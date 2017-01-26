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Закона.Нет
Быстрая езда следователя прокуратуры Еркебулана Кудабаева
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danilov 26 Января 2017 в 15:29:09
Сотрудник прокуратуры ВКО похвастался в Instagram грубым игнорированием скоростного режима. Ролик, на котором представитель надзорного ведомства грубо нарушает скоростной режим, по информации пользователей, был выложен в открытый доступ самим сотрудником прокуратуры Восточного Казахстана.



После того как ролик с нарушениями скоростного режима попал в сеть, пользователь Еркебулан Кудабаев ограничил доступ к своей странице в Instagram. Отметим, что на аватаре фигуранта видео красуется цитата председателя Духовного управления мусульман Дагестана Сейидмухаммада хаджи Абубакарова "Напугать меня - души не хватит! А купить - денег не хватит!".

В прокуратуре ВКО корреспонденту Tengrinews.kz пояснили, что уже знают о распространяемом в социальных сетях видео.

"В результате мониторинга социальных сетей служба внутренней безопасности прокуратуры ВКО обнаружила данное видео. По поручению прокурора Восточного Казахстана Багбана Таимбетова ролик, размещенный в социальных сетях, тщательно изучается. По результатам служебного расследования, если вина сотрудника будет доказана, будет назначено самое суровое наказание вплоть до увольнения из органов прокуратуры", - пояснили в пресс-службе прокуратуры ВКО.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 26.01.2017 в 16:14:14   # 576287
Quote:
По результатам служебного расследования, если вина сотрудника будет доказана, будет назначено самое суровое наказание

Не будет доказана. Иначе он бы так не борзел.
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  Кирсан 26.01.2017 в 16:28:42   # 576294
Смотришь на таких борзых и думаешь когда же ему стол дорогу перебежит.
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  MишаМашкевич 26.01.2017 в 16:49:49   # 576299
Бесит не то он прокурор,аким,чиновник,врач или еще кто-то, бесит человеческая тупость. Как? Как на такой работе сидят такие люди?
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  Ronin 26.01.2017 в 16:59:34   # 576301
Цитата: MишаМашкевич от 26.01.2017 16:49:49
Бесит не то он прокурор,аким,чиновник,врач или еще кто-то, бесит человеческая тупость. Как? Как на такой работе сидят такие люди?

Ключевое слово "сидят", а должны работать.
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  Moro 26.01.2017 в 17:00:35   # 576302
И это они требуют чтобы мы жили по законам и правилам!?
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  Viktor11 26.01.2017 в 17:48:43   # 576316
Quote:
Напугать меня - души не хватит!
Видео есть. Щас так напугают, что обоср..тся.
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  КЕДЫ 26.01.2017 в 17:50:38   # 576317
молодые работники прокуратуры - это каста. не жизнь а сказка. наверное везде так.
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  Skype 26.01.2017 в 18:24:52   # 576325
писец тупорылый
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  jumanjiqz 26.01.2017 в 18:50:50   # 576334
А этот фундаменталисткий жест, один палец в верх, я знаю что Бог един, но зачем это каждый раз показывать на публику?!?!
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