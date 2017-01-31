Родителей будут штрафовать за несоблюдение детьми дресс-кода школьной формы

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едридмадрид 31 Января 2017 в 15:05:59
Со времени введения стандарта было сломано немало копий вокруг форменной одежды. Сначала объявляли о введении единого дресс-кода, потом многодетные семьи забрасывали чиновников вопросами, откуда им взять средства на покупку амуниции для каждого чада.
В редакцию стали обращаться обеспокоенные родители учеников. Мамы и папы уверяют, что в школе детям объявили: появление в учебном заведении не в форме чревато серьезным штрафом.
В управлении образования ВКО пояснили, что не собирались запугивать детей и их родителей штрафами. Оказалось, ведомство совместно с управлением по делам религий разработало специальный алгоритм. В нем обозначено, как должна действовать администрация школы, если ученик пренебрегает дресс-кодом. Причем главным образом речь идет о детях, которые носят религиозную одежду, например приходят на занятия в хиджабе.
— В алгоритме предусмотрена и разъяснительная работа с родителями таких учеников, — сообщили в управлении образования. — Если она не принесет результатов, то тогда придется перейти к другим мерам, в частности наложить штраф. Стоит помнить, что пренебрежение требованиями к школьной форме — это административное правонарушение.
Алгоритм обсудили на заседании совета родительской общественности. В итоге рекомендовали такой порядок работы с непослушными детьми и их родителями: при первом нарушении делают устное замечание. На второй раз с семьей в течение десяти рабочих дней беседуют психолог и педагоги. Если и это не поможет, то тогда руководство школы вынуждено будет обратиться в областной департамент по контролю в сфере образования. Именно это ведомство имеет право оштрафовать нерадивых родителей.
Впрочем, если ребенок посещает школу не в религиозной одежде, а просто одевается как ему в голову взбредет, то с родителей тоже спросят.
— Если ребенок будет раз за разом приходить в школу в рваных джинсах, в мини-юбке, то это вполне может привести к штрафу, — подчеркнул руководитель внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Ришат Рамазанов. — Обратите внимание: речь идет о неоднократных нарушениях. И лишь в том случае, если беседы с родителями не принесут результата.
Разработанный алгоритм представят в МОН РК. Он вступит в силу лишь после одобрения профильного министерства.
https://www.caravan.kz/news/roditelejj-budut-shtrafovat-za-nesoblyudenie-detmi-dresskoda-shkolnojj-formy-389832/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Мура45 от 31.01.2017 15:28:11
"Дресс-код", "фейс-контроль"... Неужели русский язык настолько обеднел?
"Дресс-код", "фейс-контроль"... Неужели русский язык настолько обеднел?
едридмадрид 31.01.2017 в 16:17:32 # 577313
Цитата: GoodZone от 31.01.2017 15:26:41
А знаете КТО всем этим будет заниматься? следить за одеждой учеников, делать замечания, вызывать родителей - вобщем расхлебывать эту кашу? ну конечно же простые смертные - учителя, классные руководители все за ту же ЗП и крайними в случае чего тоже сделают их. им же заняться то больше нечем, за них уже все всё придумали и решили... в школе почти не осталось нормальных педагогов, последние уйдут...
А знаете КТО всем этим будет заниматься? следить за одеждой учеников, делать замечания, вызывать родителей - вобщем расхлебывать эту кашу? ну конечно же простые смертные - учителя, классные руководители все за ту же ЗП и крайними в случае чего тоже сделают их. им же заняться то больше нечем, за них уже все всё придумали и решили... в школе почти не осталось нормальных педагогов, последние уйдут...
когда в последний раз в школу заходил ?
так вот , по примеру моих детей , скажу что за соблюдением формы следит ,
ЗАУЧ по воспитательной работе ( такой в каждой школе имеется)
конкретно в нашей она стоит почти каждый день на пересменке в школе и вылавливает детей которые не по форме ,
особенно достается девченкам за прически и макияж , смотрит на обувь ,
забирает дневники и доводит до классного руководителя ,
а насчет нормальных педагогов -вообще отдельная тема
едридмадрид 31.01.2017 в 16:21:40 # 577315
Цитата: Софруджу от 31.01.2017 16:08:55
Главное, чтобы не доходило до абсурда. Сказано же - рваные джинсы. Согласен. Но почему в школе такая непримиримая борьба просто с джинсами. Скромными и приличными.Ведь это очень приличная, невызывающая, функциональная повседневная одежда
Главное, чтобы не доходило до абсурда. Сказано же - рваные джинсы. Согласен. Но почему в школе такая непримиримая борьба просто с джинсами. Скромными и приличными.Ведь это очень приличная, невызывающая, функциональная повседневная одежда
джинсы - джинсам рознь ,
мои к примеру ходят в них , НО эти джинсы не чем не выделяются от брюк классических ( по покрою и цвету) ,
главное соблюдается черный ( темный) низ и голубой ( светло синий ) верх для пацанов ,
зайдите в школу и поговорите с директором или заучим ( если конеш в школе , не слишком СТРОГИЙ дресс-код )
А что касается завуча, так завуч потом кому мозг выносит? Учителям!
