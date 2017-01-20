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Со счетов Казинвестбанка, возможно, вывели 180 миллиардов
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danilov 20 Января 2017 в 09:53:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 20.01.2017 в 10:31:17   # 574982
И как обычно - никто об этои не знал.
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  Викторовна 20.01.2017 в 13:10:20   # 575015
Материться нельзя. Можно я помолчу ?....
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