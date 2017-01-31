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Под носовым обтекателем американского лайнера нашли 14 килограммов кокаина
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danilov 31 Января 2017 в 15:04:21
Под носовым обтекателем американского лайнера, прибывшего из Колумбии, случайно обнаружили 14 килограммов кокаина. Об этом сообщает Reuters.

Самолет Boeing 757, в котором были найдены наркотики, принадлежит компании American Airlines. Он вылетел из Колумбии и благополучно приземлился в Майами, но из-за загруженности техсостава аэропорта его перенаправили для техосмотра в аэропорт города Талса, штат Оклахома.

При обслуживании лайнера один из техников обратил внимание, что некоторые панели изоляции внутри обтекателя выглядят совсем новыми. Он снял одну из них и обнаружил тайник, из которого извлекли семь упаковок кокаина. Их розничная цена, по оценке американских наркополицейских, может достигать 200 тысяч долларов.

Reuters
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 31.01.2017 в 15:25:15   # 577301
весело летели
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  Гвоздь 31.01.2017 в 15:30:45   # 577305
Пипец технику.
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  едридмадрид 31.01.2017 в 15:37:32   # 577306
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  едридмадрид 31.01.2017 в 15:39:36   # 577307


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  BATYR89 31.01.2017 в 15:55:09   # 577309
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  Manitu 31.01.2017 в 16:17:52   # 577314
Под носом лайнера - 14 кг. кокаина.
Самый весёлый самолёт
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  arhar 31.01.2017 в 16:31:40   # 577317
под носом? прям на "дорожке" повязали?
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  Лялька 31.01.2017 в 16:33:04   # 577319
Маленький серетик обнаружили
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  Barca 31.01.2017 в 17:35:40   # 577349
Это колумбийская традиция. Чтоб гость с пустыми руками не уезжал, саркыт как положено в пакет положили.
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