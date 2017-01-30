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1 млн 200 тыс. долларов наличными украли у ректора карагандинского вуза
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Гость 30 Января 2017 в 17:18:11
Житель Астаны и двое карагандинцев вынесли из особняка ректора Центрально-казахстанской академии в Караганде наличными 1 миллион 160 тысяч долларов и бриллиантовые, а также золотые украшения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Следствие установило, что трое парней узнали от малознакомого, что в доме в микрорайоне «Кунгей» проживает обеспеченная семья.

Когда в доме никого не было, преступники отжали пластиковое окно и вошли в дом. Там обнаружили два сейфа, один из которых был открыт, и в нем лежало огнестрельное оружие.

Второй сейф был заперт. Воры взломали его и обнаружили там наличными 1 миллион 160 тысяч долларов, а также ювелирные изделия на 23 миллиона тенге.

Также воры забрали с собой ордена «Құрмет» и «Парасат».

Полицейские УВД Караганды установили личности троих фигурантов. Житель Астаны и двое карагандинцев были арестованы.

Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Жанат Егембердиева признала троих подсудимых виновными по статье 188 УК «кража».

Житель Астаны приговорен к 10 годам лишения свободы. Второй подсудимый осужден к 8 годам, третий приговорен к 6 годам и 8 месяцам колонии.

Корреспондент NUR.KZ пытался связаться с ректором вуза, чтобы выяснить происхождение столь крупного капитала. Но секретарь категорически отказалась соединять с ним, сообщив, что беседу личного характера в рабочее время он не ведет.

https://www.nur.kz/1392678-1-mln-200-tys-dollarov-nalichnymi-ukrali-u-r.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ильф 30.01.2017 в 17:22:48   # 577033
откуда у ректора такие наличные деньги??? А есть еще и счет в банке
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  Все мы гости 30.01.2017 в 17:27:57   # 577036
Цитата: Ильф от 30.01.2017 17:22:48
откуда у ректора такие наличные деньги??? А есть еще и счет в банке

Все нажито непосильным трудом.
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  строитель 30.01.2017 в 17:28:19   # 577037
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  Пермяк 30.01.2017 в 17:32:49   # 577040
Самое позорное во всей этой ситуации то, что ректор не боится вопросов о происхождении столь значительной суммы, идет в полицию явно с чувством правоты.
Мало того он ещё будет обвинять правохранителей в том, что они плохо делают свою работу, не смотря на то, что он, и такие как он, десятилетиями грабили народ в том числе этих самых правохранителей.
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  Кино 30.01.2017 в 17:38:27   # 577042
Ахереть...
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  KAN13 30.01.2017 в 17:48:47   # 577045

А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
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  Сладкая Вата 30.01.2017 в 18:05:01   # 577051
Цитата: KAN13 от 30.01.2017 17:48:47

А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .


тоже не втыкаю, есть частные шараги. Смысл чужое бабло считать?
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  старик 30.01.2017 в 18:13:54   # 577055
Quote:
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
А что это за Центрально-казахская академия, и почему она частная? Кого готовит, академиков?
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  ravik 30.01.2017 в 18:16:03   # 577056
Теперь все воры и мир знает что у него миллион долларов есть.....а откуда у него огнестрельное оружие дома...
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  Стрельцов 30.01.2017 в 18:18:35   # 577057
капец нормально люди зарабатывают
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  ss720 30.01.2017 в 18:27:50   # 577061

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  KAN13 30.01.2017 в 18:31:16   # 577065
Цитата: старик от 30.01.2017 18:13:54
Quote:
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
А что это за Центрально-казахская академия, и почему она частная? Кого готовит, академиков?


У этого заведения форма собственности "негосударственная". Кого хотят , того готовят а вот до академиков еще не добрались , но идея не плохая .
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  baglankz 30.01.2017 в 18:35:12   # 577066
Не пил, не ел, не покупал одежду, отказывал себе даже в маленьких радостях как фуагра и бананы; и за 40 лет накопил такие деньги Все нажито непосильным трудом, кровью и потом, днем работал ректором, вечером грузчиком, ночью сторожем.
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  Максимыч 30.01.2017 в 18:50:11   # 577069
Ничесе количество зеленых бум.денеж.знаков. Да это же Клондайк, повод кинуть его хату другим "романтикам".
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  Рамзес 30.01.2017 в 19:53:23   # 577077
Ворье...
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