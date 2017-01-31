Под носовым обтекателем американского лайнера нашли 14 килограммов кокаина

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danilov 31 Января 2017 в 15:04:21
Самолет Boeing 757, в котором были найдены наркотики, принадлежит компании American Airlines. Он вылетел из Колумбии и благополучно приземлился в Майами, но из-за загруженности техсостава аэропорта его перенаправили для техосмотра в аэропорт города Талса, штат Оклахома.
При обслуживании лайнера один из техников обратил внимание, что некоторые панели изоляции внутри обтекателя выглядят совсем новыми. Он снял одну из них и обнаружил тайник, из которого извлекли семь упаковок кокаина. Их розничная цена, по оценке американских наркополицейских, может достигать 200 тысяч долларов.
Reuters
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едридмадрид 31.01.2017 в 15:37:32 # 577306
едридмадрид 31.01.2017 в 15:39:36 # 577307
ЯВНО "НИГЕРЫ" ЛИТЕЛИ!
Самый весёлый самолёт