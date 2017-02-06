В Казахстане поднялись цены на бензин

Цитата: shy_ric от

цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес

написал бы проще , а лучше вот так