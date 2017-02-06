Моя полиция кого бережет?

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Гость 06 Февраля 2017 в 15:09:50
После вмешательства Ratel.kz актюбинские полицейские нашли подозреваемую в ДТП
Упала, очнулась, перелом
Татьяну Фёдоровну БУЛГАКОВУ сбили на пешеходном переходе 7 декабря, когда она вышла из поликлиники.
Пенсионерка двигалась медленно, смотрела под ноги. Как и откуда выскочила машина, не помнит - всё произошло за считанные мгновения.
- Помню только удар, и я лежу на асфальте, невыносимая боль, - говорит Татьяна Фёдоровна.
Сбившая пенсионерку женщина не остановилась. Её на своей машине догнал очевидец происшествия и заставил отвезти травмированную пожилую женщину в больницу скорой помощи. Сам же позвонил в полицию и сообщил о ДТП.
Врачи обнаружили у Татьяны Фёдоровны закрытые переломы обеих ног.
- Я теряла сознание от невыносимой боли, мне делали один укол за другим, боялись, что сердце не выдержит. Потом ноги мне загипсовали, положили на вытяжку, - рассказывает пострадавшая.
На другой день в палате Татьяну Булгакову проведала сбившая её женщина. Она поинтересовалась самочувствием пенсионерки и… попросила подписать бумагу о том, что та претензий не имеет. Мало того, посетительница настаивала на приписке, мол, пенсионерка упала сама и случайно закатилась под машину.
- Я не стала ничего подписывать, водительница ушла. После неё пришёл полицейский, но не могла с ним разговаривать и просила его прийти попозже, когда мне станет немного легче, - вспоминает тот ужасный день пенсионерка.
Как говорит Татьяна Фёдоровна, за месяц, что она пролежала в больнице, к ней ни разу не пришел, ни полицейский, ни виновница ДТП.
Забытое обещание
Свидетель, благодаря которому, 75-летняя Татьяна Булгакова не осталась с переломанными ногами лежать на асфальте, оставил ей свой телефон. Выписавшись из больницы, она ему звонила. Парень рассказал, что дал подробные данные полиции и готов предоставить запись с ДТП со своего видеорегистратора.
- Он номер, марку машины назвал - серебристый «Хундай» и приметы сидевшей за рулём женщины. Мой супруг узнал, в каком отделе полиции материал по ДТП, отвез туда копии моих медицинских документов. Полицейские ему пообещали, что придут к нам домой, ещё раз опросят меня. Но с тех пор - них ни слуху, ни духу, - вздыхает пенсионерка, сейчас прикованная к постели. За ней ухаживает пожилой муж. Вся пенсия Булгаковых уходит на лекарства.
- Мы с ним звонили в полицию, в Саздинский отдел, который занимается этим делом. Но там нам сказали, что у них на нас нет времени, - продолжает свою невесёлую историю Татьяна Фёдоровна.
А затем полицейские и вовсе огорошили супругов Булгаковых сообщением, что найти сбившую Татьяну Фёдоровну женщину – невозможно.
Со слов людей в погонах получалось, что машина записана на одного человека, а ездит на ней другой. Полицейские уверяли, что никого найти не могут. Нет, искать-то будут, обещали они по телефону, правда, шансов найти - маловато.
Отчаявшись, пенсионерка обратилась за помощью к журналисту Rаtel.kz, а адвокат Людмила НИКИФОРОВА согласилась взяться за это дело и помочь найти и привлечь к ответу нарушительницу закона.
Дело возбудили, подозреваемую нашли
Адвокату понадобилось немало сил и времени, чтобы попасть в Саздинский отдел полиции, который пришлось брать чуть ли не штурмом. Он надежно защищён от террористов, поэтому и остальным попасть в него сложно и затратно по времени.
Добиваясь аудиенции, адвокат узнала, что всё полицейское руководство отдела постоянно занято. И в канцелярии заявление принять некому. Со второй попытки адвокату удалось оставить заявление с просьбой ответить, на каком этапе сейчас находится дело, возбуждено ли оно вообще.
Параллельно запрос в ДВД области отправил и журналист Ratel.kz. После этого у руководства отдела нашлось время для встречи с представителем Татьяны Булгаковой. Полицейские рассказали адвокату, что не жалея сил и живота, искали подозреваемую и даже нашли. Вроде бы у них чуть ли не с самого начала было ее фото.
Мало того, полицейские приехали пенсионерке домой и объяснили, что дело идёт, а остановилось лишь потому, что Татьяна Фёдоровна… простила виновницу собственных невзгод. После чего стражи правопорядка попытались обвинить пожилую пенсионерку в нечестности.
- Один из полицейских спросил, сколько же мне надо, чтобы я успокоилась? Он спросил, хватит ли 100 тысяч тенге? Мне от этого ещё обиднее стало, от такого отношения, будто я вымогательница какая-то, - со слезами на глазах говорит Татьяна Фёдоровна.
Липовое прощение
В ДВД области на журналистский запрос ответили, что дело возбуждено, следствие ведётся. Нам также удалось узнать о факте, который полицейские почему-то замолчали в официальном ответе: дело по ДТП передано для расследования в ДВД области, где назначен ряд экспертиз по автомобилю подозреваемой, а её саму вызвали на допрос.
- Это дело, которое не требует от полиции огромного интеллектуального труда. Есть свидетель, который хочет дать показания, есть подозреваемая. Почему же дело затягивалось? Понадобилось вмешательство адвоката и СМИ для того, чтобы расследование такого элементарного случая сдвинуть с мёртвой точки! - возмущена адвокат.
Изучая материалы дела, Людмила Никифорова нашла в нём заявление, якобы написанное от имени Татьяны Фёдоровны Булгаковой, в котором та прощает сбившую её женщину.
- Даже без экспертизы видно, что подпись в этом заявлении не потерпевшей Булгаковой. И почерк не её! Как оно попало в дело, кто его принял и написал? Ведь к делу имели доступ только полицейские. Или кто-то ещё? – резонно интересуется адвокат.
Ответы на эти вопросы теперь ищет Управление собственной безопасности ДВД Актюбинской области. Там возбудили уголовное дело по факту укрытия преступления.
Впрочем, даже сейчас, когда дело о ДТП приняло скандальный оборот, методы ведения следствия вызывают, мягко говоря, недоумение.
На днях с Людмилой Никифоровой связалась одна из женщин, лежавших в больнице вместе с пенсионеркой.
Выяснилось, что ей звонили полицейские и просили дать показания. Угадайте какие?
Правильно. О том, что Татьяна Булгакова, якобы рассказывала сопалатницам, как по собственной неосторожности попала под машину.
http://www.ratel.kz/scandal/moja_politsija_kogo_berezhet
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они думают закроют дело и все? А наверху все равно отвечать по всей строгости будут...