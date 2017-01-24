Электрика, заявившего о миллионных хищениях в Капчагае, уволили
danilov 24 Января 2017 в 11:18:52
Хамза Кошкинбаев опубликовал на Youtube несколько разоблачительных видео. И был уволен в канун Нового года, 30 января 2016 года.
Кошкинбаев — электрик из Капчагая. Он работал в компании «Алатау Жарык компаниясы», где, по собственному признанию, столкнулся с большим количеством нарушений. Свои доказательства он опубликовал на Youtube.
В разоблачительных записях звучат фамилии председателя правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадама Саткалиева, председателя правления АО «АЖК» Мухита Умбетова и акима Заречного сельского округа Берика Дуйсенбаева.
Видеозаписи, находящиеся в свободном доступе, по скандальности могут состязаться с другими скандальными утечками. Кошкинбаев демонстрирует документы, предназначенные для внутреннего пользования АО «Алатау Жарык Компаниясы». Показывая эти бумаги, Кошкинбаев рассуждает о том, с какой легкостью могут быть списаны миллионные долги за электроэнергию.
— С 2012 года начал выявлять хищения электроэнергии на крупные суммы и оформлять акты на суммы в несколько десятков миллионов тенге, — рассказывает Хамза Кошкинбаев о своей работе. — Доказательная база имеется. Есть акты, оформленные мной и подписанные представителями управления безопасности АО «Алатау Жарык Компаниясы».
Немного цифр
Вот лишь несколько фактов из видеообращений Хамзы Кошкинбаева о должниках, которые накопили кругленькие суммы за электричество и не желают платить.
Поселок Заречный. При проверке было обнаружено, что к подстанции № 607 незаконно подключен жилой городок. Это называется хищением электроэнергии. Показания на счетчике — более 62 500 кВт, то есть счет более чем на миллион тенге. Данный факт подтвержден актом № 4241 от 8 апреля 2015 года. Однако в АО «Алатау Жарык Компаниясы» данный акт пропал.
При проверке объектов предпринимателя А. в Капчагае (владеет кафе и строящимся базаром) было выявлено хищений на 2,8 млн тенге. На основании акта проверки произведены штрафные начисления, однако долг не погашен, а кафе и базар продолжают пользоваться электроэнергией.
В поселке Заречный по улице Абая были демонтированы, проще говоря, украдены провода в восьми пролетах и счетчик электроэнергии. Проверяющий пишет объяснительную, оформляется акт. Ставят в курс акима Берика Дуйсенбаева. Затем акт исчезает, никакие меры по факту кражи не предпринимаются.
Две зоны отдыха на Капчагае похитили электроэнергию более чем на 12 млн тенге. Акты проверки пропали. Счетчики поменяли.
Проверка частного ТОО выявила долг на 1,6 млн тенге. Составляется Акт № 6511 от 9 апреля 2015 года. Однако хозяйка объясняет (и Кошкинбаев предоставляет аудиозапись разговора с ней), что договорилась с должностным лицом о списании долга за 500 тысяч тенге.
27 декабря 2016 года при проверке казино выявлено хищение электроэнергии путем установки перемычки от ТП-363 с грубейшими нарушениями и без защиты от аварийной ситуации.
Это лишь несколько примеров из обширной коллекции Кошкинбаева. Очевидно, он готов, что называется, сотрудничать с органами по вопросам расследования коррупции. Однако готовы ли органы сотрудничать с ним?
Он боролся с коррупцией… теперь его уволили
За свой счет электрик ездил в Астану и несколько дней безуспешно пытался попасть на прием к председателю правления АО «Самрук-Энерго» Алмасадаму Саткалиеву. Встреча не состоялась. Зато после этой поездки служба безопасности ТОО «АЖК» нашла время для борца с хищениями и с 9 утра до 5 вечера устроила ему допрос в Алматы.
— Мне угрожали, искали способы подставить, — говорит теперь уже бывший мастер группы по анализу и учету ИлРЭС АО «Алатау Жарык Компаниясы» Хамза Кошкинбаев. — В конце концов сначала понизили в должности, а потом уволили.
Тем не менее Кошкинбаев стоит на своем — факты хищений были, доказать их он готов.
Учитывая, что его видеообращения стали достоянием общественности, компании «Алатау Жарык Компаниясы» необходимо ответить на эти заявления. Редакция 365info готова предоставить АЖК эту возможность.
https://365info.kz/2017/01/elektrika-zayavivshego-o-millionnyh-hishheniyah-v-kapchagae-uvolili/
https://www.youtube.com/channel/UCCSyWeNvDNP4i9APW3BkM9Q