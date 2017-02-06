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Студентка из Красноярского края разбогатела из-за чужой ошибки и теперь ее пытаются за это наказать
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danilov 06 Февраля 2017 в 11:55:54
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  Zoggyla 06.02.2017 в 12:40:17   # 578606
Нужно было выждать месяц хотя бы!
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  jumanjiqz 06.02.2017 в 12:43:44   # 578607
Странно инкриминировать такую статью как кража в данной ситуации?! Брала она из своей карточки, тем боле уточнила в банке, откуда эти деньги ей не известно, она не обязан ходить, разбираться. Так что смягчающих обстоятельств хватает. А вот возвращать, если это действительно(хоть и ошибочно) перечисленные деньги, ей придется, правда по частям...
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  едридмадрид 06.02.2017 в 12:48:47   # 578609
этот случай показывает
что " халява - простой не бывает , за неё нужно будет платить , вопрос времени когда "

а девчушка видно что лукавит немного , она прекрасна знала откуда деньги и что скорее всего ошибка вышла с фондом ,

радует в этой ситуации то , что ОНА не пробухала ( тупо истратила) деньги - а заплатила за учёбу и купила себе ноут
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  titus 06.02.2017 в 12:53:26   # 578610
Если с девочкой, еще могу поверить про наивность, то второй чебурек на 2 млн хотел навариться, за что и поплатился, офигевший хряк
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  shy_ric 06.02.2017 в 13:07:31   # 578613
Самое интересное, что даже если деньги перечислили ВАМ ОШИБОЧНО!!! Все равно без Вашего разрешения НИКТО не имеет снять оттуда ни копейки
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  einer 06.02.2017 в 13:40:46   # 578623
В студенческие годы одному моему однокурснику ошибочно перечислили 40 тысяч рублей (дело было в Питере). Он естественно понял, что это ошибка и их снимать и тратить не побежал. Просто стал ждать. Так сотрудники банка его нашли в университете на занятиях (мобил тогда у студентов не было) и объяснили всё, сказали, что если он снял деньги, то нужно вновь их покласть на карту. Он объяснил, что к деньгам этим не прикасался. Естественно в этот же день эти 40 тысяч у него с карты сняли.
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  shy_ric 06.02.2017 в 14:01:07   # 578629
Цитата: einer от 06.02.2017 13:40:46
В студенческие годы одному моему однокурснику ошибочно перечислили 40 тысяч рублей (дело было в Питере). Он естественно понял, что это ошибка и их снимать и тратить не побежал. Просто стал ждать. Так сотрудники банка его нашли в университете на занятиях (мобил тогда у студентов не было) и объяснили всё, сказали, что если он снял деньги, то нужно вновь их покласть на карту. Он объяснил, что к деньгам этим не прикасался. Естественно в этот же день эти 40 тысяч у него с карты сняли.

только по заявлению владельца карты или решением суда

ну это по закону ежели ))
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  Zoggyla 06.02.2017 в 14:05:02   # 578630
Вообще нужно в таких случаях палец о палец не ударять. Это не есть дело абонента. Как пришло, так пусть и изымают. А в случае наезда - есть возможность обуть соискателя на определенную сумму, чтоб знали свое место. Единственное, надо проявить принципиальность и терпение.
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  SlavOst 06.02.2017 в 14:14:16   # 578632
А почему бы не вешать на того, кто допустил данную ошибку?
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  едридмадрид 06.02.2017 в 14:27:03   # 578634
Цитата: Zoggyla от 06.02.2017 14:05:02
Вообще нужно в таких случаях палец о палец не ударять. Это не есть дело абонента. Как пришло, так пусть и изымают. А в случае наезда - есть возможность обуть соискателя на определенную сумму, чтоб знали свое место. Единственное, надо проявить принципиальность и терпение.


ТУПОСТЬ полнейшая , а ещё типа культур -мультур продвигаем )))

так вот - это не первый и не единственный случай ( ошибаются практически много ) ,
если девушка не вернет деньги по требованию банка ,
то это будет статья " неосновательным обогащением" и по суду банк легко взыщет эти ошибочно перечисленные деньги + проценты ( тоже статья имеется ) + судебные издержки.
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  едридмадрид 06.02.2017 в 14:37:05   # 578635
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 13:07:31
Самое интересное, что даже если деньги перечислили ВАМ ОШИБОЧНО!!! Все равно без Вашего разрешения НИКТО не имеет снять оттуда ни копейки


не не так, если карта зарплатная ( да и не только зарплатная , сейчас во многих картах практикуется , мелкий шрифт в договоре )
там по любому ( к гадалке не ходи), в договоре есть право банка "в случае ошибочного зачисления на ваш счет денежных средств списать их в безакцептном порядке "(то есть ваше согласие не требуется) .
Девченка уже потратила деньги , то банк просто спишет следующий приход денег на эту карту , и так списывать будет пока всё не вернут . И ВСЁ по ЗАКОНУ.

это случай если она , не явится в банк ( или как тут один чел предложил ( читаем выше) - палец об палец не бить в этом случае )
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  едридмадрид 06.02.2017 в 14:48:14   # 578636
Цитата: SlavOst от 06.02.2017 14:14:16
А почему бы не вешать на того, кто допустил данную ошибку?


расматриваем вариант , когда девушка оказалась честной и не потратила деньги ,

так вот девушка пошла в банк , и только с её согласия ( исключая вариант который рассмотрел выше в коменте ), банк даже при ошибочном зачислении списать деньги со счета клиента без его ведома не может - противозаконно (закон о в кладах, пока дело до суда не дошло , или не нарушен договор при получении карточки ))
Дальше через бухгалтерию банка составляется акт об ошибочном зачислении, выявляется ВИНОВНОЕ лицо (сотрудник банка) и ставиться это виновное лицо на просчёт до выяснения.
Обычно под раздачу попадают контролёры , которые ошибочно дали добро ( зачислили) на карт счет .
Ну а сели девушка не пришла в банк то , читаем выше мой комент.
ПОВТОРЮСЬ - ошибки бывают у всех.
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  Nafis 06.02.2017 в 15:09:22   # 578642
Цитата: titus от 06.02.2017 12:53:26
Если с девочкой, еще могу поверить про наивность, то второй чебурек на 2 млн хотел навариться, за что и поплатился, офигевший хряк

Он вроде как не поплатился. Он обналичил их, типа потратил, а теперь будет до конца жизни по 3 рубля платить. Вообщем ему дали беспроцентный кредит на доооооолгий срок.
Думаю что с девушкой также закончится. Будут у нее с пособия по 3 тыс удерживать, а потом с зарплаты, а может и до пенсии растянет.
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