,2 миллиарда тенге в качестве компенсации за нанесенный государству ущерб. Благодаря этому суд сократил срок заключения осужденному с десяти до восьми лет.
Ранее также сообщалось, что аким Караганды подал иск против Серика Ахметова и еще четверых экс-чиновников. 17 октября Казыбекбийский районный суд № 2 вынес решение о взыскании с ответчиков в доход государства 151 миллион тенге. Хотя акимат требовал взыскать с них за незаконно установленные в Караганде фонари 201 миллион тенге. Позже все экс-чиновники подали апелляционные иски. А 17 января 2017 года апелляционная коллегия Карагандинского областного суда отменила решение о возмещении ущерба. Дело подлежит пересмотру.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/seriku-ahmetovu-sokratili-srok-po-amnistii-310401/
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