Главврач из видео с призывом "крутить больных" освобожден от должности

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Гость 27 Января 2017 в 17:55:36
Ануар Аманов.
Главный врач городской клинической больницы №7 Ануар Аманов освобожден от должности, передает корреспондент Tengrinews.kz. В Управлении здравоохранения города Алматы озвучили официальную информацию по итогам проведенной работы комиссией.
"Приказом Управления здравоохранения города Алматы от 27 января 2017 года главный врач Городской клинической больницы №7 Аманов А.Т. освобожден от занимаемой должности. Исполнение обязанностей главного врача возложено на заместителя руководителя больницы Шерияздан Ж.С.", - сообщили в Управлении здравоохранения Алматы. Жадыра Шерияздан окончила лечебное дело Алматинского государственного медицинского института. Трудовую деятельность начала ассистентом кафедры интернатуры и резидентуры по терапии. В 2013 году назначена заведующей гематологическим отделением Городской клинической больницы №7 и с 2015 года является заместителем главного врача клиники.
"Созданная комиссия приказом Управлением здравоохранения города Алматы установила, что видеозапись была сделана в 2015 году на одном из рабочих совещаний Городской клинической больницы №4. Совещание проводил экс-главный врач клиники Аманов А.Т., который в рамках ротации в 2016 году был переведен в Городскую клиническую больницу №7", - подтвердили в управлении.
Напомним, в мессенджере WhatsApp и социальной сети Facebook было размещено видео совещания медицинских работников в одном из медицинских учреждений, на котором главный врач медучреждения допустил нарушение этических норм, "дискредитировав звание медицинского работника".
"Для недопущения впредь подобных нарушений медицинскими работниками в подведомственных медицинских организациях города проводится разъяснительная работа. Ранее созданная комиссия Управления здравоохранения по проверке деятельности Городской клинической больницы №7 продолжает свою работу", - говорится в сообщении.
Ранее алматинские медики разъяснили понятие "крутить больных". Врачи утверждают, что слова руководителя больницы из скандального видео были неверно интерпретированы.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavvrach-video-prizyivom-krutit-bolnyih-osvobojden-311027/
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Союз мусульман Казахстана ограничил допустимую скорость секса для верующих
А также запретил использовать пенисы в качестве флагштоков и дубинок
Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) решили дополнить запрет запрет Духовного управления мусульман страны своими рекомендациями о том, как правильно вести половую жизнь. В частности, организации определили, с какой скоростью допустимо заниматься сексом, а также рассказали, как нельзя использовать половые органы.
Мужской половой орган не может являться предметом торга, говорится в заявлении СМК и МКПЧ ЦА. Согласно их рекомендациям, пенисы нельзя сдавать в аренду или оставлять в качестве залога, а также использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта.
В то же время женщинам запретили использовать свои половые органы в качестве «авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька».
Супругам во время секса не рекомендуется использовать вибраторы, удлинители, трансформаторы, стимуляторы, стабилизаторы и «прочие приспособления».
Также женщин призвали отказаться от спиралей, пружин, щеколд и прочих предметов, препятствующих проникновению супруга, а мужчин попросили смириться с размерами и потенцией, которые были дарованы им от рождения.
Отдельно авторы документа остановились на скорости полового акта. По их мнению, он не должен превышать 3 м/с в населенном пункте и 5 м/с за их пределами (как именно измерять скорость — не уточняется), пишет портал Nur.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.
А также запретил использовать пенисы в качестве флагштоков и дубинок
Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) решили дополнить запрет запрет Духовного управления мусульман страны своими рекомендациями о том, как правильно вести половую жизнь. В частности, организации определили, с какой скоростью допустимо заниматься сексом, а также рассказали, как нельзя использовать половые органы.
Мужской половой орган не может являться предметом торга, говорится в заявлении СМК и МКПЧ ЦА. Согласно их рекомендациям, пенисы нельзя сдавать в аренду или оставлять в качестве залога, а также использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта.
В то же время женщинам запретили использовать свои половые органы в качестве «авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька».
Супругам во время секса не рекомендуется использовать вибраторы, удлинители, трансформаторы, стимуляторы, стабилизаторы и «прочие приспособления».
Также женщин призвали отказаться от спиралей, пружин, щеколд и прочих предметов, препятствующих проникновению супруга, а мужчин попросили смириться с размерами и потенцией, которые были дарованы им от рождения.
Отдельно авторы документа остановились на скорости полового акта. По их мнению, он не должен превышать 3 м/с в населенном пункте и 5 м/с за их пределами (как именно измерять скорость — не уточняется), пишет портал Nur.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.
КоТэ_НаРкОтЭ 27.01.2017 в 20:32:52 # 576642
Пастафариан 27.01.2017 в 22:00:33 # 576672
Цитата: Пастафариан от 27.01.2017 22:00:33Человек московской области
чмо — «человек модно одетый» «человек малообразованный» «человек мешающий обществу» «человек морально отсталый» «человек морально опущенный» «человек морально обосранный» …
чмо — «человек модно одетый» «человек малообразованный» «человек мешающий обществу» «человек морально отсталый» «человек морально опущенный» «человек морально обосранный» …
Цитата: DuMoH от 27.01.2017 22:52:38Эх, поздно, пилять!
Господа, берегите здоровье! бросайте пить, курить, занимайтесь спортом, больше ходите пешком, меньше ешьте жирного, меньше соли, меньше сахара, не пейте газированные напитки, пейте больше воды, назло таким врачам будете здоровее!
Господа, берегите здоровье! бросайте пить, курить, занимайтесь спортом, больше ходите пешком, меньше ешьте жирного, меньше соли, меньше сахара, не пейте газированные напитки, пейте больше воды, назло таким врачам будете здоровее!