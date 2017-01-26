Быстрая езда следователя прокуратуры Еркебулана Кудабаева
danilov 26 Января 2017 в 15:29:09
Сотрудник прокуратуры ВКО похвастался в Instagram грубым игнорированием скоростного режима. Ролик, на котором представитель надзорного ведомства грубо нарушает скоростной режим, по информации пользователей, был выложен в открытый доступ самим сотрудником прокуратуры Восточного Казахстана.
После того как ролик с нарушениями скоростного режима попал в сеть, пользователь Еркебулан Кудабаев ограничил доступ к своей странице в Instagram. Отметим, что на аватаре фигуранта видео красуется цитата председателя Духовного управления мусульман Дагестана Сейидмухаммада хаджи Абубакарова "Напугать меня - души не хватит! А купить - денег не хватит!".
В прокуратуре ВКО корреспонденту Tengrinews.kz пояснили, что уже знают о распространяемом в социальных сетях видео.
"В результате мониторинга социальных сетей служба внутренней безопасности прокуратуры ВКО обнаружила данное видео. По поручению прокурора Восточного Казахстана Багбана Таимбетова ролик, размещенный в социальных сетях, тщательно изучается. По результатам служебного расследования, если вина сотрудника будет доказана, будет назначено самое суровое наказание вплоть до увольнения из органов прокуратуры", - пояснили в пресс-службе прокуратуры ВКО.