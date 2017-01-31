Родителей будут штрафовать за несоблюдение детьми дресс-кода школьной формы

А знаете КТО всем этим будет заниматься? следить за одеждой учеников, делать замечания, вызывать родителей - вобщем расхлебывать эту кашу? ну конечно же простые смертные - учителя, классные руководители все за ту же ЗП и крайними в случае чего тоже сделают их. им же заняться то больше нечем, за них уже все всё придумали и решили... в школе почти не осталось нормальных педагогов, последние уйдут...