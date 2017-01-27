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Закона.Нет
За недолив бензина оштрафованы АЗС Алматы
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danilov 27 Января 2017 в 19:41:40
Ряд автозаправочных станций Алматы уличили в недоливе бензина, передает телеканал "Алматы".

Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива. Нарушители были оштрафованы на 16 миллионов тенге.

"Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60 процентов", - сообщил главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.

Между тем цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге за литр. Такое заявление сделали на днях в "ҚазМұнайГаз Өнімдері", объяснив, что это диктует необходимость увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта на внутреннем рынке.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-nedoliv-benzina-oshtrafovanyi-azs-almatyi-311014/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  babki 27.01.2017 в 19:49:53   # 576619
У нас таже ситуация думаю. В последнее время при заливке полного бака постоянно ровно 60 литров заливают, хотя ранее до 67 доходило. Последние 4 раза полный бак в газпроме ровно по 60 литров.
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  Сила 27.01.2017 в 20:06:27   # 576628
Именно по этому я заливаю до тех пор пока пена на ружу не полезет
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  Лялька 27.01.2017 в 20:06:34   # 576629
Далека от понимания недолива бензина. Подскажите, как это происходит?
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  Marvel 27.01.2017 в 20:14:45   # 576631
Цитата: Лялька от 27.01.2017 20:06:34
Далека от понимания недолива бензина. Подскажите, как это происходит?


Счетчик на бензоколонке подкручен в сторону недолива. Конечно есть определенные нормы допуска +/-, но наши АЗС стараются недоливать, в несколько раз превышая допуск. В статье пишут, что каждого клиента обманывают на 200мл, интересно, как они пришли к этой цифре? А еще недавно слышал, что 80-ый нынче в дефиците потому, что львиная его доля уходит на килиш
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  Zoggyla 27.01.2017 в 20:40:56   # 576649
Недолив - есть воровство, в данном случае по крупняку.
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  M54 27.01.2017 в 22:05:11   # 576674
Цитата: babki от 27.01.2017 19:49:53
У нас таже ситуация думаю. В последнее время при заливке полного бака постоянно ровно 60 литров заливают, хотя ранее до 67 доходило. Последние 4 раза полный бак в газпроме ровно по 60 литров.

Так тебе значит сейчас доливают нормально. А раньше не доливали.
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  Stalker77 27.01.2017 в 22:18:02   # 576675
Полный бак редко заливаю.Использую 4-5 привычные АЗС различной принадлежности и бренда.Цены тоже варьируются в своих пределах.Но не факт что самый "дешевый" бензин дешево обходится,как и дополнительные копейки "перелива" дорогого бензина означают 100% соответствие цена=количество плюс качество.Это узнаешь по тому как долго колесишь от одной заправки."Много" бензина могут быстро улетучиться,а "мало"(но надлежащего качества) надолго хватить. Допускаю что есть плюс/минус естественный и объективный технический"люфт" связанный с технологией разлива. Главное чтобы честными были при расчетах. Отойёлу доверяю,один раз даже забыл сдачу.Вернулся посмотреть, как себя поведут - людьми оказались.
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