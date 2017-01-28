-В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках.......

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Гость 28 Января 2017 в 12:47:32
В Национальном банке, где, собственно, и решают, сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, успокаивают: отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати.
В целом же за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на 531 миллиард.
Инвестиционный доход составил почти восемь процентов.
В начале января многие казахстанцы обратили внимание на то, что инвестдоход на их счетах стал отрицательным. Настораживающие значения в выписках тогда тоже объяснили колебанием курса валют и положительными показатели стали уже через несколько дней.
"В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То есть укрепление курса тенге к доллару США с уровня 341 тенге до уровня 333 тенге",- сообщил зам. руководителя департамента Национального банка РК Нуржан Нургазин.
Источник: КТК
Как мы сообщали ранее, председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев и начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Бахтов арестованы на два месяца. Главу ЕНПФ Ерденаева подозревают в присвоении и растрате имущества.
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А-а-а, кто это сделал..а?(консьерж Людвиг Аристархович).