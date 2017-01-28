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В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках
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Гость 28 Января 2017 в 12:47:32
Инвестиционный убыток единственного в стране пенсионного фонда составил почти девять миллиардов тенге. Он ушел в минус из-за изменения курса валют и переоценки ценных бумаг, а произошло это еще в декабре, передает КТК.

В Национальном банке, где, собственно, и решают, сколько и во что вкладывать накопления казахстанцев, успокаивают: отрицательный итог лишь у одного месяца из двенадцати.

В целом же за прошлый год сбережения будущих пенсионеров выросли на 531 миллиард.

Инвестиционный доход составил почти восемь процентов.

В начале января многие казахстанцы обратили внимание на то, что инвестдоход на их счетах стал отрицательным. Настораживающие значения в выписках тогда тоже объяснили колебанием курса валют и положительными показатели стали уже через несколько дней.

"В рассматриваемом периоде значительное влияние на доходность оказала отрицательная переоценка финансовых инструментов. То есть укрепление курса тенге к доллару США с уровня 341 тенге до уровня 333 тенге",- сообщил зам. руководителя департамента Национального банка РК Нуржан Нургазин.

Источник: КТК

Как мы сообщали ранее, председатель правления АО «ЕНПФ» Руслан Ерденаев и начальник управления финансовых рисков Департамента управления рисками АО «ЕНПФ» Бахтов арестованы на два месяца. Главу ЕНПФ Ерденаева подозревают в присвоении и растрате имущества.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шекспир 28.01.2017 в 13:46:20   # 576767
Из за разворовования
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  Витал 28.01.2017 в 13:59:39   # 576768
8 своровали 9 убыто, 5 вроде на экспо там хоть что-то осталось)))
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  Author 28.01.2017 в 14:06:13   # 576769
Отчисляйте... Господа,))))
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  Fotinij 28.01.2017 в 14:14:33   # 576770
Ещё чуть-чуть и этих типов выпустят, в связи с отсутствием состава преступления.
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  Денис222 28.01.2017 в 14:16:58   # 576771
С нашими госворами до пенсии как до ишачей пасхи, вообщем пенсии не будет! Не удивлюсь, что скоро поднимут сумму отчислений до 15%
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  Makintosh 28.01.2017 в 14:39:10   # 576774
-В ЕНПФ признались в многомиллиардных убытках.......
А-а-а, кто это сделал..а?(консьерж Людвиг Аристархович).
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