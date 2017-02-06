Женщина перевозившая героин во влагалище заявила, что наркотик ей подкинули

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едридмадрид 06 Февраля 2017 в 15:24:30
Как сказано в приговоре, летом прошлого года она поехала из Актобе в Костанай, где купила у неизвестного лица в неустановленном месте более 100 граммов героина.
Наркотик Руденко спрятала в презерватив и, засунув себе в причинное место, повезла его в Актобе.
Там её и задержали полицейские.
Версия самой Елены Руденко, которой она придерживалась в суде, была совсем иной.
Женщина до последнего утверждала, что она жертва: мол, наркотик ей подбросили оперативники.
Как рассказала подсудимая, она приехала в Костанай в поисках заработка. Однако женщина, которая обещала устроить Руденко на хорошую работу, словно в воду канула.
Переночевав пару дней на съёмной квартире, Руденко, по её словам, решила вернуться в Актобе и поехала на вокзал. И там, сидя на лавочке, она увидела, как рядом с платформой пробежал молодой человек, за которым гнались полицейские. По словам подсудимой, именно убегавший и бросил ей под ноги пакет с наркотиком.
Елена Руденко рассказала, что подобрала пакет, положила его в презерватив и, засунув его себе в очень интимное место, повезла в Актобе, чтобы… сдать зелье полиции.
На вопрос судьи Алимы АДИЛОВОЙ, почему не сдала героин сразу же там, на вокзале, Руденко ответила, что она боялась опоздать на свой автобус.
Подсудимая утверждала, что наркотики ей подбросили полицейские специально, чтобы «сделать на ней показатели».
Кроме того, она заявила, что и раньше по просьбе полицейских провозила в том же месте своего организма наркотики. И этот случай с задержанием, девушка называет местью со стороны полиции за то, что она отказалась с ними сотрудничать.
http://www.ratel.kz/raw/prichinnoe_mesto_prestuplenija
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 06.02.2017 в 15:26:37 # 578644
Цитата: sarmat от 06.02.2017 15:31:05
Не убедительно!
Не убедительно!
Ну почему не убедительно. Очень даже правдиво