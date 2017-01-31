Несмотря на предупреждения, АЗС обманывали автовладелцев

Мне один раз на "Гелиосе" "залили" в бак емкостью 60 литров-63 литра, это при том, что я машину не притолкал на заправку, а приехал своим ходом, хоть и на лампочке. Позвонил менеджеру, он начал жевать сопли, что мол такого быть не может, а потом предложил сливать весь бак и т.д. Я отказался , но с тех пор, а прошло уже лет 6-7, НИ РАЗУ не заезжал на "Гелиос".