Адская машина

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Гость 31 Января 2017 в 12:25:19
В далеком 2006 году на имя алматинца Нуртаса КАЖКЕНОВА зарегистрировали “мерседес”, который он в глаза не видел. Мужчина уже доказал, что в документах на регистрацию стоят не его подписи, однако госорганы все равно не снимают машину с учета. Как итог - долг Кажкенова по налогу на несуществующий автомобиль достиг почти 2 миллионов тенге! Имущество “злостного неплательщика” арестовано, ему запрещен выезд за границу, а многочисленные жалобы во все инстанции ни к чему не приводят.
Для добропорядочного гражданина Кажкенова жизнь давно разделилась на до и после. До 2009 года он знать не знал, что “владеет” новеньким внедорожником “мерседес МЛ 500” (причем на учете эта машина стояла с 2006 года).
- В 2009 году мне позвонили из финансовой полиции (помните, был такой орган?), - рассказывает Кажкенов. - Поинтересовались, что мне известно по поводу автомобиля. Я был удивлен - “мерседес” я сроду не покупал. А финпол расследовал дело о контрабандном ввозе машин в Казахстан, в том числе и джипа, который оформлен на мое имя. В рамках следственных действий я сдал образцы своего почерка, была экспертиза, доказавшая, что в документах дорожной полиции, оформлявшей автомобиль, стоят не мои подписи. Мне вручили бумагу, что претензий ко мне нет, и отправили в управление дорожной полиции.
Более того, заместитель начальника следственного управления ДБЭКП (финполиция) по городу Алматы Санжар АДИЛОВ отправил письмо тогдашнему начальнику управления дорожной полиции (УДП) ДВД Алматы Арману САРБАСОВУ: “мерседес” с госномером A995KDN на самом деле не принадлежит Кажкенову, и машину надо с учета снять. Нуртас Хамитович вздохнул с облегчением, но, как оказалось, радость была недолгой. Вскоре из налогового комитета Турксибского района ему пришло уведомление о набежавшем долге за злосчастный “мерс” - почти 150 тысяч тенге.
- Тогда я через суд сумел доказать, что машина не моя и ее вот-вот снимут с учета, - объясняет Кажкенов. - Судебный приказ о взыскании задолженности был отменен. Оставалось лишь Сарбасову отдать на исполнение просьбу финполовца Адилова. Я был абсолютно уверен, что все вопросы решились, до тех пор пока в 2014 году не получил новую бумагу из суда.
Как оказалось, дорожные полицейские отнеслись к письму коллеги из финпола легкомысленно - просто ничего не стали делать. Неудивительно, что в 2014 году налоговые органы вновь обнаружили в своей базе “злостного неплательщика” Кажкенова.
- Пришлось мне снова идти в Турксибский райсуд, - вздыхает Нуртас Хамитович. - Там я опять показал все бумаги, опять объяснил, что никакого “мерседеса” у меня никогда не было, приказ отменили, однако в базе я так и остался неплательщиком... В общем, пока машина зарегистрирована на меня, налог будет капать.
В 2015 году Кажкенову пришлось обратиться в суд уже самому - он попытался заставить управление административной полиции исполнить поручение финпола.
- Мое дело попало к судье КИСТАУОВОЙ, и она меня буквально загоняла по кабинетам, - вспоминает наш герой. - Сказала, что одной бумаги из финпола недостаточно, чтобы доказать мою непричастность к этому “мерседесу”. Тогда я обратился в архив, но... финпол уже прекратил свое существование, материалы того дела о контрабанде машин оказались уничтожены. Мне ничего не оставалось, как забрать заявление, чтобы не напороться на отказ. Ведь в случае отказа я бы уже не смог повторно обратиться с той же просьбой в суд. В итоге я попросил оставить дело без рассмотрения и начал писать жалобы в прокуратуру, требуя, чтобы мне помогли избавиться от чужой машины.
