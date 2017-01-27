Главврач из видео с призывом "крутить больных" освобожден от должности

Союз мусульман Казахстана ограничил допустимую скорость секса для верующих



А также запретил использовать пенисы в качестве флагштоков и дубинок

Союз мусульман Казахстана (СМК) и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии (МКПЧ ЦА) решили дополнить запрет запрет Духовного управления мусульман страны своими рекомендациями о том, как правильно вести половую жизнь. В частности, организации определили, с какой скоростью допустимо заниматься сексом, а также рассказали, как нельзя использовать половые органы.

Мужской половой орган не может являться предметом торга, говорится в заявлении СМК и МКПЧ ЦА. Согласно их рекомендациям, пенисы нельзя сдавать в аренду или оставлять в качестве залога, а также использовать в качестве флагштока, подставки, дубинки, свистульки или брандспойта.



В то же время женщинам запретили использовать свои половые органы в качестве «авоськи, шкатулки, мышеловки, сейфа или кошелька».



Супругам во время секса не рекомендуется использовать вибраторы, удлинители, трансформаторы, стимуляторы, стабилизаторы и «прочие приспособления».



Также женщин призвали отказаться от спиралей, пружин, щеколд и прочих предметов, препятствующих проникновению супруга, а мужчин попросили смириться с размерами и потенцией, которые были дарованы им от рождения.



Отдельно авторы документа остановились на скорости полового акта. По их мнению, он не должен превышать 3 м/с в населенном пункте и 5 м/с за их пределами (как именно измерять скорость — не уточняется), пишет портал Nur.kz со ссылкой на пресс-службу СМК.