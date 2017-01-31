Несмотря на предупреждения, АЗС обманывали автовладелцев

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danilov 30 Января 2017 в 23:27:49
— АЗС № 11, мкр «Аксай-3б», ул. Толе би;
— АЗС № 22, пр. Райымбека;
— АЗС № 31, ул. Жарокова, уг. ул. Кихтенко;
— АЗС № 36, п. Мамыр-3, ул. Яссауи, уг. ул. Кунаева.
На заправках сети ТОО Sinoil ситуация оказалась аналогичной. Недолив выявили:
— на АЗС № 26, ул. Северное кольцо — Аэродромная;
— АЗС № 22, ул. Саина, уг. ул. Жубанова;
— АЗС № 5, мкр «Айнабулак», ул. Жумабаева;
— АЗС № 10, мкр «Аксай-3а», ул. Толе би, 83, уг. ул. Яссауи;
— АЗС № 7, пр. Рыскулова, 91а (станция диагностики).
Из мелких сетей недоливали топливо:
— на АЗС «Калкаман» (ИП «Пак В. М.»), мкр «Калкаман», ул. Ауэзова, 2 г;
— АЗС ТОО «Астана-Мунай», ул. Бурундайская, 2б/2;
— АЗС ТОО Unipetrol Holding, пр. Сейфуллина, уг. пр. Райымбека.
Зафиксирован даже случай с переливом топлива. Таким образом отметилась АЗС № 14 ТОО Sinooil. Она расположена в Турксибском районе, на проспекте Суюнбая, 150 В. Ранее списки нарушителей не публиковались, так как действовал мораторий на проверки.
«В 2016 году проверки возобновились. Выявленных нарушителей по решению суда оштрафовали, но это не значит, что у их коллег дела обстоят намного лучше», — объяснили в Департаменте техрегулирования.
По словам ревизоров, в 2016 году не все крупные сети попали в график проверок. Опыт же прошлых обследований показывает, что и на других предприятиях не брезгуют обманом потребителей. В 2017 году проверки продолжатся. К примеру, в первых числах марта ревизоры начнут проверять заправки ТОО Royal Petrol.
Almaty.tv.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 31.01.2017 00:07:16
Мне один раз на "Гелиосе" "залили" в бак емкостью 60 литров-63 литра, это при том, что я машину не притолкал на заправку, а приехал своим ходом, хоть и на лампочке. Позвонил менеджеру, он начал жевать сопли, что мол такого быть не может, а потом предложил сливать весь бак и т.д. Я отказался , но с тех пор, а прошло уже лет 6-7, НИ РАЗУ не заезжал на "Гелиос".
Мне один раз на "Гелиосе" "залили" в бак емкостью 60 литров-63 литра, это при том, что я машину не притолкал на заправку, а приехал своим ходом, хоть и на лампочке. Позвонил менеджеру, он начал жевать сопли, что мол такого быть не может, а потом предложил сливать весь бак и т.д. Я отказался , но с тех пор, а прошло уже лет 6-7, НИ РАЗУ не заезжал на "Гелиос".
старик, а ты заметил что гелиос в последнее время пустой? Это значит не тебя одного они нае.али. Меня тоже, аналогично с тобой, решили кинуть, но я в отличие слил бак у ни же в СТО, а потом грозился подать в суд...возместили суки