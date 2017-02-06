Студентка из Красноярского края разбогатела из-за чужой ошибки и теперь ее пытаются за это наказать

В студенческие годы одному моему однокурснику ошибочно перечислили 40 тысяч рублей (дело было в Питере). Он естественно понял, что это ошибка и их снимать и тратить не побежал. Просто стал ждать. Так сотрудники банка его нашли в университете на занятиях (мобил тогда у студентов не было) и объяснили всё, сказали, что если он снял деньги, то нужно вновь их покласть на карту. Он объяснил, что к деньгам этим не прикасался. Естественно в этот же день эти 40 тысяч у него с карты сняли.