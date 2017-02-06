Кого сопровождала полиция Алматы?

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Февраля 2017 в 16:30:17
Авторы публикации утверждают что полицейский сопровождает кортеж и интересуются, сколько стоит такая услуга. В многочисленных комментариях пользователи предположили, что служебное авто действительно сопровождало данный кортеж. Судя по оформлению на машинах, автоколонна перевозила выписавшуюся из роддома мать. "Дорогая, спасибо за сына!" - гласит надпись на одном из внедорожников.
Пользователи заявили, что заказать услугу сопровождения полицейским авто является законной. По информации некоторых из них, данная услуга обойдется любому желающему в 520 тысяч тенге. Отметим, что автоколонна выехала из района рынка "Алтын-Орда" и двигалась в сторону Каскелена.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ehavshiy-vperedi-korteja-politseyskiy-avtomobil-snyali-311595/
Комментарии, по рейтингу, по дате