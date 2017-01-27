Часть ввозимой в РК масложировой продукции может быть опасной для здоровья - эксперт

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едридмадрид 27 Января 2017 в 00:25:22
"Так, в ноябре 2016 года на оптовом складе в Караганде на оптовом складе был произведен закуп растительно-жировой продукции. Указано, что она содержит 72,5% жирности. Согласно результату исследования, массовая доля жира 44,3%. Также закуп был произведен у ИП в городе Уральск, где также указывается 72,5% жирности. По результатам исследования, массовая доля жира указывается 49,5%.
Также закуп проводился в торговых домах в Караганде. По результатам исследования жирно-кислотный состав жировой фазы образца не соответствует жирно-кислотному составу молочного жира. Жировая фаза представляет собой смесь молочного жира с жирами немолочного происхождения. Массовая доля жира всего 18,2%.
Делается вывод о некачественной продукции, ввозимой из Российской Федерации на территорию Казахстана, которая является опасной для здоровья и жизнь населения Казахстана", — сказал Абдильдин на пресс-конференции в Sputnik Казахстан.
Он добавил, что по выявленным фактам подготовлены обращения в адрес Генеральной прокуратуры РК, Комитета госдоходов и Комитета по защите прав потребителей.
https://ru.sputniknews.kz/radio/20170126/1460474/kak-isportit-kashu-maslom-ehkspert-o-kachestve-vvozimogo-v-rk-masla.html
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