Цитата: Лялька от 31.01.2017 16:31:46
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Раньше людям не приходило в голову надевать на детей (да и на себя) хиджаб. Вызов - ответ. Но и раньше были случаи борьбы органов образования с религиозными фанатиками. Не разрешали в пионеры вступать, знаю даже случай - в монастырь хотели отправить старшеклассницу. Кстати, тоже принимали меры: вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, штрафовали, ставили вопрос о лишении родительских прав
едридмадрид 31.01.2017 в 16:40:47 # 577325
Цитата: Софруджу от 31.01.2017 16:29:31
Обычные тёмные джинсы это нормально. И не фиг с этим бороться. Даже и в советское время строгой формы, кстати, было - белый верх, тёмный низ. Тёмный, а не чёрный, тёмно-синий, коричневый и пр.
А что касается завуча, так завуч потом кому мозг выносит? Учителям!
Обычные тёмные джинсы это нормально. И не фиг с этим бороться. Даже и в советское время строгой формы, кстати, было - белый верх, тёмный низ. Тёмный, а не чёрный, тёмно-синий, коричневый и пр.
А что касается завуча, так завуч потом кому мозг выносит? Учителям!
я так понимаю детей нет , и в реале школьные проблемы ты не знаешь
так вот , такой БОРЬБЫ как ты хочешь представить в школе по поводу джинс -нет , сейчас выбор брюк - полные базары ,
теперь по учителям , хороший учитель ( с опытом, знанием ) никогда в нашей реальности без работы ( без куска хлеба) не останется ( если конеш его предмет востребован и нужен),
а проблема как одеваться и что зауч типа "выносит мозг" - так это основы ( фундамент ) школы , это как в армии - командир всегда будет "выносить мозг " своим подчиненным
едридмадрид 31.01.2017 в 16:45:25 # 577327
Цитата: Софруджу от 31.01.2017 16:39:23
Раньше людям не приходило в голову надевать на детей (да и на себя) хиджаб. Вызов - ответ. Но и раньше были случаи борьбы органов образования с религиозными фанатиками. Не разрешали в пионеры вступать, знаю даже случай - в монастырь хотели отправить старшеклассницу. Кстати, тоже принимали меры: вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, штрафовали, ставили вопрос о лишении родительских прав
Цитата: Лялька от 31.01.2017 16:31:46
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Раньше людям не приходило в голову надевать на детей (да и на себя) хиджаб. Вызов - ответ. Но и раньше были случаи борьбы органов образования с религиозными фанатиками. Не разрешали в пионеры вступать, знаю даже случай - в монастырь хотели отправить старшеклассницу. Кстати, тоже принимали меры: вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних, штрафовали, ставили вопрос о лишении родительских прав
не вступил в пионеры и сразу дела по несовершенно летним )))))
так вот у меня конкретно в классе еще в 70 годы учился друг ( немец баптист ) так вот он не вступал в пионеры , даже не был октябренком , и ничего с ним проучился до 6 класса - пока он не уехал в ГДР
Ну, ты сказал! Может, в какой-то исключительной школе какие-то исключительные родители и договорились. А в большинстве джинсы это как красная тряпка для быка. Хоть на детях, хоть на студентах-практикантах, хоть на учителях
Викторовна 31.01.2017 в 16:45:58 # 577329
Викторовна 31.01.2017 в 16:51:01 # 577331
едридмадрид 31.01.2017 в 16:51:21 # 577333
Цитата: Софруджу от 31.01.2017 16:39:23
Раньше людям не приходило в голову надевать на детей (да и на себя) хиджаб.
Цитата: Лялька от 31.01.2017 16:31:46
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Блин, чем дальше тем страшнее... ну как раньше без этих штрафов, регистраций и прочей лабуды обходились??????????????
Раньше людям не приходило в голову надевать на детей (да и на себя) хиджаб.
так вот Кадыров ( надеюсь не нужно напоминать кто это в России) , вот так отреагировал на предложения министра образования России о хиджабах
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил главу минобрнауки России Ольгу Васильеву в навязывании обществу своего личного мнения о том, что ученики не должны носить хиджаб в школах.
"Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, своё "личное убеждение" навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают", - написал Кадыров в "Инстаграме".
"Платок не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки. Вызывает удивление, что министр ... свое "личное убеждение" навязывает миллионам граждан", - добавил Кадыров."
едридмадрид 31.01.2017 в 17:02:09 # 577337
Цитата: Викторовна от 31.01.2017 16:51:01
Белый верх- темный низ. Всё ! Мальчики учились гладить стрелки на брюках, девочки пришивать белоснежные воротнички или старательно стирать каждый день белые блузки. В этом ещё был и воспитательный момент.
Белый верх- темный низ. Всё ! Мальчики учились гладить стрелки на брюках, девочки пришивать белоснежные воротнички или старательно стирать каждый день белые блузки. В этом ещё был и воспитательный момент.
какие блузки ?
не помню я на наших девченках ( часто их щупали )) какие то блузки ,
коричневые " колючие" платья и фартуки черные ( белые) помню которые мы с пацанами постоянно развязывали у девченок с сзади ,а вот блузки не помню )))
Викторовна 31.01.2017 в 17:37:06 # 577350