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Закона.Нет
МВД РК о группе "Синий кит": следите за виртуальной жизнью ваших детей
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Manitu 07 Февраля 2017 в 10:32:31
В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей - Алмас Садубаев.

По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии соцсетей на поведение детей полицейским получить не удалось.

"В настоящее время проводится мониторинг сети Интернет на предмет выявления групп с проявлениями суицида. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей, а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", – рассказал Алмас Садубаев в интервью Sputnik Казахстан.

Как ранее сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на "Казахстанскую ассоциацию родителей по поддержке семьи и семейных ценностей", в социальных сетях появилась опасная игра "Синий кит" ("Тихий дом"). Через одноименное сообщество в соцсети детей и подростков призывают вступить в игру, суть которой заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является обязательное выполнение суицида. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.

http://www.zakon.kz/4842973-mvd-rk-o-gruppe-sinijj-kit-sledite-za.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  locker 07.02.2017 в 11:47:43   # 578899
Вчера скидывали, что поймали этого урода, "лис" что-ли... Но проверять надо, с кем общается ребенок, мало-ли, вдруг последователи есть...

Уважаемые Законописцы! ВВЕДИТЕ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!
и число последователей многократно уменьшится
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  Рамзес 07.02.2017 в 12:21:39   # 578914
Общайтесь со своими детьми .
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  Шекспир 07.02.2017 в 13:24:16   # 578936
Да вы дебилы спами пиарите распростараняете это все
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  Stalker77 07.02.2017 в 13:49:21   # 578941
Те кто посягает на святое и беззащитное наших граждан - творят опасное антиобщественное деяние. Посягают на самое дорогое что имеет значение в жизни - семью,её мир и спокойствие. В отношении таких "затейников и игрунов" я освобождаю себя от любых обязательств ,без срока давности и меры.
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