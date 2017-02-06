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В Казахстане поднялись цены на бензин
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едридмадрид 06 Февраля 2017 в 15:26:01
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выросли цены на самый ходовой бензин марки АИ-92, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, топливо АИ-92 на автозаправочных станциях «КазМунайГаза» подорожало со 137 до 139 тенге за литр. Бензин марки АИ-95 здесь продается за 150 тенге.

Отметим, что в КМГ реализовался самый дешевый по цене бензин. Ранее бензин здесь дорожал в начале декабря со 128 тенге до 133 тенге за литр. А затем вырос и до 137 тенге.

Подорожал бензин также на АЗС Sinooil. Здесь цена на бензин марки АИ-92 составляет 140 тенге. Литр АИ-95 водителям обойдется в 152 тенге.

Бензин марки АИ-92 на заправках Helios стоит 138 тенге, АИ-95 - 150 тенге.
На АЗС «Аурика» АИ-92 реализуется по 145 тенге. Цена на АИ-95 составляет 161 тенге.

На заправках сети «Газпромнефть» АИ-92 накануне подорожал с 139 до 141 тенге. АИ-95 реализуется по цене 153 тенге за литр.

Напомним, что в начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93.
28 июля стало известно об отпуске в свободное плавание и цен на дизельное топливо.

http://www.inform.kz/ru/v-kazahstane-vzleteli-ceny-na-benzin_a2996297
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 06.02.2017 в 15:32:06   # 578646
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес
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  MишаМашкевич 06.02.2017 в 15:35:42   # 578647
Чё творят с экономикой страны? На что люди жить будут, главное как.....эти вопросы вообще "тама" кого-то волнует, интересно? Давайте сразу на 250 сделаем, отыграемся так сказать. Глядишь и бедность победим, цены на продукты взлетят(хотя куда еще), соответственно бедные вымрут тихо. Поставили на свои "нефтесосы" родню, там по 20 посредников по каждой цепочке. И монопольщики не докапаются, все по закону. Только с..по ихнему закону.
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  AWP 06.02.2017 в 15:37:37   # 578649
Своя нефть! Пипец!
Все продали.
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  едридмадрид 06.02.2017 в 15:46:08   # 578653
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 15:32:06
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес


написал бы проще , а лучше вот так

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  Пришелец 06.02.2017 в 15:49:07   # 578655
Все просто цены подняли потомучто наливать стали чуть больше после Алматы
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  Likalika 06.02.2017 в 15:55:01   # 578661
Цитата: едридмадрид от 06.02.2017 15:46:08
Цитата: shy_ric от 06.02.2017 15:32:06
цена на нефть падает - цены на бензин растут, Цена на нефть растет - цены на бензин растут.. ничего лично, только бизнес


написал бы проще , а лучше вот так


уже нет слов, остаются лишь эмоции)))))))
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  Likalika 06.02.2017 в 15:55:56   # 578662
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