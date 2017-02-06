Студентка из Красноярского края разбогатела из-за чужой ошибки и теперь ее пытаются за это наказать

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danilov 06 Февраля 2017 в 11:55:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 06.02.2017 в 12:48:47 # 578609
что " халява - простой не бывает , за неё нужно будет платить , вопрос времени когда "
а девчушка видно что лукавит немного , она прекрасна знала откуда деньги и что скорее всего ошибка вышла с фондом ,
радует в этой ситуации то , что ОНА не пробухала ( тупо истратила) деньги - а заплатила за учёбу и купила себе ноут
Цитата: einer от 06.02.2017 13:40:46
В студенческие годы одному моему однокурснику ошибочно перечислили 40 тысяч рублей (дело было в Питере). Он естественно понял, что это ошибка и их снимать и тратить не побежал. Просто стал ждать. Так сотрудники банка его нашли в университете на занятиях (мобил тогда у студентов не было) и объяснили всё, сказали, что если он снял деньги, то нужно вновь их покласть на карту. Он объяснил, что к деньгам этим не прикасался. Естественно в этот же день эти 40 тысяч у него с карты сняли.
В студенческие годы одному моему однокурснику ошибочно перечислили 40 тысяч рублей (дело было в Питере). Он естественно понял, что это ошибка и их снимать и тратить не побежал. Просто стал ждать. Так сотрудники банка его нашли в университете на занятиях (мобил тогда у студентов не было) и объяснили всё, сказали, что если он снял деньги, то нужно вновь их покласть на карту. Он объяснил, что к деньгам этим не прикасался. Естественно в этот же день эти 40 тысяч у него с карты сняли.
только по заявлению владельца карты или решением суда
ну это по закону ежели ))
едридмадрид 06.02.2017 в 14:27:03 # 578634
Цитата: Zoggyla от 06.02.2017 14:05:02
Вообще нужно в таких случаях палец о палец не ударять. Это не есть дело абонента. Как пришло, так пусть и изымают. А в случае наезда - есть возможность обуть соискателя на определенную сумму, чтоб знали свое место. Единственное, надо проявить принципиальность и терпение.
Вообще нужно в таких случаях палец о палец не ударять. Это не есть дело абонента. Как пришло, так пусть и изымают. А в случае наезда - есть возможность обуть соискателя на определенную сумму, чтоб знали свое место. Единственное, надо проявить принципиальность и терпение.
ТУПОСТЬ полнейшая , а ещё типа культур -мультур продвигаем )))
так вот - это не первый и не единственный случай ( ошибаются практически много ) ,
если девушка не вернет деньги по требованию банка ,
то это будет статья " неосновательным обогащением" и по суду банк легко взыщет эти ошибочно перечисленные деньги + проценты ( тоже статья имеется ) + судебные издержки.
едридмадрид 06.02.2017 в 14:37:05 # 578635
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 13:07:31
Самое интересное, что даже если деньги перечислили ВАМ ОШИБОЧНО!!! Все равно без Вашего разрешения НИКТО не имеет снять оттуда ни копейки
Самое интересное, что даже если деньги перечислили ВАМ ОШИБОЧНО!!! Все равно без Вашего разрешения НИКТО не имеет снять оттуда ни копейки
не не так, если карта зарплатная ( да и не только зарплатная , сейчас во многих картах практикуется , мелкий шрифт в договоре )
там по любому ( к гадалке не ходи), в договоре есть право банка "в случае ошибочного зачисления на ваш счет денежных средств списать их в безакцептном порядке "(то есть ваше согласие не требуется) .
Девченка уже потратила деньги , то банк просто спишет следующий приход денег на эту карту , и так списывать будет пока всё не вернут . И ВСЁ по ЗАКОНУ.
это случай если она , не явится в банк ( или как тут один чел предложил ( читаем выше) - палец об палец не бить в этом случае )
едридмадрид 06.02.2017 в 14:48:14 # 578636
Цитата: SlavOst от 06.02.2017 14:14:16
А почему бы не вешать на того, кто допустил данную ошибку?
А почему бы не вешать на того, кто допустил данную ошибку?
расматриваем вариант , когда девушка оказалась честной и не потратила деньги ,
так вот девушка пошла в банк , и только с её согласия ( исключая вариант который рассмотрел выше в коменте ), банк даже при ошибочном зачислении списать деньги со счета клиента без его ведома не может - противозаконно (закон о в кладах, пока дело до суда не дошло , или не нарушен договор при получении карточки ))
Дальше через бухгалтерию банка составляется акт об ошибочном зачислении, выявляется ВИНОВНОЕ лицо (сотрудник банка) и ставиться это виновное лицо на просчёт до выяснения.
Обычно под раздачу попадают контролёры , которые ошибочно дали добро ( зачислили) на карт счет .
Ну а сели девушка не пришла в банк то , читаем выше мой комент.
ПОВТОРЮСЬ - ошибки бывают у всех.
Цитата: titus от 06.02.2017 12:53:26
Если с девочкой, еще могу поверить про наивность, то второй чебурек на 2 млн хотел навариться, за что и поплатился, офигевший хряк
Если с девочкой, еще могу поверить про наивность, то второй чебурек на 2 млн хотел навариться, за что и поплатился, офигевший хряк
Он вроде как не поплатился. Он обналичил их, типа потратил, а теперь будет до конца жизни по 3 рубля платить. Вообщем ему дали беспроцентный кредит на доооооолгий срок.
Думаю что с девушкой также закончится. Будут у нее с пособия по 3 тыс удерживать, а потом с зарплаты, а может и до пенсии растянет.