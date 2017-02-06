В Казахстане поднялись цены на бензин

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едридмадрид 06 Февраля 2017 в 15:26:01
Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаза» подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 здесь продается за 150 тенге.
Отметим, что в КМГ реализовался самый дешевый по цене бензин. Ранее бензин здесь дорожал в начале декабря со 128 тенге до 133 тенге за литр. А затем вырос и до 137 тенге.
Подорожал бензин также на АЗС Sinooil. Здесь цена на бензин марки АИ-92 составляет 140 тенге. Литр АИ-95 водителям обойдется в 152 тенге.
Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 - 150 тенге.
На АЗС «Аурика» АИ-92 реализуется по 145 тенге. Цена на АИ-95 составляет 161 тенге.
На заправках сети «Газпромнефть» АИ-92 накануне подорожал с 139 до 141 тенге. АИ-95 реализуется по цене 153 тенге за литр.
Напомним, что в начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93.
28 июля стало известно об отпуске в свободное плавание и цен на дизельное топливо.
http://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-vzleteli-ceny-na-benzin_a2996297
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 06.02.2017 в 15:35:42 # 578647
Все продали.
едридмадрид 06.02.2017 в 15:46:08 # 578653
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 15:32:06
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес
написал бы проще , а лучше вот так
Цитата: едридмадрид от 06.02.2017 15:46:08
написал бы проще , а лучше вот так
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 15:32:06
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес
написал бы проще , а лучше вот так
уже нет слов, остаются лишь эмоции)))))))