1 млн 200 тыс. долларов наличными украли у ректора карагандинского вуза

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Гость 30 Января 2017 в 17:18:11
Следствие установило, что трое парней узнали от малознакомого, что в доме в микрорайоне «Кунгей» проживает обеспеченная семья.
Когда в доме никого не было, преступники отжали пластиковое окно и вошли в дом. Там обнаружили два сейфа, один из которых был открыт, и в нем лежало огнестрельное оружие.
Второй сейф был заперт. Воры взломали его и обнаружили там наличными 1 миллион 160 тысяч долларов, а также ювелирные изделия на 23 миллиона тенге.
Также воры забрали с собой ордена «Құрмет» и «Парасат».
Полицейские УВД Караганды установили личности троих фигурантов. Житель Астаны и двое карагандинцев были арестованы.
Судья Казыбекбийского районного суда № 1 Караганды Жанат Егембердиева признала троих подсудимых виновными по статье 188 УК «кража».
Житель Астаны приговорен к 10 годам лишения свободы. Второй подсудимый осужден к 8 годам, третий приговорен к 6 годам и 8 месяцам колонии.
Корреспондент NUR.KZ пытался связаться с ректором вуза, чтобы выяснить происхождение столь крупного капитала. Но секретарь категорически отказалась соединять с ним, сообщив, что беседу личного характера в рабочее время он не ведет.
https://www.nur.kz/1392678-1-mln-200-tys-dollarov-nalichnymi-ukrali-u-r.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 30.01.2017 в 17:27:57 # 577036
Цитата: Ильф от 30.01.2017 17:22:48
откуда у ректора такие наличные деньги??? А есть еще и счет в банке
откуда у ректора такие наличные деньги??? А есть еще и счет в банке
Все нажито непосильным трудом.
Мало того он ещё будет обвинять правохранителей в том, что они плохо делают свою работу, не смотря на то, что он, и такие как он, десятилетиями грабили народ в том числе этих самых правохранителей.
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
Сладкая Вата 30.01.2017 в 18:05:01 # 577051
Цитата: KAN13 от 30.01.2017 17:48:47
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .
тоже не втыкаю, есть частные шараги. Смысл чужое бабло считать?
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .А что это за Центрально-казахская академия, и почему она частная? Кого готовит, академиков?
Цитата: старик от 30.01.2017 18:13:54
Quote:
Quote:
А что Вы хотели ? , частная шарага , что хотят то и воротят .А что это за Центрально-казахская академия, и почему она частная? Кого готовит, академиков?
У этого заведения форма собственности "негосударственная". Кого хотят , того готовят а вот до академиков еще не добрались , но идея не плохая .