В общей сложности в надзорные органы Кажкенов обращался шесть раз. Последнее письмо ушло генеральному прокурору Жакипу АСАНОВУ. И всегда результат был один и тот же: бумага спускалась в Турксибскую районную прокуратуру, та передавала дело в РУВД, где оно благополучно закрывалось.
- Именно полиция должна вынести постановление о том, чтобы признать постановку на учет автомобиля незаконной с 2006 года, - объясняет Кажкенов. - Дьявол кроется в деталях - надо не просто снять машину с учета, а именно указать, что с самого начала мои права были нарушены. Но полицейским для этого нужно установить, кто же поставил на учет этот злосчастный “мерседес”! Разумеется, спустя 10 лет они не могут этого сделать, поэтому закрывают расследование по формальным причинам - например, по истечении сроков, отведенных на следственные действия, и тому подобное. И в итоге машина остается по-прежнему “моей”...
И, естественно, Кажкенову продолжают начислять налог. В конце 2016 года эта сумма достигла уже 1,8 миллиона тенге!
- Помимо всех проблем теперь еще добавился и частный судебный исполнитель, который наложил арест на мое имущество и поставил мне запрет на выезд из страны, - разводит руками Нуртас. - Я понимаю, что он действует по закону, пытаюсь во всех органах объяснить ситуацию. Везде просят одну-единственную бумагу - о снятии автомобиля с учета с 2006 года. Ни полиция, ни прокуратура такой документ мне не дают. Финпол упразднили - мне об этом дали бумагу в департаменте госдоходов, а расследования этого органа никто не продолжает - правопреемника-то нет! Надеялся на генпрокурора Асанова - он так активно начал свою работу, сделал много полезного, многое поменял. Но, видимо, мои письма к нему не доходят, их просто отписывают в городскую прокуратуру Алматы, а оттуда - автоматом в район…
Нуртас Хамитович впервые обратился в нашу редакцию еще в прошлом году и на протяжении нескольких месяцев регулярно звонил и рассказывал, как идут его дела. Уже пройдя все круги бюрократического ада, попросил все же написать о его ситуации.
- Вот что делать, если прокуратура помочь не может, полиция отказывает, суд не рассматривает? - удивляется Нуртас Кажкенов. - Ведь если я не буду платить, то мое имущество в один день выставят на продажу, оставят меня ни с чем. Неужели во всем государстве нет органа, который мог бы помочь?
Михаил КОЗАЧКОВ, фото Владимира ЗАИКИНА
Алматы
Комментарий в тему
Жангельды СУЛЕЙМАНОВ, адвокат:
- Думаю, герою вашей публикации нужно прекратить писать жалобы. Надо собрать все имеющиеся доказательства и вновь подать в суд на полицию, чтобы добиться снятия автомобиля с учета. Кроме суда, боюсь, никто ему не поможет.
http://www.time.kz/articles/nu/2017/01/30/adskaja-mashina
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 31.01.2017 в 12:41:30 # 577254
нужно было просто ВЗЯТЬ и подарить этот автомобиль ГОСУДАРСТВУ ,
оформить документально , отказ в пользу государства ,
а уж оно знает что и как со своим имуществом делать
Цитата: едридмадрид от 31.01.2017 12:41:30
эх мужик ,
нужно было просто ВЗЯТЬ и подарить этот автомобиль ГОСУДАРСТВУ ,
оформить документально , отказ в пользу государства ,
а уж оно знает что и как со своим имуществом делать
эх мужик ,
нужно было просто ВЗЯТЬ и подарить этот автомобиль ГОСУДАРСТВУ ,
оформить документально , отказ в пользу государства ,
а уж оно знает что и как со своим имуществом делать
Все бы хорошо! Да только по автомобилю налог не выплачен, они так и будут его трясти по нему! Семь кругов АДА!
Кстати, второй хозяин продал ее по доверенности в Чимкент ментам.
Цитата: arhar от 31.01.2017 13:25:05
надо было в угон подать
надо было в угон подать
согласен, я бы так и сделал. в арест её и все проблемы. по любасу мерин 50 $ стоит.