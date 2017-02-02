Сделавшая алматинскому пенсионеру смертельный укол медсестра избежит наказания

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Гость 03 Февраля 2017 в 15:42:15
Отмечается, что с момента трагедии прошло уже больше полугода. Все это время вдова умершего пенсионера Надежда Сивак пыталась доказать вину медперсонала.
Как сообщает телеканал, третье заключение независимых экспертов подтвердило, что пенсионер скончался от анафилактического шока и неправильно введенных лекарств. Отмечается, что именно от этой версии в сельской амбулатории почти сразу стали открещиваться. Медики на протяжении полугода настаивали на том, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Ну а позже и вовсе обвинили пациента в чрезмерном употреблении алкоголя. "Мой муж никогда в жизни не злоупотреблял спиртными напитками. Я была в шоке, когда это прочитала, и было так обидно. Это просто оскорбление", - телеканал цитирует слова женщины.
По словам супруги умершего, медсестра, которая в тот день сделала пациенту смертельную инъекцию, находится в положении. "И, возможно, суд примет к сведению ее положение. Но тем не менее это же не освобождает ее от ответственности?" - возмущена Сивак. Жалуется вдова и на назойливость персонала местной клиники. Якобы те, узнав о результатах независимой экспертизы, принялись осаждать дом пенсионерки и оказывать давление на свидетелей.
Также сообщается, что после гибели 64-летнего Александра Сивака в амбулаторию наведались проверяющие и изъяли всю документацию. Тогда ответственные выявили в медучреждении массу нарушений и оштрафовали персонал на 330 тысяч тенге. Вдова пенсионера тоже хочет наказать медиков, но сумму желаемой компенсации не озвучила.
Напомним, трагедия произошла в середине лета. 64-летний Александр Сивак несколько дней жаловался на сильный кашель и решил обратиться за помощью к медикам. Мужчину отвели в процедурный кабинет, где и сделали ту самую смертельную инъекцию. Сивак скончался на руках у супруги. При этом родственники предупреждали врачей об аллергии на некоторые препараты, но их не стали слушать. Теперь вдова опасается, что наказание за халатность и смерть пациента могут понести не все фигуранты дела. Известно, что главврача после вопиющего инцидента сразу же отправили на пенсию, а медсестра якобы ушла по собственному желанию.
Источник: КТК
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