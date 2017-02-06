Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Кого сопровождала полиция Алматы?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Февраля 2017 в 16:30:17
В Алматы неизвестный водитель снял видео кортежа, впереди которого ехала полицейская машина. Видео шествия автоколонны появилось на странице zhest_kz в социальной сети Instagram.



Авторы публикации утверждают что полицейский сопровождает кортеж и интересуются, сколько стоит такая услуга. В многочисленных комментариях пользователи предположили, что служебное авто действительно сопровождало данный кортеж. Судя по оформлению на машинах, автоколонна перевозила выписавшуюся из роддома мать. "Дорогая, спасибо за сына!" - гласит надпись на одном из внедорожников.

Пользователи заявили, что заказать услугу сопровождения полицейским авто является законной. По информации некоторых из них, данная услуга обойдется любому желающему в 520 тысяч тенге. Отметим, что автоколонна выехала из района рынка "Алтын-Орда" и двигалась в сторону Каскелена.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ehavshiy-vperedi-korteja-politseyskiy-avtomobil-snyali-311595/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  TATARIN7 06.02.2017 в 20:08:53   # 578741
И как после такого видео уважать их
поощрить | покарать
  НурболаТТ 06.02.2017 в 20:28:46   # 578750
Провести служебную проверку и если действительно незаконно сопровождал, то можно и под коррупционную составляющую подвести. В общем, уволить вместе с начальством. Начальство - за слабый контроль за подчиненными. Наших тоже под контроль надо взять, чтобы работали лучше, а не по кафешкам сидели в рабочее время. Многие, наверно, обращают внимание на кафе "спартак" в районе старого автовокзала, где часто стоят полицейские машины, в "аппетитнице" часто раньше сидели, в других злачных местах...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь