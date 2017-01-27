За недолив бензина оштрафованы АЗС Алматы

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danilov 27 Января 2017 в 19:41:40
Результаты проверок специалистами Департамента Комитета техрегулирования и метрологии города показали, что сразу десять городских АЗС обманывают каждого клиента на 200 миллилитров. Водители, заправляющие полный бак, и вовсе недополучают до двух литров топлива. Нарушители были оштрафованы на 16 миллионов тенге.
"Было проведено 162 проверки, на 97 предприятиях были установлены различные нарушения, что составляет 60 процентов", - сообщил главный специалист Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Алматы Адеми Нысанбек.
Между тем цена на АИ-92 может вырасти до 145 тенге за литр. Такое заявление сделали на днях в "ҚазМұнайГаз Өнімдері", объяснив, что это диктует необходимость увеличения импорта из России из-за недостаточного объема нефтепродукта на внутреннем рынке.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/za-nedoliv-benzina-oshtrafovanyi-azs-almatyi-311014/
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Цитата: Лялька от 27.01.2017 20:06:34
Далека от понимания недолива бензина. Подскажите, как это происходит?
Далека от понимания недолива бензина. Подскажите, как это происходит?
Счетчик на бензоколонке подкручен в сторону недолива. Конечно есть определенные нормы допуска +/-, но наши АЗС стараются недоливать, в несколько раз превышая допуск. В статье пишут, что каждого клиента обманывают на 200мл, интересно, как они пришли к этой цифре? А еще недавно слышал, что 80-ый нынче в дефиците потому, что львиная его доля уходит на килиш
Цитата: babki от 27.01.2017 19:49:53
У нас таже ситуация думаю. В последнее время при заливке полного бака постоянно ровно 60 литров заливают, хотя ранее до 67 доходило. Последние 4 раза полный бак в газпроме ровно по 60 литров.
У нас таже ситуация думаю. В последнее время при заливке полного бака постоянно ровно 60 литров заливают, хотя ранее до 67 доходило. Последние 4 раза полный бак в газпроме ровно по 60 литров.
Так тебе значит сейчас доливают нормально. А раньше не доливали.